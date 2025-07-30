Ненавистникам супермаркетов на заметку: 15 продуктов, которые дольше всего хранятся

Есть люди, которые чувствуют себя в супермаркетах как рыба в воде, но многим поход за продуктами крайне не нравится, для иных и вовсе он превращается в пытку. Если вы очень не любите часто покупать продукты, то мы составили для вас рейтинг сытных продуктов с самым длительным сроком хранения.
1. Галеты
Срок хранения: до 2 лет. Жёсткие и почти безвкусные галеты вряд ли вызовут бурю гастрономического восторга. Зачем же тогда их запасать? Если вы увлекаетесь домашними десертами, они могут пригодиться как альтернатива дорогому печенью в составе пирожных, чизкейка или шоколадной колбаски. А ещё из них получаются отличные панировочные сухари и добавка в фарш. Хранить галеты нужно в герметичной упаковке.
Интересный факт! Галеты возникли как корабельные сухари примерно в 17 веке. Никогда и ни при каких обстоятельствах не предполагалось, что они должны доставлять хотя бы минимальное гастрономическое удовольствие мореходам. Корабельные сухари представляли собой увесистые лепёшки из муки и воды, высушенные до почти каменного состояния. Употреблять их в сухом виде было просто невозможно — нужно было предварительно размачивать в воде или алкоголе.
2. Тёмный шоколад
Для формирования запасов лучше выбрать шоколад с содержанием какао от 70 %. / Фото: catherineasquithgallery.com
Срок хранения: до 2 лет. Для формирования запасов лучше выбрать шоколад с содержанием какао от 70 %. Держите плитку в плотно закрытом контейнере в сухом и тёмном месте при температуре от +18 до +21 °С.появится не слишком аппетитный белый налёт.
3. Сушёные грибы
Переложите сушёные грибы в сухую чистую банку, бумажный пакет или холщовый мешочек и уберите в сухое прохладное место. / Фото: catherineasquithgallery.com
Срок хранения: до 2 лет. Найти белые, опята, подберёзовики, вёшенки или шампиньоны можно в любом супермаркете. ГОСТ рекомендует хранить сухие грибы не больше двух лет. Каких‑то серьёзных манипуляций не потребуется. Переложите запасы в сухую чистую банку, бумажный пакет или холщовый мешочек и уберите в сухое прохладное место.
4. Сухое молоко
С ним можно приготовить огромное количество вкусных блюд — от проверенных годами десертов до домашней колбасы. / Фото: pulse.mail.ru
Срок хранения: до 5 лет.Для рядового потребителя это не самый очевидный продукт, но с ним можно приготовить огромное количество вкусных блюд — от проверенных годами десертов до домашней колбасы. К тому же хранить сухое молоко проще, чем свежее. Достаточно оставить порошок в производственной упаковке или переложить в герметичные контейнеры с поглотителями кислорода. Чем прохладнее будет в помещении, тем дольше молоко не испортится. Идеальная температура — не выше 10 °С.
5. Консервы
В жестяных или алюминиевых банках говядина, свинина и баранина не портятся до пяти лет. / Фото: rg.ru
Срок хранения: до 5 лет.Сроки у разных типов консервов различаются. Самые скоропортящиеся — рыбные и овощные. Тунца, сайру и иваси ГОСТ рекомендует съесть в течение 24 месяцев с даты изготовления. Однако некоторые производители выпускают консервы, которые могут лежать три года. Сохранность горошка или кукурузы зависит от тары. В стекле овощи простоят три года, а вот в металлических банках с эмалевым внутренним покрытием могут продержаться и четыре. Дольше всего хранится мясная тушёнка. В жестяных или алюминиевых банках говядина, свинина и баранина не портятся до пяти лет.
6. Сахар‑песок
Держите сахар в прохладном и сухом месте, постарайтесь полностью исключить контакты с влагой, иначе песок станет твёрдым и комковатым. / Фото: simvol-shop.ru
Срок хранения: до 10 лет. Держите сахар в прохладном и сухом месте. Постарайтесь полностью исключить контакты с влагой, иначе песок станет твёрдым и комковатым. Ещё один важный момент — отсутствие сильных и резких запахов: продукт может впитать их даже через пластиковую упаковку. Для небольших объёмов удобно использовать полиэтиленовые пакеты, хотя сахар можно оставить и в заводском мешке.
7. Сухой горох
Если хранить сухой горох в полностью герметичном контейнере с поглотителем кислорода, срок годности может доходить до 20 лет. / Фото: syl.ru
Срок хранения: до 20 лет. В обычном пакете или контейнере горох пролежит год, если оставить его в прохладном и тёмном месте. Если же убрать его в полностью герметичный контейнер с поглотителем кислорода, срок годности может увеличиться до 20 лет.
