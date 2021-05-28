Как простая женщина спасла город двумя буханками хлеба: Королева блефа Мартинс

Маленький древний город Монсан, расположенный на границе Португалии и Испании, может похвастаться не только своими освежающими винами и термальными ваннами. Местная крепость XIV века хранит удивительную историю о хитроумной женщине Деу-ла-Деу Мартинс (Deu-la-Deu Martins), которая с помощью двух буханок хлеба спасла горожан от гибели. Увидеть эту гоероиню можно и на гербе города Монсана – она изображена стоящей на вершине крепостного вала с хлебами в руках.
Для местных жителей эта женщина – народный лидер и герой, ведь с помощью обычного блефа она защитила город от испанского нападения.
Памятник героической женщине. /Фото:hochyvseznat.ru
Память об этом событии хранят документы Ассоциации истории Алгарве, и все местные жители верят, что именно так все и было в далеком 1369 году. Тогда португальцы воевали с соседним королевством – Кастилией. После смерти короля Кастилии и Леона по имени Петр Жестокий наступил кризис престолонаследия: португальский король Фердинанд I (Фердинанду I) был одним из нескольких претендентов на трон, однако фактически корона принадлежала незаконнорожденному сводному брату Петра Генриху Трастамарскому. Фердинанда наличие конкурента не устраивало.
Фернанд I
Таким образом, 1369 год был для местных жителей годом политических потрясений.
Серьёзным стратегическим шагом против Фердинанда стало решение Генриха атаковать укрепленные населенные пункты на кастильско-португальской границе.
Именно Монсан был городом-укреплением, предназначенным для защиты португальцев от нападения с севера. Однако, когда армия Генриха приблизилась к воротам города, оказалось, что Монсан плохо подготовлен к осаде. С точки зрения оборонного строительства он был хорошо укрепленным городом – его высокие стены могли противостоять вражеской атаке в течение долгого времени. Однако для того, чтобы пережить осаду, требовалось не только это. Жители должны были иметь достаточное количество продуктов, воды и других припасов – в этом случае они могли просто сидеть и ждать, пока силы нападающих иссякнут. Увы, еда в Монсане очень быстро закончилась, и вскоре изможденные горожане начали страдать от голода. Все большее число людей призывало к капитуляции.
Крепость Монсан. /Фото:hochyvseznat.ru
Ответственный за оборону Монсана лорд Васко Гомеш де Абреу в тот момент как назло находился далеко от дома. По данным Ассоциации истории Алгарве, руководить обороной крепости была оставлена жена генерал-капитана Абреу, Деу-ла-Деу Мартинс. И именно ей приходилось успокаивать горожан.
Однако осада – дело не менее дорогостоящее, чем оборона. Войска Генриха продолжали атаковать стены крепости и с каждым разом нападающие несли людские потери. Проникнуть в замок никак не удавалось, а между тем армия нуждалась в пище и воде. Длительная осада могла привести к беспокойству людей Генриха, и он отчетливо понимал, что не может ждать за пределами городских стен бесконечно.
Городская крепость в наши дни.
Это понимала и мудрая Деу-ла-Деу. Наконец, она решилась устроить смелый блеф в надежде обмануть кастильцев. В любом случае, риск был оправдан, поскольку осажденные горожане все равно долго не протянули бы, а хитроумная выдумка давала хоть какой-то шанс одолеть противника. Итак, женщина приказала собрать всю оставшуюся муку в городе и испечь две буханки хлеба. Взяв их, она поднялась на вершину крепостного вала и стала насмехаться над стоявшими внизу кастильскими войсками. В довершение всего она швырнула им эти буханки и закричала: «Бог дал жителям Монсана так много хлеба, что они даже могут поделиться им с вами – нападающими!»
Женщина перехитрила вражеское войско с помощью двух буханок хлеба. 1510 г. Жан Бурдишон
Войска Генриха были шокированы – женщина ясно дала им понять, что город хорошо обеспечен для длительной осады. На фоне того, что у них самих продовольственные запасы иссякали, Генрих решил сократить свои потери и отступить. Одним смелым ударом Деу-ла-Деу спасла город. История ее ловкого трюка впоследствии передавалась из уст в уста, из поколения в поколение и в итоге стала местной легендой.
Городок Монсан в наши дни. /Фото:rent-a-guide.com
Даже в наши дни горожане помнят о хитроумном поступке этой отчаянной женщины, запечатленной на местном гербе. А центральную площадь Монсана украшает установленная в XIX веке статуя легендарной спасительницы.
Деу-ла-Деу в виде скульптуры и в современной иллюстрации.
Хотя некоторые моменты в этой истории и имеющиеся письменные свидетельства о жизни Деу-ла-Деу вызывают у историков споры, легенда о женщине, спасшей город с помощью всего двух буханок хлеба, остается частью современной идентичности и визитной карточкой города.
Кстати, имя легендарной «королевы блефа» носит одно из местных вин.
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