Как правильно есть ежевику без вреда для здоровья и на что обратить внимание при её выборе



Летняя ягода. \ Фото: bordalo.observador.pt. Летняя ягода. \ Фото: bordalo.observador.pt.

Ещё издавна ежевика успела обрасти множеством народных названий и поверий. Её тёмные, ароматные ягоды считались настоящим даром природы, а листья и побеги нередко использовали в домашнем врачевании. Однако несмотря на все полезные свойства, есть и обратная сторона. Ещё издавна ежевика успела обрасти множеством народных названий и поверий. Её тёмные, ароматные ягоды считались настоящим даром природы, а листья и побеги нередко использовали в домашнем врачевании. Однако несмотря на все полезные свойства, есть и обратная сторона.

Полезные свойства



Кустовая ягода. \ Фото: cfqbenelux.org. Кустовая ягода. \ Фото: cfqbenelux.org.

Считается, что чем насыщеннее окрас ягод, тем выше в них содержание растительных пигментов с антиоксидантными свойствами. Именно поэтому ежевика неизменно привлекает внимание специалистов по питанию. Помимо антоцианов, она содержит эллаговую кислоту, флавонолы, катехины и витамин С. Эти вещества помогают защищать клетки от окислительного стресса, который связан с преждевременным старением тканей и повышенным риском развития хронических заболеваний.



Ежевика полезна для кишечника. \ Фото: shrubhub.com. Ежевика полезна для кишечника. \ Фото: shrubhub.com.

Не менее важна и высокая концентрация пищевых волокон. В 100 граммах свежей ежевики содержится около пяти граммов клетчатки, что делает её одной из самых богатых ягод по этому показателю. Клетчатка способствует нормальной работе кишечника, поддерживает разнообразие полезной микрофлоры, помогает дольше сохранять чувство сытости и учувствует в поддержании стабильного уровня сахара в крови после еды. Благодаря невысокой калорийности и низкому гликемическому индексу ежевика хорошо вписывается в рацион людей, которые следят за массой тела или контролируют углеводный обмен.



Также ежевика влияет на сердечно-сосудистую систему. \ Фото: pic2. Также ежевика влияет на сердечно-сосудистую систему. \ Фото: pic2.club.

Отдельного внимания заслуживает влияние ягоды на сердечно-сосудистую систему. Калий и магний участвуют в поддержании нормального сердечного ритма, а витамин К необходим для обменных процессов, связанных с состоянием костной ткани и свёртыванием крови. При этом следует помнить, что людям, принимающим препараты, влияющие на свёртываемость крови, не стоит резко увеличивать количество продуктов с высоким содержанием витамина К без консультации с врачом.



Сочная и аромтаная ягода. \ Фото: pasquiniebini.com. Сочная и аромтаная ягода. \ Фото: pasquiniebini.com.

Исследования последних лет показывают, что регулярное употребление ягод, богатых полифенолами, может положительно влиять и на работу головного мозга. Учёные связывают этот эффект с уменьшением хронического воспаления, улучшением кровоснабжения нервной ткани и защитой нейронов от повреждений. Конечно, ежевика не является лекарством и не способна предотвратить развитие заболеваний самостоятельно, однако в составе разнообразного рациона она может стать одним из факторов, поддерживающих когнитивное здоровье.



Ягоды ежевики можно замораживать. \ Фото: images.squarespace-cdn.com. Ягоды ежевики можно замораживать. \ Фото: images.squarespace-cdn.com.

Полезные свойства имеют не только свежие ягоды. При правильной заморозке значительная часть витаминов и антиоксидантов сохраняется, поэтому замороженная ежевика остаётся ценным продуктом даже вне сезона. А вот при длительной термической обработке содержание витамина С заметно уменьшается, хотя полифенольные соединения сохраняются значительно лучше. Именно поэтому свежая и быстрозамороженная ягода считается наиболее предпочтительным вариантом.



Лучше всего есть ежевику в свежем виде. \ Фото: 1001ideja.si. Лучше всего есть ежевику в свежем виде. \ Фото: 1001ideja.si.

Лучше всего есть её свежей, сочетая с натуральным йогуртом, творогом, овсянкой, кашей или орехами. Такое сочетание делает перекус более питательным и помогает организму постепенно усваивать содержащиеся в ягодах углеводы. Добавляют её и в смузи, фруктовые салаты, домашние десерты и выпечку, поскольку при минимальной обработке она сохраняет максимум своих полезных свойств. Вот и поучается, что ежевика – не просто вкусная сезонная ягода, а продукт с невероятно богатым составом. Он обеспечивает организм витаминами, минералами, клетчаткой и целым комплексом биологически активных веществ.

Вред



Несмотря на все плюсы, с ежевикой нужно быть максимально осторожным. \ Фото: s.hdnux.com. Несмотря на все плюсы, с ежевикой нужно быть максимально осторожным. \ Фото: s.hdnux.com.

Несмотря на многочисленные достоинства, ежевику лучше употреблять в разумных количествах. У некоторых людей она может вызывать индивидуальную непереносимость или аллергические реакции. Из-за высокого содержания органических кислот при обострении гастрита, язвенной болезни или других воспалительных заболеваний желудка и кишечника кислые ягоды зачастую становятся причиной дискомфорта. В подобных случаях количество продукта рекомендуется ограничить и ориентироваться на рекомендации врача. Как правило, для большинства взрослых оптимальным считается умеренное употребление – около двухсот-трёхсот граммов ягод в день.



Лучше всего употреблять небольшое количество ягод в пищу. \ Фото: images.squarespace-cdn.com. Лучше всего употреблять небольшое количество ягод в пищу. \ Фото: images.squarespace-cdn.com.

Определённую осторожность следует соблюдать и тем, кто страдает мочекаменной болезнью или имеет предрасположенность к образованию камней в почках. Ежевика содержит оксалаты – природные соединения, которые у восприимчивых людей могут участвовать в формировании некоторых видов почечных камней. Это вовсе не означает, что ягоду необходимо полностью исключить из меню, однако её количество должно соответствовать рекомендациям специалиста.



Аллергические реакции на ежевику встречаются редко, но не исключены. \ Фото: get.pxhere.com. Аллергические реакции на ежевику встречаются редко, но не исключены. \ Фото: get.pxhere.com.

Аллергия на ежевику встречается сравнительно редко, но полностью исключать такую вероятность нельзя. Нежелательная реакция может проявиться зудом, кожными высыпаниями, покраснением, отёком слизистых или расстройством пищеварения. Особенно внимательно к первым порциям следует отнестись людям, склонным к пищевой аллергии, а также родителям, которые впервые предлагают ягоду ребёнку. В подобных случаях употребление начинается с небольшого количества и наблюдения за самочувствием.



Обязательно обращайте внимание на качество ягод. \ Фото: celostnimedicina.cz. Обязательно обращайте внимание на качество ягод. \ Фото: celostnimedicina.cz.

Не стоит забывать и о качестве самих ягод. Переспевшая, повреждённая или покрытая плесенью ежевика быстро становится источником микроорганизмов и теряет значительную часть своих полезных свойств. Перед употреблением ягоды необходимо тщательно промыть под холодной проточной водой, а хранить их следует в холодильнике не дольше нескольких дней. Однако при правильном хранении в вакуумных контейнерах и хорошем качестве ягод – допускается неделя.