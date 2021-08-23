6 нестандартных способов применить пищевую соду в быту себе на радость

Пищевая сода – это простое и доступное вещество, которое имеется почти на каждой кухне. Многие хозяйки используют соду для выпечки и даже не догадываются о том, какими еще чудесными свойствами обладает данный состав. Поэтому самое время пополнить свою копилку бытовых хитростей и узнать, как еще может помочь сода в разрешении многочисленных домашних проблем и неурядиц.
1. Сделать мясо мягче
Поможет сделать мясо мягче. /Фото: tipsandcrafts.com.
Даже самый жесткий кусок мяса можно сделать мягче и приятнее. Для этого достаточно взять несколько ложек соды и натереть ими еще неприготовленный стейк. Натертое содой мясо стоит оставить в холодильнике на 3-5 часов. По прошествии данного срока извлеките мясо из холодильника и тщательно промойте.
2. Полить цветы
Можно поливать так почти все растения. /Фото: eda-land.ru.
Благодаря содержащимся в своем составе элементам, пищевая сода может оказать большую помощь цветам. Поэтому перед поливкой следует размешать пару ложек белого порошка в лейке (бутылке) с водой для полива растений. Уже через несколько дней после этого будет заметен результат. Растения станут более яркими, а самое главное дольше проживут.
3. Снять боль при ожоге
Сода помогает от ожогов. /Фото: balproton.ru.
Получили ожог? На такие случаи полезно иметь на кухне готовый лед. Кладем лед в контейнер, добавляем воду и немного соды. В полученном растворе смачиваем салфетку, после чего прикладываем ее к месту ожога и держим некоторое время. Ждем, пока не пройдет сильное жжение. Данный способ предотвратит образование ожоговых пузырей.
4. Перебить запах лука
Отличное решение проблемы. /Фото: lifehacking.pro.
После застолья изо рта стало устойчиво пахнуть луком? Решить проблему можно при помощи раствора из воды и одной чайной ложки соды. Достаточно просто как следует прополоскать данным составом ротовую полость. Кстати, данный способ также помогает при стоматите.
5. Вместо дезодоранта
Поможет перебить запах. /Фото: wordpress.com.
Мало кто догадывается, но обычная пищевая сода – это отличный натуральный дезодорант. Вооружитесь спонжиком и попробуйте нанести немного соды на подмышки. Данный способ помогает пахнуть вообще ничем. Подойдет тем, кто не слишком любит фирменную косметику.
6. Убрать неприятные запахи
Можно насыпать в обувь. /Фото: wikihow.com.
Как уже должно было стать понятным из двух предыдущих пунктов, борьба с неприятными запахами – это фирменная особенность соды. Идеально данное средство подойдет и для борьбы с запахами в шкафу. Достаточно насыпать немного соды в старый носок, завязать его узлом и кинуть в какой-нибудь неприметный угол шкафа. Сода также поможет при неприятном запахе, исходящем из обуви.
Менять носок следует каждый месяц.
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