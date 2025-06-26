Сейчас пригодятся: 8 советских вещей, которые не нужно выбрасывать

Топ-8 советских вещей, которые могут пригодиться в наши дни/ фотоru.pinterest.com, yahoo.com
В Советском Союзе производилось много качественных вещей, ценность которых с годами только растет. Перед тем как в очередной раз отдавать или выбрасывать старую бабушкину вещицу, присмотритесь, вдруг ей можно дать вторую жизнь!
1. Ртутный градусник
В современных аптеках уже редко встретишь ртутный градусник в продаже/ фото:cz.pinterest.com
Сейчас многие измеряют температуру тела с помощью электронного градусника. А вот во времена Советского Союза медицинский прибор был ртутный. В отличие от электронного он считается более опасным, поскольку изготовлен из бьющегося стекла и 1 грамма ртути. Но если старый советский градусник правильно хранить — в защитном чехле и вдали от детей, то он может служить неограниченное количество лет. Ртутный градусник всегда будет показывать точную температуру тела, в отличие от электронного, у которого нужно постоянно менять батарейки. Если дома остался ртутный градусник — берегите его. Он еще много раз пригодится!
2. Посуда из чугуна
Еда, приготовленная в чугунной посуде, имеет насыщенный вкус/ фото: livemaster.ru
В последнее время посуда из чугуна набирает популярность, а все потому что она абсолютно безопасна для здоровья. В ней можно варить, тушить, жарить и запекать — еда получается очень вкусной. Стоимость такой посуды высокая — средняя цена за 3-литровую кастрюлю составляет от 3 тысячи рублей. Но можно поискать дома или на даче старую советскую чугунную утварь.СССР из чугуна изготавливали утятницы, сковороды, казаны, жаровни и кастрюли. Готовить в такой посуде одно удовольствие — продукты приготавливаются равномерно без потери вкуса и аромата. Попробуйте приготовить плов в современной кастрюле и советском казане, чтобы почувствовать разницу!
3. Кружевные салфетки
Кружевные салфетки добавят комнате уюта/ фото: livemaster.ru
Наши бабушки и мамы тоже знали о медитации, правда, внутренней сосредоточенности они добивались при помощи вязания. Каждая советская женщина владела этим навыком, поэтому дома всегда были украшены кружевными изделиями. На комоде, этажерке, тумбочке, телевизоре лежали ажурные салфетки. И это было модно! Сегодня вязаные салфетки могут тоже нести эстетическую функцию. Но их нужно использовать совсем по-другому — их можно повесить в качестве картины на стену. Достаточно лишь подобрать красивую рамочку.
4. Этажерка
Обычно советские этажерки имели 5 этажей/ фото: tr.pinterest.com
Этажерки были неизменным атрибутом домов СССР. Их можно было использовать в спальне и гостиной для хранения книг, в детской комнате для игрушек, на кухне для посуды или комнатных цветов. Сейчас такие стеллажи снова на пике популярности. Но не торопитесь покупать новые, если дома есть советские этажерки. У них есть большое преимущество — они изготовлены из дерева. Такая мебель легко поддается восстановлению в домашних условиях. Этажерки можно покрасить в нужный цвет и получить стильное место для хранения вещей.
5. Сундук
В СССР в сундуках хранили одежду, документы, подарки, памятные вещи и игрушки/ фото: ru.pinterest.com
То же самое можно сделать с советским сундуком. Иногда достаточно старое дерево зашкурить, обезжирить и покрыть лаком и вуаля! Красивый современный сундук готов к использованию. Такой редкий предмет хорошо впишется как в спальне, так и в коридоре или гостиной. Им можно пользоваться как журнальным столиком или комодом. А если на сундуке есть замок, то он станет прекрасным место для хранения вещей, которые нельзя давать детям.
6. Ковер
Самыми ценными и дорогими коврами были с добавлением шерсти/ фото: volma.livejournal.com
Пожалуй, самый популярный советский предмет интерьера был ковер. Он встречался в каждой квартире времен СССР, а после передавался по наследству. Советские фабрики производили разные ковры — синтетические, шерстяные и хлопковые, но все они имели схожие узоры. После «перестройки» мода на интерьеры стали изменяться, и от ковров стали избавляться. Однако в современной квартире качественный советский ковер тоже может отлично смотреться, правда, не на стене, а на полу. Так что, если у вас еще не дошли руки выбросить хорошо сохранившийся ковер времен СССР — смело кладите его на свой пол. В доме станет тепло и уютно.
7. Проигрыватель виниловых пластинок
Найти нужную виниловую пластинку в СССР было крайне сложно/ фото: volma.livejournal.com
В СССР проигрыватель виниловых пластинок был просто необходим в каждом доме. С 40-х годов с помощью этого музыкального устройства можно было послушать сборники отечественных и зарубежных исполнителей, классическую и инструментальную музыку и русский рок. Виниловый звук считался комфортным и мягких для органов слуха. Его еще называли бархатным. Так что, если у вас сохранился такой проигрыватель, да еще и в рабочем состоянии, то это настоящее чудо! Он еще принесет много пользы...
8. Фильмоскоп
Благодаря диафильму простой вечер превращался в сказку/ фото: volma.livejournal.com
В СССР ламповый проектор был очень популярным, особенно в семьях с детьми. Он создавал непередаваемую атмосферу домашнего уюта, погружая родителей и детей в волшебную сказку. Диафильмы помогали детям развивать воображение, логическое и образное мышление, креативность и скорочтение. К сожалению, в наши дни про существование фильмоскопов уже забыли, поскольку считают их пережитком прошлого. Но если у вас все-таки в квартире пылится советский оптический прибор, то постарайтесь найти время и вместе с малышом погрузиться в волшебство, которое переполнено любовью. Кстати, советские диафильмы до сих пор находятся в продаже. Их вместе с пленкой можно найти «Авито» или другом сайте для размещения объявлений.
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