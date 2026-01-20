С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 592 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Невозбуждающие вещи, которые возбуждают мужчин

Невозбуждающие вещи, которые возбуждают мужчин

Помимо аппетитной попы и упругой груди парней часто «заводят» совершенно не сексуальные, на первый взгляд, детали во внешности или поведении девушки. 10 ребят рассказали о таких моментах: признаемся честно, мы очень удивились!

Итак, как оказалось, парней возбуждают:

Девушки, которые пишут «напоминания» у себя на руке


«Не могу объяснить, почему эти крестики на руке так на меня действуют!
Это просто чертовски мило и трогательно!», – Максим, 27 лет.

Девушки, которые игнорируют их


«Я часто наблюдаю за своей девушкой, когда она чем-то занята и не обращает на меня внимания. Именно в такие моменты я хочу ее сильнее всего!», – Дима, 31 год.

Белые носочки


«Не сочтите меня извращенцем, но я таю при виде девушек в коротких белых носочках, обнажающих щиколотку. Это тааак сексуально!», – Андрей, 28 лет.

Когда девушка зевает или потягивается


«Обожаю, когда моя подруга выгибает спинку дугой, как кошечка. Это так заводит!», – Саша, 26 лет.

Когда девушка произносит их имя


«Нет ничего более сексуального, чем услышать свое имя из ее уст во время секса!», – Сережа, 31 год.

Девушки, которые умнее их самих


«Она как будто все время бросает мне вызов – не могу против этого устоять!», – Влад, 32 года.

Растяжки


«Даже не знаю, как это объяснить, но и в стройных, и в фигуристых девушках растяжки на коже меня возбуждают. Воспринимаю их как метки для поцелуев», – Артем, 35 лет.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх