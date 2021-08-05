Ветеран военно-воздушных сил США посещает Диснейленд 2000 дней подряд

Ветеран военно-воздушных сил Джефф Рейтц уже несколько лет на пенсии. Он нашел себе необычное развлечение — 2000 дней подряд он ходит в Диснейленд. И ему это не надоедает.























44-летний Рейтц начал посещать парк в Новый год в 2012 году со своей бывшей девушкой. Безработные поклонники Диснея считали, что посещать Диснейленд каждый день в течение всего високосного года — это неплохой способ поднять свой дух.















Но после того, как они получили работу, и даже после того, как их отношения закончились, Рейтц продолжал посещать парк.











Ветеран военно-воздушных сил теперь работает в системе здравоохранения Лонг-Бич, но все равно ходит в парк каждый день, иногда один, а иногда вместе со своей нынешней девушкой Карен Белл.















«Мне нравится гулять и делать фотографии, разговаривать с персоналом и гостями», — говорит он.











Рейтц не знает, как долго он еще будет ежедневно посещать парк, но отмечает, что его текущий годовой пропуск действителен до января следующего года.







«Мне все еще весело. Это единственная причина, по которой я все еще это делаю. Дело не в рекорде, просто мне нравится ощущать волшебство парка», — говорит Джефф Рейтц.



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