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Новая жизнь старой советской мебели

Когда нет возможности приобрести новую мебель, а старая уже очень надоела, можно попробовать придать ей новый облик при помощи умелых рук и фантазии. В этой подборке мы собрали для вас идеи, реализованные не профессионалами, а обычными людьми. Посмотрите и, быть может, вас что-то вдохновит на подобное свершение.


Переделка советской стенки


Проявите немного фантазии, и пресловутая стенка предстанет перед вами в новом виде.

Новая жизнь старой советской мебели

А вот что можно сделать, когда стенка начала разваливаться по частям. Обновленные фасады и покрашенные ящики освежат ее и придадут более современный облик.

Новая жизнь старой советской мебели

Потертые стулья


Стоит только поменять оббивку и перекрасить стул, как он уже будет выглядеть так, будто над ним поработал креативный дизайнер.

Новая жизнь старой советской мебели

Новая жизнь старой советской мебели

Новая жизнь старой советской мебели

Забытое на даче кресло


Посмотрите как отлично оно смотрится после переделки.

Новая жизнь старой советской мебели

Новая жизнь старой советской мебели

Баушкины серванты и буфеты


Сейчас мебель белого цвета очень популярна и смотрится довольно стильно. Так что можете смело красить буфет, это подарит ему вторую жизнь! Новые современные ручки так же улучшат внешний вид.

Новая жизнь старой советской мебели

Новая жизнь старой советской мебели

Новая жизнь старой советской мебели

Если вы поклонник стиля «шебби-шик» (потёртый шик), то можете задекорировать сервант таким образом.

Новая жизнь старой советской мебели

Декор с патиной так же преобразит вашу мебель, а вагонка привнесет в нее стиль кантри.

Новая жизнь старой советской мебели

Идеи для шкафов


Новая жизнь старой советской мебели

Полная переделка старого шкафа в современный буфет.

Новая жизнь старой советской мебели

Новая жизнь старой советской мебели

Бюджетный вариант, но выглядит неплохо.

Новая жизнь старой советской мебели

Новая жизнь старой советской мебели

Новая жизнь старой советской мебели

Новая жизнь старой советской мебели

Книжная полка из старой радиолы

Новая жизнь старой советской мебели

Редизайн старого дивана


Новая жизнь старой советской мебели

Уютная банкетка из старой полки для обуви


Новая жизнь старой советской мебели

Вторая жизнь тумбочек


Новая жизнь старой советской мебели

Новая жизнь старой советской мебели

Преображение столов


Новая жизнь старой советской мебели

Новая жизнь старой советской мебели

Яркость на смену серости


Новая жизнь старой советской мебели

Новая жизнь старой советской мебели

Новая жизнь старой советской мебели

Новая жизнь старой советской мебели

Новая жизнь старой советской мебели

Новая жизнь старой советской мебели

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