10 малоизвестных фактов о Джордже Лукасе - отце «Индианы Джонса» и «Звездных войн»

Даже не нужно быть фанатом «Звездных войн», чтобы знать, кто такой Джордж Лукас. Известный режиссер, который также известен тем, что создал историю «Индианы Джонса», уже более 40 лет является одной из крупнейших «шишек» Голливуда. В честь 75-летия (режиссер родился 14 мая) четырехкратного номинанта на премию Оскар приведем несколько интересных фактов, которые многие, возможно, не знают о Джордже Лукасе.
1. Джордж Лукас не всегда хотел быть режиссером
Джордж Лукас не всегда хотел быть режиссером. На самом деле, он попал в шоу-бизнес только из-за того, что у него не сложилась предыдущая карьера. По данным The Hollywood Reporter, в детстве Лукас мечтал стать профессиональным автогонщиком, пока несчастный случай со смертельным исходом, когда он учился в средней школе, не разрушил эти планы. После окончания средней школы Лукас попытался стать летчиком, но ВВС ему отказали, поскольку у юноши было слишком много штрафов за превышение скорости.
2. Когда-то он работал оператором «Роллинг Стоунз»
До того, как он начал сам снимать фильмы, Лукас работал кинооператором при съемках документального фильма «Дай мне кров» о группе «The Rolling Stones» братьев Мэйслзов. Джордж ушел с этой работы после того, как на одном из концертов группы, который он снимал, погибло 4 человека.
3. На работу Лукаса оказала большое влияние его собака
Лукас и его маламут.
Аляскинский маламут Лукаса, который жил у режиссера во время написания сценария к первому фильму «Звездные войны», вдохновил двух ставших теперь знаковыми персонажей. Кличка собаки (Индиана) стала именем персонажа Индиана Джонс. А образ Чубакки, верного помощника Хана Соло в саге «Звездные войны», был основан на собаке Лукаса. Впоследствии Лукас рассказал, что пес всегда сидел рядом с ним, когда он писал.
4. «Звездные войны» было нелегко продать
Хотя сейчас франшиза «Звездные войны» превратилась в один из самых успешных сериалов в истории кино, потенциальные спонсоры не сразу приняли первый фильм. По словам Лукаса, его «космическая опера» была отклонена студиями United Artists и Universal. И только благодаря успеху его предыдущего фильма «Американские граффити» 1975 года», он добился, чтобы боссы 20th Century Fox поверили ему. Впоследствии Лукас сказал, что он вполне понимал недоверие к своему проекту. «Это было сумасшествие - космические корабли, вуки и роботы, - сказал режиссер, - это было совсем не похоже на все, что когда-либо раньше видели».
5. Образ Хана Соло частично был основан на Фрэнсисе Форде Копполе
Фрэнсис Форд Коппола, Джордж Лукас и Стивен Спилберг представляют лучшего режиссера Оскара Мартину Скорсезе на церемонии вручения премии Оскар 2007 года
Причина, по которой у Хана Соло из «Звездных войн» такой привлекательный образ, может заключаться в том, что он частично основан на одном из хороших друзей Лукаса. Проведя немало времени с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой на съемках «Апокалипсиса сегодня», Лукас решил добавить Хану некоторые черты режиссера, получившего «Оскар».
6. Золотая малина
Хотя Лукас был номинирован на четыре Оскара, два «Золотых глобуса», три премии «Эмми» и другие престижные награды, он также получил пять номинаций «Золотая малина» (которые присуждают худшим за год фильмам). В период с 1989 по 2003 год Лукас получил пять номинаций на «Золотую малину» и в итоге получил награду за «Худший сценарий» в 2003 году (для «Звездных войн: Эпизод II - Атака клонов»).
7. Его любимый персонаж из «Звездных войн» - самый ненавистный персонаж среди фанатов
Хотя вселенная «Звездных войн» изобилует сотнями запоминающихся персонажей, Лукас (к ужасу многих поклонников) давно утверждает, что его любимчиком является Джа-Джа Бинкс. Глупый гунган, который фигурирует в приквелах, считается самым нелюбимым персонажем сериала. Ранее в этом году, обсуждая 20-ю годовщину «Призрачной угрозы», Лукас заявил, что фильм 1999 года является одним из его любимых в сериале «и, конечно же, Джа-Джа - его любимый персонаж».
8. Лукас был соседом по комнате другого известного режиссера
Многие друзья Лукаса, включая Рона Ховарда и Стивена Спилберга, впоследствии стали известными писателями и режиссерами. Одним из них был сосед Лукаса по комнате в колледже, режиссер Рэндал Клайзер.
Клайзер рассказал в 2015 году, что они снимали один дом во время учебы, а впоследствии работали над первыми фильмами друг друга. Он был актером в самом первом фильме Лукаса, который в ответ снимал некоторые из работ Клайзера.
9. Лукас выступил перед Конгрессом, протестуя против переделки классических фильмов
В 1988 году Лукас и Стивен Спилберг отправились в Вашингтон, чтобы выступить перед Конгрессом по поводу необходимости принятия Бернской конвенции, глобального соглашения, которое защищает авторские права художников во всем мире и делает незаконным изменение их работ кем-либо.
«Люди, которые изменяют или уничтожают произведения искусства и наше культурное наследие с целью извлечения прибыли или использования власти, являются варварами», - сказал Лукас. - И если законы Соединенных Штатов будут потворствовать такому поведению, история, несомненно, классифицирует нас как варварское общество».
10. Лукас планирует отдать половину своего состояния
Богач-бедняк Джордж Лукас.
Состояние Лукаса, который снял некоторые из самых кассовых фильмов всех времен и продал свой Lucasfilm Диснею за 4 миллиарда долларов, оценивается в 6,1 миллиарда долларов. Но филантропия, особенно когда речь идет об улучшении образования, всегда была частью его жизни. В 2010 году он подписал документ, согласно которому обязался отдать половину своего состояния при жизни.
«Я хочу отдать большую часть своего состояния на развитие образования, - заявил Лукас в 2010 году. - Это ключ к выживанию человеческой расы. Мы должны планировать наше коллективное будущее - и первый шаг начинается с социальных, эмоциональных и интеллектуальных инструментов, которые мы предоставляем нашим детям. Наша обязанность - продолжать делать это».
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