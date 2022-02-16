9 технологий будущего, в которых используются водоросли

А казалось бы просто зелёные водоросли.
Когда речь заходит о водорослях, многие вспомнят разве что о последнем посещении пруда или об аквариуме. Но эти крошечные зеленые организмы на самом деле имеют большой потенциал для обеспечения светлого будущего человечества. Инновационные технологии с использованием водорослей появляются чуть ли не каждый год, и многие учёные уверены - за ними будущее.
Водоросли, в частности, микроводоросли, обладают уникальными возможностями получения энергии от солнечного света посредством фотосинтеза, подобно растениям. И в ходе этого процесса они потребляют CO2 из атмосферы, выделяя кислород, что делает их идеальными для очистки атмосферы, уже порядком загаженной из-за использования ископаемого топлива. Но что еще более интересно, некоторые из этих микроорганизмов производят масла, которые можно использовать в качестве топлива для автомобилей и даже в качестве альтернативного источника белка для людей.
1. Светильники из водорослей
Технологии будущего: светильники из водорослей.
Уже в обозримом будущем люди должны научиться жить в гармонии с природой. Проект «Живые вещи» - это существенный шаг к подобному. Это набор из 3 живых фотосинтетических светильников. Мало того, что свет в них вырабатывается естественным образом водорослями спирулина, светильники также очищают окружающий воздух. Также разрабатывается мебель с водорослями, которая будет слегка светиться в темноте и иметь возможность естественного подогрева.
2. Здания с подпиткой от водорослей
Технологии будущего: здания с подпиткой от водорослей.
Хотя существует множество концепций, которые могут похвастаться способностью водорослей производить энергию, есть только одно здание, полностью запитанное от них. Международная дизайнерская фирма Arup в сотрудничестве с немецкой консалтинговой фирмой SSC Strategic Science Consultants и австрийской архитектурной студией Splitterwerk создала первое в мире здание с водорослями, получившее название BIQ House.
В здании есть биоадаптивный фасад из водорослей, который не только обеспечивает тень, но и умеет улавливать солнечную тепловую энергию. Также зеленый фасад вырабатывает биомассу, которая может использоваться для выработки дополнительной электроэнергии.
3. Наружные уличные фонари
Технологии будущего: наружные уличные фонари.
Фонари с автономным питанием Пьера Кальеха используют способность микроводорослей к производству энергии, чтобы обеспечивать свет посредством полностью естественного процесса фотосинтеза. Также фонари одновременно поглощают СО2 из воздуха (каждый из них перерабатывает как минимум тонну углекислого газа за год).
4. Био-цифровой навес для генерации кислорода
Технологии будущего: био-цифровой навес для генерации кислорода.
Эта штука под названием Urban Algae от ecoLogicStudio была продемонстрирована в итальянском Милане. Это, по-видимому, первый в мире био-цифровой навес, в котором сумели объединить культуры микро-водорослей (здесь они в питательном растворе текут по трубкам, змеящимся вдоль всей «зеленой крыши) с цифровыми технологиями.
Навес может производить кислород ничуть не хуже целых четырех гектаров леса, а также вырабатывать 15 кг биомассы в день, в которой 60% растительных белков. Он также умеет реагировать на посетителей, регулируя прозрачность и цвет в зависимости от температуры на улице и передвижения людей, проходящих под навесом.
5. Биоразлагаемые бутылки воды из водорослей
Технологии будущего: биоразлагаемые бутылки воды из водорослей.
Водоросли можно использовать не только для производства биотоплива или поглощения CO2, они также прекрасно подходят для создания устойчивых материалов. Ари Йонссон разработал биоразлагаемую бутылку из смеси порошкообразного агара и воды. Мало того, что это полностью естественная альтернатива пластику, бутылку также можно... съесть.
6. Водоросли как добавка к пище
Технологии будущего: водоросли как добавка к пище.
Микроводоросли уже обрели успех на специализированном рынке продуктов питания. Спирулина, один из видов водорослей, набирает популярность в качестве биодобавки для здорового питания. Она также продается как альтернатива рыбьего жира, поскольку в спирулине есть жирные кислоты омега-3 и омега-7. Микроводоросли также рассматриваются как корм для животных из-за его множества питательных веществ в них.
7. Экологичный город на водорослях
Технологии будущего: экологичный город на водорослях.
Выше уже были рассмотрены возможность заправлять ваш автомобиль водорослями или обеспечивать с их помощью энергию для всего дома. EcoLogicStudio, Claudia Pasquero и Marco Polleto переплюнули все это, представив проект экологически чистого города.
Они экспериментируют с возможностями строительства целого города в шведской коммуне Симрисхамн. Целью проекта является сбор водорослей для производства энергии и продуктов питания, при сохранении окружающей среды без загрязнения.
8. Шторы из водорослей
Технологии будущего: шторы из водорослей.
Разработанные французской Loop.pH, «Algae Curtain-a» представляют собой «живые» шторы, состоящие из прозрачных трубок, связанных вместе. В дневное время живые водоросли закачиваются в эти трубки для фотосинтеза и производства биотоплива, которое может быть использовано обеспечения энергией квартиры, а также для обеспечения тени в жаркие дни.
9. Транспортные средства на водорослях
Технологии будущего: транспортные средства на водорослях.
Деревянный мотоцикл ручной работы от Ritsert Mans и Peter Mooij - отличный пример использования большего количества натуральных материалов, в том числе топлива из водорослей, на котором он работает. Энергопроизводительные возможности микроводорослей делают их потенциальным кандидатом для использования в качестве основного источника топлива. Первым примером в 2009 году стал Algaeus, разновидность гибридного Toyota Prius.
В 2011 году United Airlines провела первый пассажирский авиарейс на водорослях из Чикаго в Хьюстон. Япония рассматривает вопрос о разработке целого парка автобусов, работающих на водорослях, а энергетические компании уже работают над способами производства биотоплива из водорослей по более низкой цене, чтобы они стали настоящей альтернативой обычным нефтепродуктам.
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