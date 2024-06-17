5 домов русских знаменитостей, роскошь в которых лезет из всех щелей

Красиво жить не запретишь.

1. Квартира Валерия Леонтьева (Москва)

Трёхэтажная квартира в старом московском доме, в которой живёт певец и много хищных принтов.

Куда певцу без сцены?

2. Поместье Филипа Киркорова (Москва)

Коттедж в Мякининской пойме.

Аксессуары в стиле поп-арт от Т. Хоффмана.

Королевский декор.

3. Замок Аллы Пугачёвой и Максим Галкина (село Грязь)

Настоящий замок.

Рыцари на входе.

Ванная комнта, достойная королевы.

4. Дом Стаса Михайлова (Москва)

Золото на чёрном.

Шикарный кожаный диван.

Даже спальня, в которой мечтает очутиться столько женщин, выдержана в чёрном цвете.

А стол какой!

5. Дом Анастасии Волочковой (Подмосковье)

Шикарная мраморная лестница.

Будуар Примы.

Ванная комната украшена фресками.