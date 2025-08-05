Почему самая странная акула внешне напоминает ковёр с глазами

Так сразу и не поймёшь, что это не отредактированное изображение рыбы. /Фото: avatars.dzeninfra.ru
Животный мир нашей планеты поразительно разнообразен, и не перестаёт удивлять. Причём речь идёт даже о тех видах представителей фауны, которые, казалось бы, прекрасно известны. Вот, к примеру, при упоминании акул обычно возникает образ большой хищной рыбы, один вид которой нагоняет трепета.
Трудно поверить, что так может выглядеть акула.
Это поразительное существо именуется бородатым воббегонгом, но вот опознать в нём акулу практически нереально - обладающая плоским телом, коротким, но подвижным хвостом и огромного количества характерных наростов делает вообще мало похожей на традиционную рыбёшку. Собственно, и ареал обитания у неё оригинальный - побережье Австралии, а также акватория Новой Гвинеи. Но при этом она плавает сравнительно недалеко от поверхности воды: по информации редакции novate.ru, воббегонг не опускается ниже полусотни метров.
Редкого вида рыба с редким ареалом обитания. /Фото: media.istockphoto.com
Впрочем, стоит отметить, что способности ковровой акулы, как она также называется, в маскировке профи, но это же не делает его пугливым существом. В реальности воббегонг - прекрасный хищник, работающий в засаде. Наросты, а также расцветка этой рыбы позволяет ей легко притвориться очередным кораллом в любое время дня и ночи. И хотя охоту бородатого воббегонга трудно назвать процессом, за которым интересно наблюдать, он всё равно довольно примечательный, особенно учитывая, что речь идёт об акуле.
Настоящий мастер маскировки. /Фото: pikabu.ru
Так, воббегонг устраивается на дне и замирает, исключая хвост - вот он как раз плавно им размахивает. Собственно, он и есть своего рода приманкой, потому что вдали в темное время он очень похож на небольшую рыбёшку. Так что ковровой акуле остаётся только дождаться, когда другой обитатель океанских просторов, вроде другой рыбы или даже осьминога, решил поохотиться на так вовремя подвернувшуюся добычу. И тут воббегонг пускает в ход свою пасть, которая, имея почти полсотни зубов, прекрасно расправляется с неудачливым охотником.
Ковровая акула может запросто проглотить рыбу до одного метра в длину. /Фото: aqualogo.ru
Правда, не всегда воббегонгу удаётся сосредоточиться на охоте - нередко его отвлекают, что его очень злит. В частности, известно множество эпизодов, когда ковровая акула попросту нападал на оказавшихся рядом дайверов, которым не посчастливилось нарушить идилию охоты воббегонга. А некоторые местные жители даже утверждают, что эта смешная на вид акула способна даже убить человека. Впрочем, никаких официальных свидетельств, что такое действительно происходило, на данный момент зафиксировано не было.
Некоторые этих странных акул дома выращивать умудряются. /Фото: aqualogo.ru
Однако даже такая, не самая лучшая слава среди аборигенов Австралии и Новой Гвинеи не сильно снижает популярность этой удивительной во всех отношениях рыбы среди туристов. По данным редакции novate.ru, ежегодно огромное количество дайверов спускаются в океанские глубины, чтобы увидеть ковровую акулу воочию. Однако есть и такие любители фауны, которые зашли ещё дальше - некоторые аквариумисты, которые занимаются этим профессионально, даже приловчились содержать их в своих домах, в аквариумах.
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