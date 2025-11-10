Как уложить плитку, чтобы потом не пришлось переделывать

Хотите уложить плитку, но процесс кажется вам чересчур сложным? На самом деле укладывать плитку совсем не трудно, особенно если воспользоваться нашими простыми советами. Плитка – отличный материал, практичный и долговечный.

Она легко моется и создает элегантный интерьер благодаря множеству расцветок и узоров.

1. Никогда не пренебрегайте подготовкой пола или стен

2. Сначала сделайте пробную укладку

3. Используйте зубчатый шпатель, нанося клей

4. Используйте разделители швов

5. Не забудьте про затирку швов

Вот пять рекомендаций тем, кто берется за укладку собственноручно.Проверка ровности пола перед укладкой плиткиВы же не хотите, чтобы ваша работа пошла насмарку, и плитка через время растрескалась или отпала? Значит, придется со всей тщательностью подойти к подготовке поверхности. Подготовка подразумевает, что вам перед началом работы необходимо проверить, ровный ли пол или стенка. Для этого среди ваших инструментов в обязательном порядке должны находиться уровень и линейка.Если пол имеет неровности, то плитка через некоторое время может начать растрескиваться. При наличии небольших углублений их заполняют выравнивающей смесью, а выступающие места отшлифовывают. Значительный перепад уровня пола в комнате исправляется заливкой самовыравнивающейся смеси.Секретный совет: Если неровности окажутся незначительными (до 5 мм), то для выравнивания можно не покупать специальные материалы, а воспользоваться плиточным клеем, который вы приготовили для работы.Если вы убедились, что пол или стена ровные, то потребуется хорошенько очистить их от пыли, сора, любых загрязнений. Чистая основа обеспечивает лучшее сцепление плитки, в то время как остатки клея или грязь не дадут плитке прочно приклеиться к поверхности.На поверхности из бетона или камня требуется нанести грунтовку, чтобы плитка лучше клеилась.Первоначальная укладка плиткиНе спешите сразу бросаться в работу, чтобы не допустить ошибку, которая будет видна только в конце – перекос рисунка или кривая линия из плиток. У плитки может быть сложный узор, который потребует соблюдения симметрии или подбора. Вот почему не пожалейте времени на первоначальную сухую укладку.Разложите всю плитку так, как она должна выглядеть в готовом виде, и убедитесь в том, что все в порядке и менять ничего не надо. При покупке плитки возьмите немного (на 10-15%) больше, чтобы хватило в случае ошибки раппорта, неправильной резки или необходимости в будущем отремонтировать небольшой участок.Важно сделать точную разметку, если рисунок требует симметрии относительно центра, что подходит для квадратного помещения. Поэтому нужно найти центр пола и начинать укладку от него. Если центрирование не обязательно, то разметку начинают от угла или открытой стены. Мелом проведите контрольные линии. Возле стен можно уложить обрезанную плитку – эта область чаще всего бывает заставлена мебелью.Секретный совет: Если опыта в работе мало, то лучше не браться за сложные варианты укладки – диагональной, елочкой или кирпичной. Самая простая – стык в стык, при которой нужно выдерживать идеально ровные горизонтальные дорожки. Чтобы этого достичь, при работе постоянно имейте под рукой и применяйте лазерный уровень.Применение зубчатого шпателяПриготовив клеевой состав так, как того требует инструкция на его упаковке, пора приступать к непосредственной укладке плиток. Состав готовится небольшими порциями, так как в жидком состоянии он может находиться всего 30 минут, а затем твердеет.Клей наносите на пол на небольшую площадь (2-3 плитки), используя обычный шпатель, а для разравнивания состава возьмите зубчатый. Получившиеся бороздки обеспечивают лучшее распределение и сцепление с поверхностью плитки. Также клей наносится и на саму плитку. После чего плитка прижимается к полу, чтобы не оставалось воздушных пазух. Ее немного двигают туда-сюда по составу, выравнивая, или постукивают по ней резиновым молоточком.Секретный совет: Чтобы клей не застывал слишком быстро и оставалось время исправить ошибку, можно воспользоваться такой хитростью. В состав добавляют немного моющего средства в пропорции 20-30 г на 10 л клея. Отвердение состава замедлится, давая возможность переделать случайный косяк.Резделители-крестики укладываются между швамиДля получения одинаковых ровных и красивых швов при укладке используются специальные разделители-крестики. Детальки устанавливают между плитками, а после высыхания клея их убирают, получая идеальные швы.Кроме крестиков, можно приобрести П-образные подковки, которыми удобнее работать в перчатках – они крупнее и прочнее крестиков. Подбираются разделители по размерам в зависимости от размеров плитки. Но если не использовать крестики или подковки, укладывая без них, получается тоже аккуратная поверхность заподлицо.Швы могут быть различной ширины, минимальным будет 1-2 мм, создающий эффект сплошного монолита. Чаще используют расстояние 3-4 мм, которое способствует вентиляции и герметизации материала. Широкий шов 5-6 мм подходит для крупной плитки на больших площадях.Секретный совет: Не всегда есть возможность приобрести готовые разделители. В этом случае воспользуйтесь подручными вещами. Подойдут обычные зубочистки, спички и даже макаронные изделия спагетти.При затирании швов необходимо сразу убирать излишки раствораПосле затвердения клея и высыхания плитки (на это требуется от 24 до 48 часов) наступает пора затирки швов. Ее наносят специальным шпателем из резины, вдавливая в швы. Сразу удаляйте излишки, пока затирка полностью не высохла, так как это происходит довольно быстро. Для удаления удобно пользоваться обычной увлажненной губкой.Чтобы в дальнейшем затирка в швах не раскрошилась или не намокла, производят герметизацию. Герметизация швов облегчит уборку и сохранит первоначальный вид плитки. После полного затвердевания затирки нанесите герметик небольшой кисточкой или аппликатором, после чего его излишки удалите. По составу средство может быть силиконовым или акриловым. Для плиточных швов лучше выбрать герметик с антибактериальными свойствами.Секретный совет: Для обеспечения постоянной защиты повторно наносите герметик каждые несколько лет.