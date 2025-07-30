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Волшебная Шотландия в разные времена года

В течение нескольких лет фотограф Стив Картер снимал удивительные пейзажи Шотландии в разное время года. Покрытые льдом озёра зимой, высокое летнее небо, холмы цвета охры осенью и свежая зелень весной: Шотландия — край поразительной красоты.

Волшебная Шотландия в разные времена года

Волшебная Шотландия в разные времена года

Залив Торридон

Волшебная Шотландия в разные времена года

Домик с красной крышей возле залива Торридон

Волшебная Шотландия в разные времена года

Остров Тарансей

Волшебная Шотландия в разные времена года

Клайд — лошадь, живущая в гористой местности

Волшебная Шотландия в разные времена года

Холмы на острове Скай

Волшебная Шотландия в разные времена года

Перевал Белах осенью

Волшебная Шотландия в разные времена года

Старт Кельтского триатлона

Волшебная Шотландия в разные времена года

Горная корова

Волшебная Шотландия в разные времена года

Остров Шейлдаг весной

Волшебная Шотландия в разные времена года

Долина Доэрти

Волшебная Шотландия в разные времена года

Домик рыбака на заливе Торридон осенью

Волшебная Шотландия в разные времена года

Весна на Внешних Гебридах

Волшебная Шотландия в разные времена года

Залив и холмы Торридон

Волшебная Шотландия в разные времена года

Закат на Шотландском нагорье летом

Волшебная Шотландия в разные времена года

Осенняя дорога

Волшебная Шотландия в разные времена года

Лесная куница

Волшебная Шотландия в разные времена года

Равнина Раннох-Мур

Волшебная Шотландия в разные времена года

Озеро Лох-О

Волшебная Шотландия в разные времена года

Залив Торридон в феврале

Волшебная Шотландия в разные времена года

Замок Эйлен-Донан летом

Волшебная Шотландия в разные времена года

Горные овцы

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стив картер
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