Ценные советы по стилю от Коко Шанель
Сегодня исполняется 134 года со дня рождения Коко Шанель. Легендарная дизайнер и основатель дома моды Chanel прожила сложную и насыщенную жизнь и внесла огромный вклад в современную моду. Ее фирменные твидовые пиджаки, жемчужные бусы, тельняшки и широкие брюки стали классикой женского гардероба.
Предлагаем тебе вдохновиться цитатами Коко Шанель, которые мотивируют и являются ценными советами по стилю.
1. Мода проявляется не только в платьях. Мода есть в небе, на улицах, в идеях, в нашем образе жизни и событиями, которые с нами происходят.
2. Девушка должна иметь только два качества: элегантность и неотразимость.
3. Если вы оденетесь бедно – все запомнят ваше платье, если вы оденетесь утонченно – все запомнят вас.
4. Женщина с хорошими туфлями не может быть уродливой.
5. Одевайтесь так, как будто сегодня вы собираетесь встретить своего злейшего врага.
6. Женщина, которая не носит парфюм, не имеет будущего.
7. Я не создаю моду, я – сама мода.
8. Я не понимаю, как женщина может выйти из дома, не приведя себя в порядок – хотя бы из вежливости к другим. И потом, никогда не знаешь, вдруг ты встретишь свою судьбу. А для судьбы нужно быть настолько красивой, насколько ты только можешь.
9. Ищите в платье женщину. Если женщины нет, то нет и платья.
10. Некоторые думают, что роскошь – противоположность бедности. На самом деле, роскошь – противоположность вульгарности.
11. Мода меняется, но стиль вечен.
12. Самый лучший в мире цвет тот, который хорошо на вас смотрится.
13. У моды есть два предназначения: комфорт и любовь. Красота проявляется тогда, когда мода удалась.
14. Мода – это архитектура, где пропорции имеют значение.
15. Платье может выглядеть красиво на вешалке, но это еще ничего не означает. Платье должно подчеркивать линию плеч, талию и гармонировать с движением рук и ног.
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