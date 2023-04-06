Бесплатная подкормка для комнатных цветов

Для того чтобы комнатные цветы всегда радовали глаз, вовсе не обязательно использовать дорогостоящие покупные удобрения.

Поверьте, стимулировать рост и цветение, а также защитить цветы от вредителей и грибковых инфекций можно не выходя из дому. Все, что необходимо, у вас уже есть. Абсолютно безвредная, она станет настоящей находкой для домашнего цветника.







Если вы заметили, что какой-то цветок перестал расти или долго не выбрасывает бутонов, самое время подкормить его содой. Поможет средство и в том случае, когда растения начинают засыхать или сбрасывать часть листьев. Благодаря соде на месте опавших листьев быстро образуются новые побеги.

Для приготовления содового раствора достаточно развести 1 чайную ложку с горкой соды в 1 литре воды и тщательно перемешать. Как только сода полностью раствориться, удобрение готово для полива. Использовать такое средство достаточно 1 раз в месяц.







Еще один вариант использования – опрыскивание. В таком случае нужно позаботиться о том, чтобы принявшие «содовую ванну» цветы не находились под воздействием прямых солнечных лучей до того времени, пока влага не испариться.







Использовать соду можно не только для комнатных растений, но и на грядках. Ничего кроме пользы такая подкормка не принесет.

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