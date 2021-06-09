Как избавить металлические детали от ржавчины простым средством, которое стоит в шкафчике на кухне

Ржавчина – это весьма неприятное явление, более того, наносящее существенный вред металлическим изделиям. По возможности не стоит даже допускать ее появления. Тем не менее, если это произошло, с коррозией необходимо бороться. Для этого существует множество средств и способов. Сегодня как раз поговорим об одном таком «ускоренном народном» методе, который идеально подходит для очистки мелких металлических изделий.
Кладем запчасти в кастрюлю. /Фото:youtube.com.
Что понадобится: кастрюля, вода, щетка по металлу, сухая ветошь, лимонная кислота.
Для того, чтобы быстро почистить ржавые детали, можно использовать следующий «народный» способ. Берется кастрюля, которая заполняется водой. Набрать нужно столько, чтобы жидкость полностью покрыла все детали. После этого емкость помещается на огонь, а вода в ней доводится до кипения. Когда это будет сделано, в воду засыпается лимонная кислота. На 1 литр воды необходимо использовать 2-3 столовые ложки.
Важно: чрезмерное использование лимонной кислоты способно нанести вред наиболее деликатным металлическим изделиям.
Добавляем воду и лимонную кислоту. /Фото: youtube.com.
Теперь нужно оставить раствор с лежащими в нем деталями кипеть на огне в течении 5 минут. В запущенных случаях кипятить придется дольше, вплоть до четверти часа. Постепенно раствор будет становиться все более мутным, а сами детали покроются черной оксидной пленкой. Кипятить нужно до тех пор, пока не сойдет ржавая окалина.
Кипятим 5 минут. /Фото: youtube.com.
После кипячения все детали извлекаются из раствора. Сразу же используем щетку по металлу для удаления черной пленки. Если не сделать это «с пылу, с жару», то в последствии удалить ее будет куда сложнее. После того, как детали будут почищены их нужно досуха вытереть при помощи ветоши. В противном случае ржавчина имеет все шансы вернуться.
Начинаем чистить. /Фото: youtube.com.
Примечание: можно покрасить детали или обработать воронением для лучшей защиты. Следует также отметить, что данная методика чистки значительно превосходит по скорости осуществления и эффективности традиционно отстаивание в холодной кислоте.
Вот и все. /Фото: youtube.com.
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