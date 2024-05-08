Какие секреты нетрадиционной любви хранила мама Муми-троллей и другие откровенные факты о художниках

На протяжении веков люди, принадлежащие к сообществу ЛГБТК+, были отвергаемы социумом, их не признавали, так же, как и результаты их творческой деятельности, что подвергалась более резкой критике и насмешкам. Однако искусство – то, что служит объединяющим мостиком между поколениями, представителями различных рас и культур. А потому сегодня мы расскажем о нескольких выдающихся художниках, которые использовали искусство для исследования себя, своей идентичности и рассказа об ЛГБТК+ сообществе на более широкую аудиторию.
Симеон Соломон
Соломон Симеон — английский художник еврейского происхождения.
Считающийся некоторыми учёными «забытым прерафаэлитом», Симеон Соломон был еврейским художником в Англии в конце девятнадцатого века. Он был удивительным человеком, который, несмотря на многочисленные трудности, с которыми он сталкивался, продолжал создавать прекрасные произведения искусства, раскрывающие его уникальную и многогранную личность.
Сафо и Эринне, Симеон Соломон. \ Фото: wordpress.com.
В «Сафо и Эринне», одном из самых известных произведений художника, греческая поэтесса Сафо, легендарная личность, ставшая синонимом её нетрадиционной идентичности, делит нежный момент с возлюбленной Эринной. Чувственная физическая близость, андрогинные фигуры и естественное окружение - все это элементы, используемые прерафаэлитами, но Соломон использовал этот эстетический стиль, чтобы представить таких людей, как он, и исследовать гомоэротическое желание и романтику.
В конце концов Симеон был арестован и заключён в тюрьму за «попытку содомии», и в это же время он был отвергнут художественной элитой, включая многих художников-прерафаэлитов, на которых он ровнялся. В течение многих лет он жил в бедности и социальном изгнании, однако до самой смерти создавал произведения искусства с тематикой и фигурами ЛГБТК+.
Вайолет Окли
Вайолет Окли — американская художница.
Родившись в Нью-Джерси и работая в Филадельфии на рубеже двадцатого века, Вайолет Окли была художником, иллюстратором, монументалистом и художником по витражам, черпавшим вдохновение у прерафаэлитов и Движения декоративно-прикладного искусства.
Ей было поручено сделать серию фресок для здания Капитолия штата Пенсильвания, на выполнение которых ушло шестнадцать лет.
Ребенок и традиция, Вайолет Окли. \ Фото: woodmereartmuseum.org.
«Ребёнок и традиция» - прекрасный пример дальновидной перспективы Вайолет, которая присутствовала почти во всех её работах. Фрески, содержащие видение феминистского мира, где мужчины и женщины существуют в равной степени, и где домашняя сцена, подобная этой, представлена в изначально странном свете. Две женщины воспитывают ребёнка и окружены аллегорическими и историческими фигурами, символизирующими разнообразное и прогрессивное образование.
Художница была награждена высокими почётными медалями, получала крупные заказы и преподавала в Пенсильванской академии изящных искусств, став первой женщиной, которая добилась таких высот и успехов в сложном мире искусства. Всё это и многое другое она сделала при поддержке своей спутницы жизни Эдит Эмерсон, ещё одной художницы и преподавателя PAFA.
Клод Каон
Клод Каон — французская писательница и фотохудожница-сюрреалистка. \ Фото: wordpress.com.
Люси Рене Матильда Швоб родилась в Нанте, Франция, 25 октября 1894 года. К двадцати с небольшим годам она взяла имя Клод Каон. В девятнадцатом и начале двадцатого века Франция процветала благодаря людям, которые ставили под сомнение социальные нормы, такие как гендерная идентичность и ориентация, давая таким людям, как Каон, пространство для саморазвития.
Она в основном занималась фотографией, а также играла в пьесах и различных перформансах. Сюрреализм определил большую часть её творчества. Используя реквизит, костюмы и грим, она подготавливала сцену для создания портретов, которые бросали вызов зрителям. Почти на всех автопортретах Клод смотрит прямо на зрителя, например, в «Автопортрете с зеркалом», где она использует стереотипно женский мотив зеркала и превращает его в конфронтацию о гендере и самоидентичности.
Клод Каон (слева) и Марсель Мур (справа). \ Фото: i.pinimg.com.
В 1920-х годах она переехала в Париж вместе с Марселем Муром, своим спутником жизни и коллегой-художником. Пара будет сотрудничать до конца своей жизни в искусстве, писательстве и активизме. Во время Второй мировой войны, когда немцы начали оккупировать Францию, они вдвоём переехали на Джерси, где неустанно сражались против немцев, сочиняя стихи или печатая британские новости о нацистах и размещая эти листовки в общественных местах для чтения нацистскими солдатами.
Бьюфорд Делани
Бьюфорд Делани был американским художником-модернистом.
Бьюфорд Делани был американским художником, который использовал свои работы, чтобы понять и справиться со своей внутренней борьбой, связанной с его ориентаций. Родившийся в Ноксвилле, штат Теннесси, художник вскоре отправился в Нью-Йорк во времена Гарлемского Ренессанса, где он подружился с другими такими же творческими людьми, как он, такими как Джеймс Болдуин.
Автопортрет Бьюфорда Делани, 1944 год. \ Фото: artic.edu.
Делани использовал своё искусство и для обсуждения общечеловеческих проблем. Он создал картины с изображением ключевой фигуры в области гражданских прав Розы Паркс в своей серии «Rosa Parks». На раннем наброске одной из этих картин Роза сидит одна на скамейке в автобусе, а рядом с ней написаны слова «Меня не тронут». Это мощное послание звучит во всех работах художника, продолжая формировать его вдохновляющее наследие.
Туве Янссон
Слева направо: Туве Янссон в 1923 году. \ Туве Янссон.
Туве Янссон была финской художницей, наиболее известной своими комиксами о муми-троллях, в которых рассказывается об их приключениях. Несмотря на то, что комиксы больше ориентированы на детей, истории и персонажи затрагивают ряд тем для взрослых, что делает их популярными среди читателей всех возрастов.
В жизни писательницы были отношения с мужчинами и женщинами, но, когда Туве посетила Рождественскую вечеринку в 1955 году, она встретила женщину, которая должна была стать её спутницей жизни, Тууликки Пиетиля. Пиетиля была художником-графиком, и вместе они создавали мир Муми-троллей, используя свои работы для того, чтобы рассказать об их отношениях и борьбе за то место под солнце в далеко не толерантном мире.
Муми-тролль и Ту-тики в Муми-стране зимой, Туве Янссон, 1958 год. \ Фото: i.pinimg.com.
Существует много параллелей между персонажами «Муми-долины» и людьми из жизни Янссон. Персонаж Муми-Тролль представляет саму Туве Янссон, а персонаж Ту-Тики представляет её партнёра Тууликки. В рассказе «Зима в Муми-стране» два персонажа рассказывают о странном и необычном времени года - зиме и о том, что некоторые существа могут выходить только в это тихое время. Таким образом, история умело изображает универсальный опыт ЛГБТК+, связанный с тем, чтобы практически всегда находиться в тени и лишь изредка выходить наружу, пользуясь свободой выражать свою идентичность.
Микалейн Томас
Завтрак на траве: Три темнокожие женщины, Микалейн Томас. \ Фото: i.pinimg.com.
Микалейн Томас родилась в Камдене, штат Нью-Джерси, а сейчас активно работает в Нью-Йорке. Её смелые коллажи, фрески, фотографии и картины демонстрируют темнокожих представителей ЛГБТК+. Художница изображает такие сюжеты, как обнажённая женщина, которая часто находится под пристальным взглядом мужчин, и меняет их местами.
Фотографируя и рисуя друзей, членов семьи и возлюбленных, Томас создаёт реальную связь с людьми, к которым она обращается за художественным вдохновением. Тон её работы и среда, в которой она её создает — это не объективность, а скорее освобождение, празднование и сообщество.
Занеле Мухоли
Сомняма Нгоньяма II («Да здравствует темная львица»), Осло, Занеле Мухоли, 2015 год. \ Фото: dasartes.com.
