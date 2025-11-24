Как варят шумерское финиковое пиво

Занимаюсь домашним пивоварением и варю для себя и близких необычные сорта пива. Кроме производства пива, увлекаюсь еще и историей пивоварения ну и всем, что связано с этим древнейшим напитком. Существует историческая версия, что древнейшими пивоварами были шумеры, которые более 4000 лет назад варили пиво из фиников.

Конечно, рецепты шумеров доподлинно не известны, но мне захотелось сварить пиво по шумерским мотивам, так сказать, псевдо-шумерское пиво.Хочу отметить, что недавно я приобрел немецкую микро-пивоварню , а до этого варил практически в обычной кастрюле. Несколько слов о пивоварне.Состоит она из двух посудин: 1. Заторный чан (в нем из солода под воздействием определенной температуры экстрагируются сахара, которые в процессе брожения превратятся в алкоголь), это обычная кастрюля с фальшдном для фильтрации сусла. 2. Варочный котел он же парогенератор с автоматикой. Как она работает попытаюсь объяснить в процессе описания варки.Перехожу непосредственно к варке финикового пива. Для 25 литров готового пива приобрел: 5 кг российского солода «Пилсен Балтик» – 325 руб., 3,5 кг вяленных иранских фиников – 315 руб., 50 г российского хмеля Истринский – 45 руб., бельгийские аббатские пивные дрожжи – 200 руб.СолодФиникиХмельСначала заливаю в парогенератор 14 л воды, а в заторный чан заливаю 20 л воды и засыпаю туда смолотый солод. Парогенератор соединен с заторным чаном силиконовой трубкой, по которой в заторник поступает пар и нагревает затор (смесь солода с водой), также в него вставляется термощуп для контроля температуры.Пивоварня вид сзадиа пульте управления задаю необходимые температурные паузы , в данном рецепте буду нагревать затор 30 минут при температуре +50 C, затем час при +66 С, затем 20 мин на +72 С и 10 мин на +76 С.Вот так выглядит заторПосле того, как пройдены все температурные паузы, сливаю кипяток из парогенератора в отдельную емкость, она мне понадобится позже.Затем начинаю фильтрацию сусла: через слой дробины (остатков солода) и фальшдно сусло стекает в варочный котел по силиконовой трубке, по которой до этого шел пар.По мере того, как сусло переливается в варочник, добавляю в заторный чан горячую воду, слитую с парогенератора. Таким образом, из дробины вымываются все сахара.После того, как все сусло слито, кладу в него хмель и финики в специальных сетчатых мешочках, чтоб хмель и финики не забили потом сливной кран. Затем закрываю колпак варочника и включаю программу кипячения – 60 минут.ФиникиКипитВ это время выгребаю из заторника всю дробину, ее потом с удовольствием едят утки и куры моего приятеля. Мою заторник и снова подключаю его к варочнику. Сейчас он играет роль конденсатора пара, который выделяется при кипении сусла. Так же во время кипячения стерилизую раствором йода бродильный бак и прочие вещи, которые будут соприкасаться с суслом после охлаждения.Кипячение окончено и я начинаю сливать сусло в стерильный бродильный бак. Сусло в варочнике горячее, а в бродильнике должно быть комнатной температуры иначе дрожжи погибнут. Я охлаждаю сусло проточным пластинчатым чиллером, который подключен к холодной воде водопровода. Вода охлаждает пластины, а они охлаждают сусло.Все сусло слито в бродильник, а в варочнике остались вываренные финики, остатки хмеля и белка, они пойдут на корм унитазу)))Ареометром замеряю плотность получившегося сусла – 17,5%, а это значит что пиво будет крепким, как и планировалось.Закрываю бродильник герметичной крышкой и ставлю гидрозатвор.Это пиво бродило 21 день, затем разлил его по бутылкам и в них оно зрело еще 2 месяца. В это время разработал дизайн этикетки и напечатал ее на лазерном принтере. И вот пришло время снимать пробу : в аромате явные финики, во вкусе тоже финики, но не приторно сладкие, а легкие чуть сладковатые, пиво хорошо пьется, 8,4% алкоголя на вкус практически не ощущаются.Кстати, о названии: Sag-gig-ga в переводе с шумерского языка – черноголовые, именно так шумеры называли себя.