Лучшие книги 21 века

Многие люди не представляют свой досуг без чтения книг. Книги открывают новые миры, позволяют получить новые знания, забыть о проблемах и на время отстраниться от реальности. За все время существования человечества было написано огромное количество различных книг из самых разных жанров. Одни из них считаются лучшими, другим отводится второстепенное значение. В любом случае, чтение книг считается одним из самых древних способов досуга. Это возможность прикоснуться к чему-либо таинственному, неизвестному и волшебному.

Различные крупные и независимые издания регулярно создают рейтинги лучших литературных произведений. Вы можете с ним быть не совсем согласны, так как в книгах, как и в любом другом случае, все сводится к вкусам и личным предпочтениям. Вы можете являться поклонником одного жанра, но книги из этого жанра не будут фигурировать на высоких позициях рейтинга. В общем, фактически любой рейтинг – это субъективный взгляд на литературное произведение

Рейтинг изданий

Оценивать произведения, написанные несколько веков назад – задание не самое простое. Ведь сегодня совсем другие реалии, другая жизнь и другие взгляды на нее. Тем не менее, специалистам и различным экспертам удалось справиться со своей задачей, и ими был создан список самых лучших книг, но за основу взяли книги новейшей эпохи – то есть все произведения, написанные уже в 21 веке.

Одна из таких книг носит название «Последний самурай». В этом повествовании идет речь именно о любви к книгам, ее присвоении детям для достижения ощущения счастья. Книги один из способов почувствовать себя счастливым, на это намекает автор произведения. Главной героиней выступает мать-одиночка, воспитывающая трехлетнего сына, увлекающего игрой на пианино и изучением греческого языка. Она зарабатывает перепечатываем литературных произведений. Интересный роман, которые не оставит равнодушным ни одного любителя книг.

Если вы не совсем любите читать книги, и вам больше по душе азартные развлечения, на сайте TopCasinoExpert вы найдете лучшие игровые площадки в интернете, которые предоставляют высокое качество игрового сервиса. Вы можете получить приятные бонусы без необходимости проходить регистрацию, или получить прочие подарки, уделив регистрации всего несколько минут свободного времени.

Другое весьма интересное и захватывающее литературное произведение – «Поправки». Это огромный американский роман, в котором нашлось место драме, трагедии, депрессия, одиночеству и счастью. Книга держит в напряжении на протяжении всего чтения. После ее прочтения остается пища для размышлений. Достойное повествование, занявшее достойную позицию в общем рейтинге.

Обязательно прочтите книгу под названием «Свобода». В ней автор рассказывает о типичной «американской» жизни без лишних украшений, какова она есть на самом деле. «Не отпускай меня» - еще одна достойная и увлекательная книга. Это известный психологический роман, написанный Кадзуо Исигуро. Он стал основой для последующего снятия фильма под таким же названием, в котором снялась Кира Найтли. Здесь идет речь о государственном эксперименте, в рамках которого героиня романа хотела доказать, что клон женщины обладает душой и способен проявлять чувства. Эта история проникает в самое сердце и непроизвольно заставляет нас задуматься о смысле собственной жизни.

Эти книги по мнению читателей и экспертов считаются лучшими в 21 веке, они получили самые высокие позиции и пользовательские признание. Конечно, есть еще много выдающихся произведений, но рассказать обо всех в одном материале не представляется возможным.