Художник, фотограф и активист, Занеле Мухоли использует интимную фотографию для создания снимков и разжигания дискуссий о трансгендерах, небинарных и интерсексуальных людях, которые зачастую остаются в тени. А стоит им только выйти из своего укрытия, как общество их тут же воспринимает в штыки, считая не таким как все, мгновенно навешивая ярлыки и делая очередными изгоями.
Подобного рода фотографии проливают свет на жизнь этих часто угнетаемых людей, которые, по сути, ничем не отличаются от тех, кто называет себя обычным человеком с традиционной ориентацией. И совсем неудивительно, что чувственные и проникновенные работы Занеле выставлялись в крупных музеях, таких как Тейт, Музей Гуггенхайма и Художественный музей Йоханнесбурга.
Кьерсти Фарет
Влюблённые, Кьерсти Фарет, 2019 год. \ Фото: bing.com.
Кьерсти Фарет - художница, которая рисует свои шедевры на одежде, нашивках, булавках и бумаге, а также на других предметах. Как правило, работы Кьерсти в значительной степени вдохновлены средневековыми рукописями, стилем модерн, её норвежским наследием, оккультизмом и, прежде всего, её кошками. Используя эстетику, вдохновлённую художественными течениями прошлого с капелькой магии, она создаёт очаровательные сцены. Не так давно она вместе с другими квир-креативщиками организовала в Бруклине выставку моды и искусства под названием «Мистический зверинец». На подиуме были представлены предметы одежды и костюмы ручной работы, вдохновлённые средневековым искусством, а также стенды, где десятки местных художников выставляли и продавали свои работы.
Шуг МакДэниел
Touch, Шуг МакДэниел. \ Фото: google.com.
Шуг МакДэниел - небинарный фотограф, который создаёт потрясающие снимки, дающие новое определение полноте, и прославляющие тела всех размеров, индивидуальностей и цветов. Перенося модели в различные места на открытом воздухе, такие как каменистая пустыня, флоридское болото или цветочный сад, Шуг находит гармоничные параллели в человеческом теле и в природе. Это мощное действие утверждает, что полнота, а зачастую и избыточный вес, являются естественными, уникальными и красивыми.
Touch - одна из многочисленных фотографий МакДэниела, на которой модели изображены под водой, показывает игру гравитации толстых тел, естественно движущихся в воде. Главная миссия фотографа заключается в том, чтобы запечатлеть толстых людей в естественной среде, создав при этом не что иное, как волшебные произведения искусства, которые выражают солидарность с очень полными людьми из ЛГБТК+.
Феликс д'Эон
Феликс д'Эон. \ Фото: bing.com.
Феликс д'Эон - мексиканский художник, посвятивший себя искусству странной любви (из его биографии в Instagram), и действительно, его работы представляют широкий спектр представителей ЛГБТК+ со всего мира. На картине может быть изображена еврейская пара геев или группа транс-сатиров и фавнов, резвящихся в лесу. Каждая картина, иллюстрация и рисунок уникальны, и практически каждый человек, независимо от собственной ориентации, может легко отыскать себя в работах художника.
Trajinerade Amor, Феликс д'Эон. \ Фото: bing.com.
В искусстве д'Эона определённо присутствует понимание истории искусства. Например, если он решит нарисовать японскую пару девятнадцатого века, он сделает это в стиле гравюр укиё-э на дереве. Он также создаёт комиксы в стиле середины века с супергероями-геями и злодеями. Иногда он берёт историческую фигуру, поэта, и создаёт пьесу, основанную на стихотворении, которое он написал. Большая часть работ Феликса связана с традиционным мексиканским и ацтекским фольклором и мифологией, и совсем недавно он создал целую колоду ацтекских карт таро.
Слева направо: Средневековый роман, Феликс дЭон. \ Las Cholas, Феликс дЭон.
Феликс создаёт искусство, которое прославляет всех представителей ЛГБТК+ и помещает их в среду, будь то современную, историческую или мифологическую. Это позволяет его аудитории ЛГБТК+ увидеть себя в повествовании истории искусства, которое служит мостом для объединения людей, независимо от их ориентации, расы и гендера.
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