Признаки в салоне автомобиля, которые укажут на то, что машине довелось побывать в ДТП

Приобретая автомобиль на вторичном рынке, ни один водитель не хочет получить в собственность машину, которая уже побывала в ДТП. Приобретение в собственность автомобиля с таким прошлым может быть чревато серьезными проблемами в будущем. Самое страшное в том, что подобное авто способно поставить по угрозу жизнь водителя и пассажиров. Благо, есть несколько вещей прямо в салоне, которые с высокой долей вероятности помогут раскрыть печальную судьбу машины.
Во время продажи автомобиля, побывавшего в ДТП, немало водителей, пытается скрыть мрачное прошлое транспортного средства, чтобы не уронить его в цене и ускорить процедуру сбыта. Объективные причины толкают продавцов такого толка на разнообразные ухищрения. Выявить битый автомобиль может быть крайне сложно, особенно без помощи специалиста. Однако, существует несколько ярких признаков, которые помогут узнать не была ли машина в аварии даже новичку. А самое главное в том, что все эти признаки находятся прямо в салоне.
1. Рулевое колесо
Сразу заметно. |Фото: drive2.ru.
Итак, первое на что следует обращать свое внимание – это рулевое колесо. Во всех современных машинах в нем спрятана подушка безопасности, которая гарантированно выстреливает при столкновении авто с чем-то. При этом серьезно повреждается кожух руля, который в последствии хозяину приходится менять. Вот только скрыть такую процедуру уже крайне сложно. Если на задней стороне кожуха руля есть проколы, то это означает, что его меняли. Также о замене свидетельствуют царапины и повреждения на болтах. Наконец, нельзя не сравнить состояние рулевого колеса и остальных элементов интерьера. Новая деталь сразу же бросится в глаза из-за отсутствия износа.
2. Передняя панель
Вот так выглядит срабатывание подушки. |Фото: recoveryauto.net.
Все тоже самое касается и второго места расположения подушки безопасности – напротив пассажирского кресла. После ее выстрела приходится менять не только патрон, но и всю обшивку передней панели. Если машина относительно старая, то новая приборная панель тут же бросится в глаза. Наличие на панели неровностей также свидетельствует о замене.
3. Сиденье
Новое сиденье - также признак. |Фото: drive2.ru.
Сиденья – это следующий элемент салона, который способен намекнуть на то, что машина побывала в ДТП. Как и описанные выше элементы, в случае серьезной аварии часто получается так, что сиденья тоже нужно менять. В первую очередь присматриваемся к крепежным болтам. Если на них есть следы демонтажа, то это первый признак того, что сиденья менялись.
4. Прочие мелочи
Присмотритесь к ремням. ¦Фото: drive2.ru.
Помимо всего перечисленного стоит обратить внимания на ремни безопасности и пороги. Как правило, водители не меняют данные элементы без особой нужды. Если совершенно очевидно, что они новые не будет лишним полюбопытствовать по какой причине производилась замена. Последнее, что может указать на ДТП – это недавняя замена стекла, хотя конечно же, стекла в машинах бьются и без попадания в аварии.
Стекло также нужно менять после ДТП. |Фото: service-oil-market.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии