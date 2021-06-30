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Остановившие ход времени

Московский фотограф Александр Яковлев делает потрясающие фотографии, на которых он запечатлевает человеческое тело в движении. Его снимки профессиональных танцоров отличаются изысканностью и скрытой силой.

Для серии своих фотографий под названием «Миражи» Александр Яковлев добавил муку — элемент, который подчеркивает каждое грациозное движение танцора и привносит загадку и волшебство в работы фотографа.

Остановившие ход времени

Остановившие ход времени

Остановившие ход времени

Остановившие ход времени

Остановившие ход времени

Остановившие ход времени

Остановившие ход времени

Остановившие ход времени

Остановившие ход времени

Остановившие ход времени
Остановившие ход времени

Остановившие ход времени

Остановившие ход времени

Остановившие ход времени

Остановившие ход времени

Остановившие ход времени

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