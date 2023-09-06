8 «секретных» ингредиентов, которые раскрывают вкус блюд и делают их не хуже ресторанных

1. Рыбный соус

Рыбный соус идеально подходит для азиатских блюд. / Фото: imsnip.ru

2. Анчоусная паста

Анчоусную пасту можно добавить в спагетти. / Фото: 3olivki.ru

























3. Паста мисо

Паста мисо - традиционный японский продукт. / Фото: gourmandize.com

4. Копченая паприка

Копченая паприка может быть острой или сладковатой. / Фото: traveltimes.ru

5. Лимонный сок

Лимонный сок балансирует вкус блюда. / Фото: fuzeservers.ru

6. Кунжутное масло

Такое масло готовится из обжаренных кунжутных семечек. / Фото: nefertiti-eg.com

7. Лук-шалот

Лук-шалот отличается вытянутой формой. / Фото: koketta.ru

8. Корица

Все добавляют корицу в булочки, но лишь единицы - в мясо