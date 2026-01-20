Невозбуждающие вещи, которые возбуждают мужчин

Помимо аппетитной попы и упругой груди парней часто «заводят» совершенно не сексуальные, на первый взгляд, детали во внешности или поведении девушки. 10 ребят рассказали о таких моментах: признаемся честно, мы очень удивились!
Итак, как оказалось, парней возбуждают:
Девушки, которые пишут «напоминания» у себя на руке
«Не могу объяснить, почему эти крестики на руке так на меня действуют!, 27 лет.
Девушки, которые игнорируют их
«Я часто наблюдаю за своей девушкой, когда она чем-то занята и не обращает на меня внимания. Именно в такие моменты я хочу ее сильнее всего!», – Дима, 31 год.
Белые носочки
«Не сочтите меня извращенцем, но я таю при виде девушек в коротких белых носочках, обнажающих щиколотку. Это тааак сексуально!», – Андрей, 28 лет.
Когда девушка зевает или потягивается
«Обожаю, когда моя подруга выгибает спинку дугой, как кошечка. Это так заводит!», – Саша, 26 лет.
Когда девушка произносит их имя
«Нет ничего более сексуального, чем услышать свое имя из ее уст во время секса!», – Сережа, 31 год.
Девушки, которые умнее их самих
«Она как будто все время бросает мне вызов – не могу против этого устоять!», – Влад, 32 года.
Растяжки
«Даже не знаю, как это объяснить, но и в стройных, и в фигуристых девушках растяжки на коже меня возбуждают. Воспринимаю их как метки для поцелуев», – Артем, 35 лет.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии