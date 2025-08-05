Почему самая странная акула внешне напоминает ковёр с глазами

Так сразу и не поймёшь, что это не отредактированное изображение рыбы. /Фото: avatars.dzeninfra.ru

Трудно поверить, что так может выглядеть акула.

Редкого вида рыба с редким ареалом обитания. /Фото: media.istockphoto.com

Настоящий мастер маскировки. /Фото: pikabu.ru

Ковровая акула может запросто проглотить рыбу до одного метра в длину. /Фото: aqualogo.ru

Некоторые этих странных акул дома выращивать умудряются. /Фото: aqualogo.ru