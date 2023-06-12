10 удивительных вещей, которых вы не знали о принцессе Диане

Если вы не живёте в глухом лесу – конечно же, вы когда-либо слышали о принцессе Диане! Она была одним из самых «земных», простых и понятных народу членов королевской семьи, а её трагическая гибель лишь способствовала сочувствию по отношению к ней простых людей. Она всегда была немного «не такой, как все», не подчиняясь полностью никаким церемониям и ритуалам. Погрузитесь в мир королевской семьи и узнайте 10 удивительных фактов о Леди Ди в этом посте!









10. Поначалу с принцем Чарльзом встречалась её сестра

9. Диана никогда не была отличницей в школе

8. Она хотела стать балериной

7. Она заказала обручальное кольцо по каталогу

6. У свадебного платья Дианы был самый длинный шлейф в истории королевской семьи

5. Диана не воспитывала своих детей в традиционной королевской манере

4. Она выставила на аукцион 79 своих платьев

3. Она похоронена на острове

2. Диана изменила слова своей свадебной клятвы

1. У Дианы были депрессия и булимия