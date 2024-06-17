5 домов русских знаменитостей, роскошь в которых лезет из всех щелей

Красиво жить не запретишь.
О вкусах не спорят. Тем более, когда речь идёт об устройстве собственного дома. Ну уютнее человеку с леопардовыми обоями и золотым унитазом – его личное дело. Но когда ты – Большая и Важная звезда российского шоу-бизнеса, внимания не избежать. И если демонстрируешь общественности свои хоромы, надо быть готовым к вопросам. А их, глядя на эти примеры дизайна, возникнет немало.
Знаменитостей всегда окружают не только ценители их творчества/внешности, но также ореол загадок, домыслов и слухов. Неудивительно, что даже о жилплощади звёзд слагают городские легенды. Но не будем додумывать лишнего. Лучше посмотрим на фотографии, которыми представители отечественного шоубиза сами любезно поделились с общественностью.
1. Квартира Валерия Леонтьева (Москва)
Трёхэтажная квартира в старом московском доме, в которой живёт певец и много хищных принтов.
Куда певцу без сцены?
Дизайнерские фрески на стенах, белоснежный рояль, сцена и очень много леопардового узора – примерно это и ожидаешь увидеть, когда представляешь жильё Леонтьева. Правда, жилплощадь певца заграницей (дома в Испании и Майами) обставлена в куда более классической манере. Но журналистам туда вход заказан.
2. Поместье Филипа Киркорова (Москва)
Коттедж в Мякининской пойме.
Аксессуары в стиле поп-арт от Т. Хоффмана.
Королевский декор.
Король поп-музыки должен жить во дворце. Король российской поп-музыки – во дворце площадью 260 квадратных метров в элитном районе Москвы, а зимой – в огромном поместье в Мякининской пойме. Гостей самых гламурных апартаментов столицы поразит мебель от Versace и Roberto Cavalli, аксессуары от самых дорогих дизайнеров мира, обилие зеркал и даже собственный герб певца. Королевство, не иначе.
3. Замок Аллы Пугачёвой и Максим Галкина (село Грязь)
Настоящий замок.
Рыцари на входе.
Ванная комнта, достойная королевы.
Ну и что, что в Грязи: замок на 20 комнат – выбор королевы. Выбор мебели поражает воображение, а каждую деталь в своём новом доме пара подбирала и одобряла лично.
4. Дом Стаса Михайлова (Москва)
Золото на чёрном.
Шикарный кожаный диван.
Даже спальня, в которой мечтает очутиться столько женщин, выдержана в чёрном цвете.
А стол какой!
Любимец всех женщин с нелёгкой судьбой выбрал чёрно-золотую гамму для обустройства 580 квадратных метров своего поместья.
5. Дом Анастасии Волочковой (Подмосковье)
Шикарная мраморная лестница.
Будуар Примы.
Ванная комната украшена фресками.
В отличие от коллег по шоу-бизнесу, Волочкова просто обожает хвастаться своими апартаментами в социальных сетях. А пользователи просто обожают комментировать дизайнерские решения главной российской балерины.
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