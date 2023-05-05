Секреты окружающего мира и факты, которые их объясняют

Во время Второй мировой в Лондонском зоопарке убивали животных
Крупнейший зоопарк Лондона готовился ко Второй мировой войне заблаговременно. В сентябре 1939 года из него вывезли самых ценных постояльцев: двух гигантских панд, четырёх шимпанзе, трёх слонов и страуса. Ядовитым змеям и насекомым повезло меньше. Транспортировать их было не в чем, но и просто оставить их сотрудники не могли, так как в случае бомбёжки ядовитые рептилии и насекомые расползлись бы по городу. В итоге смотрителям пришлось собственноручно убивать подопечных, чтобы предотвратить риск ядовитого нашествия.
Мужчины любят девушек в красном
Несмотря на то, что мужчины различают цвета хуже, чем женщины, они имеют вполне конкретные предпочтения. Несколько экспериментов показали, что мужчины готовы были потратить больше денег на свидании с девушкой в красном платье. По их мнению, такие девушки выглядят привлекательнее и сексуальнее, а значит, и завоевать их сложнее.
Отчасти связь объясняется тем, что любовь к красному цвету имеет глубокие биологические корни. Человекоподобные обезьяны и приматы часто демонстрируют части тела, окрашенные в яркий цвет, своим партнёрам, чтобы привлечь их внимание. Нетрудно догадаться, что потомство оставляли те, кому всё-таки удавалось завлечь представителей противоположного пола.
Бегать в обычном бюстгальтере женщинам вредно
Если во время тренировки грудь женщины прыгает из стороны в сторону или скачет вверх и вниз, то ей следует задуматься о специальном спортивном бюстгальтере или топе. Особенно это касается тех спортсменок, которые любят побегать в хорошем темпе. Обычные бюстгальтеры не справляются с поддержкой груди, так как не фиксируют её достаточно надёжно. Во время подпрыгивания тело создаёт импульс, который растягивает соединительные ткани. На тренировке это может вызывать боль и дискомфорт, а в долгосрочной перспективе — потерю эластичности и провисание.
Лошади не умеют смеяться
Многие неправильно трактуют движение губ лошади, которое напоминает смех. Никакого отношения к радости это движение не имеет. Оно называется флеменом и предназначается для лучшего распознавания запахов. Когда лошадь поднимает верхнюю губу, феромоны и гормоны перемещаются в носовую полость, включая там специальные сенсорные нейроны. Так активируется вспомогательная обонятельная система, и лошадь начинает не только лучше распознавать запахи, но и как бы вспоминать, где и при каких обстоятельствах она чувствовала аромат. Можно сказать, что флемен — нечто среднее между острым обонянием и памятью. Но к улыбке он никакого отношения не имеет.
Взрослым людям вредно пить слишком горячий чай
Употребление каждый день около 700 миллилитров чая, температура которого выше 60 градусов, существенно увеличивает риск рака пищевода. Шансы заработать это заболевание у людей в возрасте от 40 до 75 лет возрастают до 90%. Кипяток или очень горячая жидкость повреждают слизистую, из-за чего организму приходится её экстренно ремонтировать. Постоянный ремонт может привести к формированию нежелательных мутаций. Врачи подчёркивают, что перед употреблением чая или кофе лучше дать напиткам немного остыть, а не глотать кипяток, обжигая слизистую.
В Японии женщины дарят мужчинами подарки на день Святого Валентина
В Японии 14 февраля мужчины не бегают по магазинам в поисках цветов и конфет, а сами принимают подарки. По традиции женщины дарят избранникам шоколад, причём сладость бывает двух видов. Первый тип — гири-тёко — недорогой шоколад, который получают отцы, коллеги и друзья. Второй тип — хонмей-тёко — дорогой, притязательный, с разнообразными узорами. Его дарят только любовникам и мужьям, к которым испытывают чувства. Через месяц наступает черёд мужчин оказывать женщинам знаки внимания. Японец может ответить на подаренный 14 февраля хонмей-тёко и вручить девушке красивое пирожное ручной работы.
Католическое вино готовят не так, как обычное
Во время определённых церемоний католики пьют сакральное вино, так как это действие является важной частью церемонии. Для изготовления алкогольного напитка используются специальные сорта винограда, во время брожения в вино запрещено добавлять любые химические примеси. Оно должно быть не только полностью натуральным, но и готовиться без механических приспособлений, автоматики и специального оборудования. Вино имеет крепость от 5 до 18%, но для месс, которые ведёт священник, в прошлом имевший проблемы с алкоголем, изготавливаются специальные «лёгкие» варианты вина.
В конце XX века табачные компании сговорились ради прибыли
В 1977 году крупные табачные компании приступили к реализации сговора, который имел целью вполне конкретные коммерческие цели. План участники назвали «операцией Беркшир». Он предусматривал серьёзную борьбу с антитабачными кампаниями. В частности, участники сговора занимались распространением среди населения информации о полезных свойствах табака. Кроме того, компании намеренно скрывали сведения о побочных действиях. Благодаря операции некоторые люди курили табак по медицинским предписаниям, так как и врачи были уверены в полезных свойствах табака. В 1998 году сговор раскрыли, а табачные компании заставили опубликовать 40 миллионов страниц конфиденциальных документов.
Витамин D не укрепляет кости
Считается, что без витамина D кальций не усваивается нормально, и пользы для костей от одного кальция нет. По этой причине многие включают в свою диету красную рыбу и рыбий жир, чтобы перекрыть дефицит питательного вещества. Учёные предупреждают, что витамина D недостаточно для здоровья костей. Вещество отвечает лишь за поддержание уровня кальция в крови. Накапливаться кальцию в костях и зубах помогает витамин K, которого много в бананах, манго, листовой зелени, яичном желтке, печени, сыре. Без этого витамина поглощение кальция, даже вкупе с жирной рыбой, бесполезно.
Агенты ЦРУ однажды испортили сахар, который плыл в СССР
В 1962 году ЦРУ подмешало в кубинский сахар, который направлялся в СССР, вещество, испортившее продукт. В сентябре 1962 огромный сухогруз с 80 тысяч мешков сахара на борту вошёл в Пуэрто-Рико для ремонта. Более 14 тысяч мешков пришлось выгрузить, чтобы облегчить ремонт. Продукт поместили на таможенный склад, после чего агенты центрального разведывательного управления насыпали в каждый мешок безвредное вещество, которое испортило вкус и запах сахара. Операция проводилась без ведома президента Кеннеди. Когда он узнал о действиях сотрудников ЦРУ, он пришёл в ярость. Правительство бросило все силы на то, чтобы не дать мешкам покинуть склад, так как прецедент давал СССР возможность устроить огромную шумиху. Эти 14 тысяч мешков так никогда и не покинули Пуэрто-Рико.
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