Солнце, море и немного ню: Как картины испанского импрессиониста Сорольи-и-Бастиды покорили мир

Течение импрессионизма, овладевшее Европой на рубеже 19-20 веков открыло много имен уникальных мастеров живописи во многих европейских странах. В Испании одним из крупнейших мастеров этого стиля был Хоакин Соролья-и-Бастида, оставивший потомкам в наследство более 2000 творческих работ, множество из которых пропитаны солнечным светом, морским бризом и любовью к своей семье.
Немного об испанском импрессионисте
Портрет Хоакина Сорольи. (1901 год). Автор: Хосе Хименес Аранда.
Хоакин Соролья-и-Бастида родился в Валенсии, на берегу Средиземного моря в 1863 году. Не продолжительным было детство мальчишки в кругу семьи. Его родители умерли от эпидемии холеры, и в двухлетнем возрасте он остался круглым сиротой. Вместе с сестрой мальчику пришлось жить на попечении тётки в ее доме. Надежд возложенных на мальчика, который должен был пойти по стопам дяди-слесаря, он не оправдал.
Заметив в подростке задатки художника, дядя отказался от идеи преемственности профессии и купил племяннику краски. А в 15 лет отправил учиться рисованию в школку ремесел. Однако обучение в ней было не по карману бедному слесарю. А мальчишке так хотелось учиться, что он написал небольшую картину на продажу и сдал ее в антикварную лавку. Сколько же было у подростка радости, когда его работу купил ее хозяин. К тому же в этой лавке юный художник познакомился со знаменитым фотографом, который стал его опекать и оплачивать юноше обучение. Это знакомство действительно было знаковым, и не только в плане будущей профессии, но и в личной жизни: спустя годы Соролья страстно влюбится и возьмет в жены дочь своего покровителя.
«Автопортрет». Автор: Автор: Хоакин Соролья-и-Бастида.
Окончив школу ремесел, юный художник отправляется в Мадридскую Академию художеств. Там за успешную учебу Соролья получил денежное пособие на обучение в Риме. Четыре года прожил молодой художник в столице Италии, постигая великое искусство итальянских художников-классиков. Довелось ему побывать и в Париже, где познакомился с художниками современной живописи и в частности с импрессионистами.
«Супруга художника» - Клотильда. Автор: Хоакин Соролья-и-Бастида.
А вернувшись после учебы в Валенсию, молодой художник женился на Клотильде дель Кастильо, которая стала не только любовью всей его жизни, бессменной музой, но и матерью трех его дочерей. Дети были для отца отрадой и моделями для его работ. Не пройдет и десятилетия, и о Соролье заговорит пол мира. Его работы наградят премиями и в Испании, и в США, а также они высоко будут оценены экспертами Парижского салона.
Очень высоко была оценена персональная экспозиция работ художника на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Живописец был награжден почетной медалью и орденом Почётного легиона, получив почетное членство в академиях Парижа, Лиссабона и Валенсии.
«Женщина с младенцем». Автор: Хоакин Соролья-и-Бастида.
После признания в Соединенных Штатах Америки, к художнику приходит и слава, и популярность и финансовая стабильность. Теперь Соролья смог себе позволить приобрести небольшой участок земли в Мадриде, и по собственному проекту выстроить дом в окружении садов, создать свой маленький рай, ставший залогом счастливой семейной жизни.
«Дети у моря». Автор: Хоакин Соролья-и-Бастида.
Через шесть лет после триумфа художник выставил в Париже около 500 работ, и получил звание офицера ордена Почетного легиона. Экспозиции такого гигантского масштаба были организованы в Англии и в Америке. А спустя еще пять лет, 48-летний художник заключил контракт с магнатом из США на серию полотен о жизни Испании, о быте ее провинций. Около десяти лет художник будет кропотливо трудиться над серией этих картин. А едва успев их окончить и отправить заказчику в Америку, с ним случится беда. Хоакина разобьет паралич, вследствие инсульта, прямо во время работы за мольбертом.
Три года художник, лишенный возможности двигаться и творить, был прикован к постели. А в 1926 году, спустя три года после смерти живописца испанская серия полотен была предоставлена для просмотра широкой публике. Мир увидел Испанию совершенно иную, нежели привык видеть с картин других художников.
«Купание лошади». Автор: Хоакин Соролья-и-Бастида.
Хотелось бы отметить, что Хоакин Соролья обладал потрясающей творческой энергией и оставил после себя около двух тысяч художественных творений. После его кончины вдова именитого импрессиониста передала его работы в дар стране. Они то и составили основную часть коллекции произведений искусства в Музее Сорольи в Мадриде, открытом в 1932 году. Остальная часть произведений хранится в музейных собраниях и в частных коллекциях по всему миру.
«Запечатление момента». Автор: Хоакин Соролья-и-Бастида.
Отличительной чертой работ великого мастера была легкость, солнечный свет, и светлая цветовая гамма, что совершенно не вязалось с искусством Испании, художники которой во все века отдавали предпочтение тяжелым темным цветам. Соролья практически всегда работал на пленэре, будь то портрет, уголок природы, пляж, море. Одним словом на открытом пространстве, где картинная плоскость была залита солнечными лучами. Отсюда и светлая палитра красок и избыток света. Соролья никогда не работал в темных мастерских и никогда не писал мрачные полотна, исключением были конкурсные работы, написанные еще в академии. Новаторство мастера и в том, что он изображал, то что видел вокруг. Дети, бегающие по пляжу и купающиеся в морской воде, рыбаки с лодками снастями и быками, тянущими их лодки. А больше всего художник любил писать свою семью.
«Час купания». Автор: Хоакин Соролья-и-Бастида.
Видимо недостаток материнской любви и тепла семейного очага в детстве заставляло художника всей своей сущностью тянуться к самым близким людям. Главными героинями картин очень часто и густо становились супруга Сорольи - Клотильда и их три дочери.
«Прогуливаясь вдоль берега моря». (1909 год). Автор: Хоакин Соролья-и-Бастида.
В 1909 году мастер пишет одно из самых известных полотен, где Клотильда со и старшей дочкой прогуливаются по пляжу. Легкий морской ветер обдувает две женских фигуры в белых платьях и пытается вырвать зонтик из рук девушки. Удивительное чувство вызывает это полотно: поэтическая воздушность, умиротворение, очень спокойная цветовая гамма, навевает чувство блаженства.
«Поиск моллюсков». (1905год). Автор: Хоакин Соролья-и-Бастида.
«Морская идиллия». Автор: Хоакин Соролья-и-Бастида.
«Быки». Автор: Хоакин Соролья-и-Бастида.
«Дети в море». (1909 год). Автор: Хоакин Соролья-и-Бастида.
«Белая лодка». Автор: Хоакин Соролья-и-Бастида.
«Починка паруса». (1896 год). Автор: Хоакин Соролья-и-Бастида.
«На пляже». Автор: Хоакин Соролья-и-Бастида.
«После купания». Автор: Хоакин Соролья-и-Бастида.
«На пикнике». Автор: Хоакин Соролья-и-Бастида.
Хоакин Соролья-и-Бастида все свое творческое вдохновение посвятил легкости и недосказанности «живописи впечатлений», то есть импрессионизму. Он так говорил о своей манере письма: «…Чем больше света в живописи, тем она живее, правдивее и прекраснее».
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