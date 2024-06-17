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5 домов русских знаменитостей, роскошь в которых лезет из всех щелей


Красиво жить не запретишь.

Красиво жить не запретишь.

 

О вкусах не спорят. Тем более, когда речь идёт об устройстве собственного дома. Ну уютнее человеку с леопардовыми обоями и золотым унитазом – его личное дело. Но когда ты – Большая и Важная звезда российского шоу-бизнеса, внимания не избежать. И если демонстрируешь общественности свои хоромы, надо быть готовым к вопросам. А их, глядя на эти примеры дизайна, возникнет немало.


Знаменитостей всегда окружают не только ценители их творчества/внешности, но также ореол загадок, домыслов и слухов. Неудивительно, что даже о жилплощади звёзд слагают городские легенды. Но не будем додумывать лишнего. Лучше посмотрим на фотографии, которыми представители отечественного шоубиза сами любезно поделились с общественностью.

1. Квартира Валерия Леонтьева (Москва)


Трёхэтажная квартира в старом московском доме, в которой живёт певец и много хищных принтов.

Трёхэтажная квартира в старом московском доме, в которой живёт певец и много хищных принтов.

 
Куда певцу без сцены?

Куда певцу без сцены?

 

Дизайнерские фрески на стенах, белоснежный рояль, сцена и очень много леопардового узора – примерно это и ожидаешь увидеть, когда представляешь жильё Леонтьева. Правда, жилплощадь певца заграницей (дома в Испании и Майами) обставлена в куда более классической манере. Но журналистам туда вход заказан.

2. Поместье Филипа Киркорова (Москва)


Коттедж в Мякининской пойме.

Коттедж в Мякининской пойме.


Аксессуары в стиле поп-арт от Т. Хоффмана.

Аксессуары в стиле поп-арт от Т. Хоффмана.

 
Королевский декор.

Королевский декор.

 

Король поп-музыки должен жить во дворце. Король российской поп-музыки – во дворце площадью 260 квадратных метров в элитном районе Москвы, а зимой – в огромном поместье в Мякининской пойме. Гостей самых гламурных апартаментов столицы поразит мебель от Versace и Roberto Cavalli, аксессуары от самых дорогих дизайнеров мира, обилие зеркал и даже собственный герб певца. Королевство, не иначе.

3. Замок Аллы Пугачёвой и Максим Галкина (село Грязь)


Настоящий замок.

Настоящий замок.

 
Рыцари на входе.

Рыцари на входе.

 
Ванная комнта, достойная королевы.

Ванная комнта, достойная королевы.

 

Ну и что, что в Грязи: замок на 20 комнат – выбор королевы. Выбор мебели поражает воображение, а каждую деталь в своём новом доме пара подбирала и одобряла лично.

4. Дом Стаса Михайлова (Москва)


Золото на чёрном.

Золото на чёрном.

 
Шикарный кожаный диван.

Шикарный кожаный диван.

 
Даже спальня, в которой мечтает очутиться столько женщин, выдержана в чёрном цвете.

Даже спальня, в которой мечтает очутиться столько женщин, выдержана в чёрном цвете.

 
А стол какой!

А стол какой!

 

Любимец всех женщин с нелёгкой судьбой выбрал чёрно-золотую гамму для обустройства 580 квадратных метров своего поместья.

5. Дом Анастасии Волочковой (Подмосковье)


Шикарная мраморная лестница.

Шикарная мраморная лестница.

 
Будуар Примы.

Будуар Примы.

 
Ванная комната украшена фресками.

Ванная комната украшена фресками.

 

В отличие от коллег по шоу-бизнесу, Волочкова просто обожает хвастаться своими апартаментами в социальных сетях. А пользователи просто обожают комментировать дизайнерские решения главной российской балерины.

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