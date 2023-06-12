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10 удивительных вещей, которых вы не знали о принцессе Диане

Если вы не живёте в глухом лесу – конечно же, вы когда-либо слышали о принцессе Диане! Она была одним из самых «земных», простых и понятных народу членов королевской семьи, а её трагическая гибель лишь способствовала сочувствию по отношению к ней простых людей. Она всегда была немного «не такой, как все», не подчиняясь полностью никаким церемониям и ритуалам. Погрузитесь в мир королевской семьи и узнайте 10 удивительных фактов о Леди Ди в этом посте!

10 удивительных вещей, которых вы не знали о принцессе Диане

10. Поначалу с принцем Чарльзом встречалась её сестра


До Дианы у принца Чарльза был короткий роман с её сестрой, Сарой Спенсер. Однако слишком болтливая девушка выдавала информацию о королевской семье репортёром; Чарльз почувствовал себя обманутым и преданным и порвал с ней. К счастью, он вовремя заметил сестру Сары!

10 удивительных вещей, которых вы не знали о принцессе Диане

9. Диана никогда не была отличницей в школе


До 9 лет она была на домашнем обучении, с 9 до 12 лет училась в закрытом пансионе, с 12 до 16 – в школе для девочек, причём считалась там посредственной ученицей, хотя частично её плохие отметки покрывались спортивными и балетными достижениями. Как видите, это не помешало ей стать тем, кем она есть!

10 удивительных вещей, которых вы не знали о принцессе Диане

8. Она хотела стать балериной


Мечтой всей жизни Дианы было стать профессиональной балериной. Тем не менее, для балерины она была слишком высокой – 178 см – и по иным физическим параметрам также не годилась в балет. Уже в качестве члена королевской семьи она поддерживала балетное искусство, привлекая к этому благотворителей, посещая балетные школы и спектакли.

10 удивительных вещей, которых вы не знали о принцессе Диане

7. Она заказала обручальное кольцо по каталогу


Это одно из самых узнаваемых колец в мире, и существует множество его реплик. Однако Диана не делала индивидуального заказа на кольцо – она просто выбрала его по каталогу знаменитого ювелирного дома Garrad, изготовившего множество драгоценностей для королевской семьи. В этом кольце 14 бриллиантов окружают 12-каратный сапфир. Злые языки утверждают, что Диана выбрала его, потому что оно было самым большим.

10 удивительных вещей, которых вы не знали о принцессе Диане

6. У свадебного платья Дианы был самый длинный шлейф в истории королевской семьи


Её платье считается платьем века – и легко понять, почему: всё оно покрыто кружевами и вышивкой, и на него нашито 10 000 жемчужин! Шлейф платья, длина которого составляет 7,6 м – самый длинный в королевской истории. Принцессе даже пришлось брать специальные уроки по хождению с ним. Платье шили 5 месяцев, и за это время оно успело стать самым охраняемым платьем в истории.

10 удивительных вещей, которых вы не знали о принцессе Диане

5. Диана не воспитывала своих детей в традиционной королевской манере


Принцы Уильям и Гарри – харизматичные и вежливые молодые люди; во многом они обязаны этим воспитанию матери, которое, впрочем, не было традиционным. Диана старалась, чтобы её мальчики росли «нормальными», и, как обычные дети, они посещали Диснейленд и Макдоналдс, но не только: мама брала их в убежища для бездомных, клиники для ВИЧ-инфицированных и другие подобные места для того, чтобы они как можно раньше научились сочувствию и состраданию.

10 удивительных вещей, которых вы не знали о принцессе Диане

4. Она выставила на аукцион 79 своих платьев


Это была идея принца Уильяма, и Диана не смогла ей противиться: он предложил ей продать свои платья, а вырученные деньги пожертвовать в благотворительных целях. Диана так и сделала, продав 79 своих платьев, которые она носила с 1981 по 1996 гг., на нью-йоркском аукционе и пожертвовав вырученные 5,76 миллионов долларов на борьбу с раком груди и ВИЧ.

10 удивительных вещей, которых вы не знали о принцессе Диане

3. Она похоронена на острове


Смерть Дианы была одним из самых шокирующих и трагических событий в королевской семье в 20 веке. Похоронная церемония для народа была проведена, как положено, в Вестминстерском аббатстве, Она должна была быть похоронена с королевской семьёй, но в последний момент её брат Эрл решил, что она должна лежать в земле Олторп-парка, родового поместья семейства Спенсер.

10 удивительных вещей, которых вы не знали о принцессе Диане

2. Диана изменила слова своей свадебной клятвы


Перед свадебной церемонией Диана решила, что она не будет произносить ту часть свадебной клятвы, где говорится о «повиновении мужу», и вычеркнула из своей клятвы эти слова. Вместо них она пообещала «любить, поддерживать, почитать и беречь» его. Спустя много лет этот же трюк повторила Кейт Миддлтон.

10 удивительных вещей, которых вы не знали о принцессе Диане

1. У Дианы были депрессия и булимия


Диана боролась с множеством личных проблем, и с её замужеством они только усугубились. Она вспоминала, как сразу после замужества Чарльз положил ей руку на талию и сказал: «О, да мы немножко пухленькие?», и с тех пор мысли о полноте не отпускали её. Также она искала утешения в еде из-за всей напряжённости королевской жизни и изнутри, и снаружи. В 1990 году стало известно, что у неё булимия – она признала, что последняя являлась симптомом депрессии и пустоты, которую Диана постоянно ощущала. Несмотря на все личные проблемы, Диана была способна помогать людям – и именно поэтому навсегда осталась всеми любимой Принцессой, Леди Ди.

10 удивительных вещей, которых вы не знали о принцессе Диане

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