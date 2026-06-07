Способы, как помыть пожелтевшие контейнеры, чтобы убрать пятна и запах

Одними из главных помощников на кухне являются пластиковые контейнеры, в которых мы храним еду и берем обеды на работу. Однако со временем емкости начинают желтеть и неприятно пахнуть. Если обычная мойка в раковине уже не помогает привести контейнеры в порядок.



Способ 1: Уксус

Способ 2: Жидкость для посуды + бумажное полотенце

Способ 3: Сахар

Способ 4: Сода

Способ 5: Лимонная кислота

Способ 6: Средство для дезинфекции

Способ 7: Хлорный отбеливатель

Уксус хорошо справляется с жиром.Положили остатки ужина в контейнер, убрали в холодильник и вспомнили о нем только через пару недель? Поздравляем: такую «бомбу» смело можно подбрасывать врагам – как только они откроют крышку, сразу потеряют сознание. Кажется, что этот ужасный запах навеки впитался в стенки контейнера и убрать его уже ничем не получится, однако шанс все же есть.Налейте в контейнер 200 миллилитров воды, добавьте одну чайную ложку столового уксуса, накройте крышкой, встряхните несколько раз, а затем снимите крышку и оставьте замачиваться на пару часов. По истечении времени вылейте раствор, ополосните контейнер чистой водой и хорошо протрите полотенцем.Такой способ идеально подходит для дезинфекции поверхности, а также устранения жирного налета. Что касается въевшихся пятен, то с ними уксус, увы, не справится – нужно будет прибегать к другому средству.Застелите контейнер бумажным полотенцем и залейте жидкостью для посуды.Этот метод стал популярен благодаря социальным сетям. Один из пользователей выложил ролик, в котором наливал в контейнер воду, жидкость для мытья посуды и добавлял порванное на кусочки бумажное полотенце. После этого он накрывал емкость крышкой, хорошо встряхивал и загрязнения исчезали будто сами собой.Лайфхак настолько завирусился, что его эффективность даже стали рассматривать с научной точки зрения. Ученые говорили, что свою роль здесь играет высокая концентрация мыла, механическое воздействие, а также способность бумажных полотенец впитывать жир.Метод действительно работает, но только в случае со свежими загрязнениями. Если они уже успели «впитаться» в дно и стенки контейнера, то эффективность будет ровно такой же, как и от обычного мытья губкой.Насыпьте сахар в контейнер и помойтеЕще одна хитрость из социальных сетей, которую взяли на вооружение многие хозяйки. Ее авторы говорят о том, что пятна на стенках контейнера можно «отшелушить» точно так же, как и ороговевшие частички на коже. Для этого нужно насыпать в емкость 50 граммов сахара, залить его двумя столовыми ложками жидкости для мытья посуды, положить сверху пять кубиков льда и оставить примерно на один час.Когда кубики растают, слейте жидкость, а массу, которая образуется в контейнере, используйте как скраб. Протрите им дно и стенки, а затем ополосните емкость водой. Как показывает практика, сахар способен справиться даже со следами от стойких красителей, вроде куркумы.После чистки содой ополосните контейнер водойГоворить о самодельных чистящих средствах и не вспомнить соду? Это вряд ли. Она является идеальной помощницей на кухне, справляется с большинством загрязнений, и контейнеры не являются исключением. Чтобы привести их в порядок, нужно сделать пасту из соды. Насыпьте в емкость одну столовую ложку соды, добавьте немного воды и распределите готовую массу по дну и стенкам контейнера. Накройте крышкой и оставьте на ночь. Утром протрите емкость влажной губкой, а затем ополосните чистой водой. Как итог – от пятен и запаха не останется и следа.Лимонный сок хорошо выводит пятна.Привыкли использовать лимонную кислоту исключительно для чистки чайника от накипи? А она отлично справляется и с другими видами загрязнений. Так, если контейнеры не окрашены и не имеют никакого принта, смело можете почистить их лимонной кислотой. Для этого разведите порошок в воде, залейте готовый раствор в емкость, накройте крышкой, хорошо взболтайте и оставьте на два-три часа. По истечении времени промойте контейнер чистой водой и высушите. Способ отлично подходит не только для устранения жирных пятен, но и для дезинфекции поверхности.Антисептик обязательно нужно смыть с контейнераЕсли контейнер пожелтел и кажется, что вернуть ему первоначальный вид уже не получится, попробуйте замочить его с санитайзером для рук. Да-да, вы все правильно поняли. Оказывается, средство для дезинфекции быстро и эффективно восстанавливает цвет пластика. Налейте небольшое количество на пятно, оставьте на час, а затем слейте жидкость и протрите остатки бумажным полотенцем.Благодаря тому, что в средстве содержится спирт, получается удалить даже самые стойкие и въевшиеся пятна. Некоторые хозяйки предлагают не переводить санитайзер, а попробовать использовать для чистки обычный медицинский спирт. Но за эффективность этого способа мы не ручаемся.Белизна – тяжелая артиллерияК этому способу можно прибегнуть после того, как вы почистили контейнер уксусом. Мы упоминали, что он отлично дезинфицирует и удаляет жир, но с въевшимися пятнами не справляется. А хлор, наоборот, убирает только стойкие загрязнения. Итак, налейте в емкость 200 миллилитров воды, добавьте одну столовую ложку отбеливателя, оставьте на один час, а затем помойте в посудомоечной машине.Обратите внимание, что таким способом можно очищать только целые контейнеры – если на поверхности есть царапины или микротрещины, лайфхак может оказаться небезопасным. Даже после мытья при 60 градусах, хлор все равно не получится полностью вымыть из пластика, и контейнер останется только выбросить в мусорное ведро.