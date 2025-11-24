Как варят шумерское финиковое пиво

Занимаюсь домашним пивоварением и варю для себя и близких необычные сорта пива. Кроме производства пива, увлекаюсь еще и историей пивоварения ну и всем, что связано с этим древнейшим напитком. Существует историческая версия, что древнейшими пивоварами были шумеры, которые более 4000 лет назад варили пиво из фиников.
Хочу отметить, что недавно я приобрел немецкую микро-пивоварню, а до этого варил практически в обычной кастрюле. Несколько слов о пивоварне.
Состоит она из двух посудин: 1. Заторный чан (в нем из солода под воздействием определенной температуры экстрагируются сахара, которые в процессе брожения превратятся в алкоголь), это обычная кастрюля с фальшдном для фильтрации сусла. 2. Варочный котел он же парогенератор с автоматикой. Как она работает попытаюсь объяснить в процессе описания варки.
Перехожу непосредственно к варке финикового пива. Для 25 литров готового пива приобрел: 5 кг российского солода «Пилсен Балтик» – 325 руб., 3,5 кг вяленных иранских фиников – 315 руб., 50 г российского хмеля Истринский – 45 руб., бельгийские аббатские пивные дрожжи – 200 руб.
Солод
Финики
Хмель
Сначала заливаю в парогенератор 14 л воды, а в заторный чан заливаю 20 л воды и засыпаю туда смолотый солод. Парогенератор соединен с заторным чаном силиконовой трубкой, по которой в заторник поступает пар и нагревает затор (смесь солода с водой), также в него вставляется термощуп для контроля температуры.
Пивоварня вид сзади
а пульте управления задаю необходимые температурные паузы, в данном рецепте буду нагревать затор 30 минут при температуре +50 C, затем час при +66 С, затем 20 мин на +72 С и 10 мин на +76 С.
Вот так выглядит затор
После того, как пройдены все температурные паузы, сливаю кипяток из парогенератора в отдельную емкость, она мне понадобится позже.
Затем начинаю фильтрацию сусла: через слой дробины (остатков солода) и фальшдно сусло стекает в варочный котел по силиконовой трубке, по которой до этого шел пар.
По мере того, как сусло переливается в варочник, добавляю в заторный чан горячую воду, слитую с парогенератора. Таким образом, из дробины вымываются все сахара.
После того, как все сусло слито, кладу в него хмель и финики в специальных сетчатых мешочках, чтоб хмель и финики не забили потом сливной кран. Затем закрываю колпак варочника и включаю программу кипячения – 60 минут.
Финики
Кипит
В это время выгребаю из заторника всю дробину, ее потом с удовольствием едят утки и куры моего приятеля. Мою заторник и снова подключаю его к варочнику. Сейчас он играет роль конденсатора пара, который выделяется при кипении сусла. Так же во время кипячения стерилизую раствором йода бродильный бак и прочие вещи, которые будут соприкасаться с суслом после охлаждения.
Кипячение окончено и я начинаю сливать сусло в стерильный бродильный бак. Сусло в варочнике горячее, а в бродильнике должно быть комнатной температуры иначе дрожжи погибнут. Я охлаждаю сусло проточным пластинчатым чиллером, который подключен к холодной воде водопровода. Вода охлаждает пластины, а они охлаждают сусло.
Ближе
Все сусло слито в бродильник, а в варочнике остались вываренные финики, остатки хмеля и белка, они пойдут на корм унитазу)))
Ареометром замеряю плотность получившегося сусла – 17,5%, а это значит что пиво будет крепким, как и планировалось.
Закрываю бродильник герметичной крышкой и ставлю гидрозатвор.
Это пиво бродило 21 день, затем разлил его по бутылкам и в них оно зрело еще 2 месяца. В это время разработал дизайн этикетки и напечатал ее на лазерном принтере. И вот пришло время снимать пробу: в аромате явные финики, во вкусе тоже финики, но не приторно сладкие, а легкие чуть сладковатые, пиво хорошо пьется, 8,4% алкоголя на вкус практически не ощущаются.
Кстати, о названии: Sag-gig-ga в переводе с шумерского языка – черноголовые, именно так шумеры называли себя.
