7 нестандартных лайфхаков, в которых можно с пользой применить алоэ

Алоэ — удивительное растение с множеством полезных качеств. Его используют в медицине, косметологии и даже в решении бытовых проблем. На самом деле свойства алоэ практически безграничные, главное знать, как с толком их использовать., но очень действенных лайфхаков, которые помогут справиться с множеством неприятностей, просто имея у себя дома зеленое растение или баночку покупного геля с алоэ.
1. Натуральное мыло
Наши руки очень часто страдают от агрессивного воздействия магазинного мыла, особенно когда мы им слишком рьяно моем руки по сто раз на день. Смягчить его действие и позаботиться о нежности и мягкости кожи помогут натуральные ингредиенты. Для этого нужно взять свежие листья алоэ и веточки с листьями базилика, измельчить их, отправив в блендер. После этого на водяной бане нужно растопить небольшое количество основы для мыла. Затем необходимо смешать все ингредиенты, залить их в формочку и дать остыть. Теперь мыло ручной работы готово и им можно заботиться о своей коже ежедневно без опасения увидеть шелушащуюся кожу.
2. Борьба с целлюлитом
Целлюлит — это весьма неприятная проблема, с которой может столкнуться каждый. Однако есть простой и достаточно эффективный метод борьбы с ним.концентрат или гель которого можно приобрести в аптеке или в магазине косметики, либо же натуральный ингредиент, если такой растет на подоконнике. В равных пропорциях нужно смешать алоэ и натуральное кокосовое масло, которое также можно найти в магазине, сделав массу однородной. После этого паста будет готова к употреблению. Хранить ее лучше в холодильнике, а перед использованием подогревать частично в теплой бане. Намазывается смесь на области тела с целлюлитом ежедневно, после принятия горячего душа, тщательно втирается.
3. Красота волос
Выпадение волос беспокоит не одну представительницу слабого пола. Эта проблема может возникнуть от недостатка витаминов, стресса или других неблагоприятных факторов, которые постоянно возникают в нашей жизни. Чтобы устранить неприятное проявление, можно воспользоваться народным средством в виде алоэ. Свежий листик с растения нужно разрезать, обнажив внутреннюю часть, и ею намазать расческу для волос прямо поверх зубчиков. Свежий сок алоэ будет впитываться в волосы, не оставляя следа, при этом их качество значительно улучшиться, они станут более послушными, шелковистыми и красивыми.
4. Боли в животе
Боль в животе можно с легкостью устранить, воспользовавшись помощью алоэ. Это чудодейственное растение просто обязано быть в каждом доме, чтобы в случае острой необходимости прийти на выручку. Чтобы почувствовать себя лучше, достаточно взять один листик алоэ, избавить его от внешней твердой оболочки и съесть внутреннюю мягкую часть. Через короткое время домашнее средство подействует.
5. Сухость кожи
Алоэ — один из лучших натуральных компонентов для ухода за кожей. Он напитывает ее влагой, придает более здоровый вид, сияние, бархатистость и приятный цвет лица. Поэтому, если дома есть растение алоэ, не стоит пренебрегать его полезными качествами, среди которых витамины и естественная влага. Нужно взять листик, разрезать пополам и внутренней частью протереть предварительно очищенное и высушенное лицо. Все покраснения, воспаления и шероховатости к вечеру уже не будут беспокоить. А при регулярном уходе за лицом, приятный результат можно закрепить. Помимо простых протираний можно сделать для себя маску с добавлением алоэ, свежих лепестков роз и натурального йогурта. Все ингредиенты смешиваются в блендере и наносятся на кожу на 10-15 минут.
Полезный совет: Использовать алоэ для восстановления защитных свойств кожи рекомендуется и после того, как на улице кожа подверглась негативному воздействию сильного ветра или палящих солнечных лучей. Сок алоэ прекрасно успокаивает кожу, охлаждает ее и возвращает верхний защитный слой.
6. Чрезмерная потливость
С каждым человеком в период волнения может случиться неприятность. Стресс заставляет нас больше потеть и при этом чувствовать себя некомфортно. Однако есть дешевое и эффективное натуральное средство, способное справиться с проблемой. Рецепт полезной смеси: 15 мл оливкового масла, 15 мл глицерина, 2 столовые ложки покупного геля алоэ и 3 столовые ложки соды. Все нужно тщательно смешать до однородности, а затем подогреть в кастрюле на водяной бане. Затем смесь рекомендуется перелить в удобную емкость с крышечкой и отправить в морозильную камеру для заморозки. Получится полупрозрачный гель с легким желтоватым оттенком, который нужно втирать в область подмышек, используя как природный дезодорант. Он будет препятствовать чрезмерному потоотделению, а также блокировать неприятный запах.
7. Помощь в похудении
Полезное растение алоэ приносит пользу и в борьбе с лишним весом. Чтобы добиться эффекта, необходимо регулярно употреблять самодельный коктейль из натуральных ингредиентов. В блендере измельчается и смешивается один средний огурец, корень имбиря, небольшой пучок петрушки, сок половинки лимона и половина стакана покупного сока алоэ в бутылке. Пить напиток нужно перед сном, тогда во время отдыха будет активизироваться процесс сжигания жиров.
