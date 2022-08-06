8 самых вероятных сценариев гибели Земли (с научной точки зрения)

Жизнь существует на Земле только благодаря хрупкому и поистине невероятному балансу. Наша атмосфера, близость к солнцу, и бесчисленное множество других невероятных совпадений не только позволяют живым существам жить и развиваться, но и процветать.
Но все хорошее когда-нибудь да заканчивается.
Хотя жизнь здесь может просуществовать еще несколько миллиардов лет, но в зависимости от того, что происходит на нашей планете и в галактике, конец света также может произойти в любое время, даже завтра.
Вот несколько научных теорий, предвидящих уничтожение всего живого на Земле и гибель самой планеты.
1) Расплавленное ядро Земли может остыть
Земля окружена защитным магнитным щитом, называемым магнитосферой.
Этот щит образуется благодаря вращению Земли. Магнитное поле создаётся током, который генерируется в жидком проводящем веществе ядра планеты, находящемся в движении.
Магнитосфера отражает губительную космическую радиацию.
Но если ядро остынет, исчезнет магнитосфера — наша защита от солнечных ветров, которые постепенно развеют атмосферу Земли по всему космосу.
2) Солнце может начать умирать, расширяясь при этом
Солнце и расположение Земли по отношению к этой звезде, пожалуй, один из самых важных критериев сохранения всего живого.
Но Солнце — это звезда, а звезды умирают.
Ученые считают, что Солнце уже проделало половину своего жизненного пути и, когда весь водород в недрах Солнца будет преобразован в гелий, начнется процесс смерти космического тела. Именно тогда из-за более активных реакций, которые будут происходить на Солнце, Землю либо притянет к Солнцу и всё на ней попросту сгорит или испарится, либо расширение Солнца заставит Землю сойти с орбиты и дрейфовать по космосу, где она быстро замерзнет без солнечного света.
3) Земля может сойти со своей орбиты
Причиной этому может быть планета-странник, дрейфующая в космосе. Если такая планета «забредет» в нашу Солнечную систему и приблизится к Земле, она может нарушить ее орбиту. А изменение орбиты может привести к тому, что условия жизни на нашей планеты станут экстремальными и смертоносными, аномальный холод будет сменяться обжигающей жарой. Сойдя со своей орбиты, Земля может столкнуться с другой планетой нашей Солнечной системы, например Венерой или Меркурием. Планета-странник и вовсе может вытеснить Землю за пределы Солнечной системы, и тогда Земля сама превратится в безжизненный ледяной шар, еще одну блуждающую планету.
4) Столкновение с другой планетой
Планета-странник может не просто приблизиться к Земле и сместить ее с орбиты, но и столкнуться с ней.
Около 4,5 миллиарда лет назад, одна маленькая планета врезалась в планету побольше, в результате чего и сформировались Земля и Луна.
Новое столкновение привело бы к тому, что Земля расплавилась бы. Новая сформировавшаяся планета со временем бы остыла, но осталась бы она пригодной для жизни, не известно.
5) Астероиды могут разбомбить нашу планету
Эти глыбы из космоса действительно обладают весьма разрушительной силой. По одной из теорий, именно падение астероида стало причиной гибели динозавров. Но чтобы уничтожить всю планету, нужен настоящий астероидный дождь.
В истории Земли уже был период, когда падения астероидов были столь интенсивными, что океаны кипели в течение целого года.
Выжить тогда смогли только самые жароустойчивые одноклеточные микробы. Такие температуры явно не для высших форм жизни.
6) Земля может быть поглощена блуждающей черной дырой.
Мы знаем о черных дырах совсем немного, но известно, что они настолько плотные, что даже свет не может пройти сквозь них.
Ученые полагают, что существует около десяти миллионов черных дыр в одной лишь галактике Млечный Путь. Как и звезды, они медленно вращаются, и могут мигрировать по всему космосу. А следовательно, одна из таких черных дыр может попасть на орбиту нашей планеты и затянуть ее в небытие – вместе с нами.
7) Атмосфера Земли может быть уничтожена гамма-вспышками.
Эти вспышки возникают в результате взрыва звезд, когда они умирают. При этом выделяется энергия такой мощности, что ее хватило бы для уничтожения озонового слоя, Земля бы подверглась такому колоссальному облучению, что это вызвало бы стремительное глобальное похолодание.
8) Вселенная разлетится на куски из-за «большого взрыва»
Согласно этой теории, сила, называемая темной энергией, толкает частицы вселенной друг от друга все быстрее и быстрее.
Если это ускорение продолжится, то сила, которая 22 миллиарда лет держала атомы вместе, исчезнет, и все материальное начнет растворяться, точнее, превратится в излучение.
Правда, если новый «большой взрыв» неизбежен, кто знает, какие последствия он принесет.
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