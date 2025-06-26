Сейчас пригодятся: 8 советских вещей, которые не нужно выбрасывать

Топ-8 советских вещей, которые могут пригодиться в наши дни/ фотоru.pinterest.com, yahoo.com

1. Ртутный градусник

В современных аптеках уже редко встретишь ртутный градусник в продаже/ фото:cz.pinterest.com

2. Посуда из чугуна

Еда, приготовленная в чугунной посуде, имеет насыщенный вкус/ фото: livemaster.ru

3. Кружевные салфетки

Кружевные салфетки добавят комнате уюта/ фото: livemaster.ru

4. Этажерка

Обычно советские этажерки имели 5 этажей/ фото: tr.pinterest.com

5. Сундук

В СССР в сундуках хранили одежду, документы, подарки, памятные вещи и игрушки/ фото: ru.pinterest.com

6. Ковер

Самыми ценными и дорогими коврами были с добавлением шерсти/ фото: volma.livejournal.com

7. Проигрыватель виниловых пластинок

Найти нужную виниловую пластинку в СССР было крайне сложно/ фото: volma.livejournal.com

8. Фильмоскоп

Благодаря диафильму простой вечер превращался в сказку/ фото: volma.livejournal.com