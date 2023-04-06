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Бесплатная подкормка для комнатных цветов

Для того чтобы комнатные цветы всегда радовали глаз, вовсе не обязательно использовать дорогостоящие покупные удобрения.
Поверьте, стимулировать рост и цветение, а также защитить цветы от вредителей и грибковых инфекций можно не выходя из дому. Все, что необходимо, у вас уже есть. Абсолютно безвредная, она станет настоящей находкой для домашнего цветника.

Бесплатная подкормка для комнатных цветов

Если вы заметили, что какой-то цветок перестал расти или долго не выбрасывает бутонов, самое время подкормить его содой. Поможет средство и в том случае, когда растения начинают засыхать или сбрасывать часть листьев. Благодаря соде на месте опавших листьев быстро образуются новые побеги.
Для приготовления содового раствора достаточно развести 1 чайную ложку с горкой соды в 1 литре воды и тщательно перемешать. Как только сода полностью раствориться, удобрение готово для полива. Использовать такое средство достаточно 1 раз в месяц.

Бесплатная подкормка для комнатных цветов

Еще один вариант использования – опрыскивание. В таком случае нужно позаботиться о том, чтобы принявшие «содовую ванну» цветы не находились под воздействием прямых солнечных лучей до того времени, пока влага не испариться.

Бесплатная подкормка для комнатных цветов

Использовать соду можно не только для комнатных растений, но и на грядках. Ничего кроме пользы такая подкормка не принесет.
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