8. Сухая чечевица
Плотно закрытые контейнеры, прохлада, отсутствие влаги и света — лучшие условия для поддержания полезных свойств чечевицы в течение года. / Фото: vsezdorovo.com
Срок хранения: до 20 лет. Плотно закрытые контейнеры, прохлада, отсутствие влаги и света — лучшие условия для поддержания пищевых свойств чечевицы в течение года. При использовании герметичной тары сроки увеличиваются до двух десятков лет.
9. Овсяные хлопья
При полной герметизации даже через 30 лет вы сможете сварить отличную кашу из овсяных хлопьев. / Фото: pravda-nn.ru
Срок хранения: до 30 лет. Лучше всего использовать герметичные контейнеры, которые будут лежать в прохладном и тёмном месте. Нелишним будет добавить поглотители кислорода — так овсянка сохранится ещё дольше. При полной герметизации даже через 30 лет вы сможете сварить отличную кашу из обычной крупы или хлопьев быстрого приготовления.
10. Шлифованный рис
В прохладных помещениях и в упаковке без кислорода рис не потеряет свои вкусовые свойства даже через 30 лет. / Фото: esh-derevenskoe.ru
Срок хранения: до 30 лет. Идеальные условия — это сухость, чистота и прохлада. Контейнеры лучше выбирать герметичные, это обеспечит защиту от насекомых и грызунов. Дополнительно можно использовать поглотители кислорода. Даже при 21 °С рис пролежит до 10 лет. В ещё более прохладных помещениях и в упаковке без кислорода продукт не потеряет свои вкусовые свойства даже через 30 лет. Лучшая температура для хранения — около 4,5 °С.
11. Сухая фасоль
Лучше всего упаковать фасоль в плотно закрытые контейнеры и поставить в сухое, тёмное и прохладное место. / Фото: pro-dachnikov.com
Срок хранения: до 30 лет. Лучше всего упаковать фасоль в плотно закрытые контейнеры и поставить в сухое, тёмное и прохладное место. В таких условиях она отлично пролежит в течение года. Чтобы увеличить срок годности до 30 лет, понадобятся полностью герметичные контейнеры, поглотители кислорода и температура от +10 до +21 °С.
12. Поваренная и морская соль
Если планируете хранить продукт десятилетиями, обеспечьте полную герметичность ёмкости. / Фото: medaboutme.ru
Срок хранения: неграниченное время. Для соли лучше всего подойдёт плотно закрывающийся контейнер, который стоит убрать в тёмное прохладное место или оставить при комнатной температуре. Если планируете хранить продукт десятилетиями, обеспечьте полную герметичность ёмкости. Что касается йодированной соли, срок её годности — 18 месяцев. После она также может использоваться, но уже не будет содержать в себе полезную добавку.
13. Сода
Соду рекомендуют использовать в течение двух лет, но, как правило, производитель сам устанавливает контрольную дату. / Фото: grodno24.com
Срок хранения: неграниченное время. Соду рекомендуют использовать в течение двух лет, но, как правило, производитель сам устанавливает контрольную дату. Поэтому на знакомой с детства жёлто‑красной пачке может красоваться надпись «Срок годности не ограничен». Содой следует запастись ещё и потому, что её можно использовать не только в кулинарии, но и вместо бытовой химии.
14. Мёд
На данный момент уже есть исследования, которые показали, что мёд хранился 110 лет и сохранился в первозданном виде. / Фото: krasnodar.inlavka.ru
Срок хранения: неграниченное время. Мёд лучше держать в банке с плотно закрытой крышкой. Это поможет исключить контакт с влагой и посторонними запахами. Место выбирайте тёмное, с температурой от 0 до +20 °С. Обратите внимание, что все эти советы относятся к натуральному мёду без добавок. Информацию о сроках хранения крема‑мёда или вариантов с дополнительными ингредиентами лучше смотреть на упаковке. На данный момент уже есть исследования, которые показали, что мёд хранился 110 лет и сохранился в первозданном виде. Также в меду можно бессрочно хранить орехи и другие твёрдые продукты.
15. Столовый уксус
По мнению экспертов, уксус в принципе не может испортиться. / Фото: krasnodar.inlavka.ru
Срок хранения: неграниченное время. Ещё один продукт, который используют не только в готовке. Уксус может пригодиться для очистки поверхностей и даже стирки. Согласно ГОСТу, срок хранения столового уксуса устанавливает производитель. В документе указан ещё и рекомендуемый период — два года с даты изготовления. Но, по мнению экспертов, уксус просто не может испортиться. Так что просто уберите его в запечатанной заводской упаковке — лучше стеклянной — в тёмное место. Температура подойдёт обычная, комнатная.
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