Новая жизнь старой советской мебели

Когда нет возможности приобрести новую мебель, а старая уже очень надоела, можно попробовать придать ей новый облик при помощи умелых рук и фантазии. В этой подборке мы собрали для вас идеи, реализованные не профессионалами, а обычными людьми. Посмотрите и, быть может, вас что-то вдохновит на подобное свершение.
Переделка советской стенки
Проявите немного фантазии, и пресловутая стенка предстанет перед вами в новом виде.
А вот что можно сделать, когда стенка начала разваливаться по частям. Обновленные фасады и покрашенные ящики освежат ее и придадут более современный облик.
Потертые стулья
Стоит только поменять оббивку и перекрасить стул, как он уже будет выглядеть так, будто над ним поработал креативный дизайнер.
Забытое на даче кресло
Посмотрите как отлично оно смотрится после переделки.
Баушкины серванты и буфеты
Сейчас мебель белого цвета очень популярна и смотрится довольно стильно. Так что можете смело красить буфет, это подарит ему вторую жизнь! Новые современные ручки так же улучшат внешний вид.
Если вы поклонник стиля «шебби-шик» (потёртый шик), то можете задекорировать сервант таким образом.
Декор с патиной так же преобразит вашу мебель, а вагонка привнесет в нее стиль кантри.
Идеи для шкафов
Полная переделка старого шкафа в современный буфет.
Бюджетный вариант, но выглядит неплохо.
Книжная полка из старой радиолы
Редизайн старого дивана
Уютная банкетка из старой полки для обуви
Вторая жизнь тумбочек
Преображение столов
Яркость на смену серости
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