Как варят шумерское финиковое пиво

Занимаюсь домашним пивоварением и варю для себя и близких необычные сорта пива. Кроме производства пива, увлекаюсь еще и историей пивоварения ну и всем, что связано с этим древнейшим напитком. Существует историческая версия, что древнейшими пивоварами были шумеры, которые более 4000 лет назад варили пиво из фиников.

Конечно, рецепты шумеров доподлинно не известны, но мне захотелось сварить пиво по шумерским мотивам, так сказать, псевдо-шумерское пиво.

Как варят шумерское финиковое пиво

Хочу отметить, что недавно я приобрел немецкую микро-пивоварню, а до этого варил практически в обычной кастрюле. Несколько слов о пивоварне.

Состоит она из двух посудин: 1. Заторный чан (в нем из солода под воздействием определенной температуры экстрагируются сахара, которые в процессе брожения превратятся в алкоголь), это обычная кастрюля с фальшдном для фильтрации сусла. 2. Варочный котел он же парогенератор с автоматикой. Как она работает попытаюсь объяснить в процессе описания варки.

Перехожу непосредственно к варке финикового пива. Для 25 литров готового пива приобрел: 5 кг российского солода «Пилсен Балтик» – 325 руб., 3,5 кг вяленных иранских фиников – 315 руб., 50 г российского хмеля Истринский – 45 руб., бельгийские аббатские пивные дрожжи – 200 руб.

Солод

Как варят шумерское финиковое пиво

Финики

Как варят шумерское финиковое пиво

Хмель

Как варят шумерское финиковое пиво

Сначала заливаю в парогенератор 14 л воды, а в заторный чан заливаю 20 л воды и засыпаю туда смолотый солод. Парогенератор соединен с заторным чаном силиконовой трубкой, по которой в заторник поступает пар и нагревает затор (смесь солода с водой), также в него вставляется термощуп для контроля температуры.


Пивоварня вид сзади

Как варят шумерское финиковое пиво

а пульте управления задаю необходимые температурные паузы, в данном рецепте буду нагревать затор 30 минут при температуре +50 C, затем час при +66 С, затем 20 мин на +72 С и 10 мин на +76 С.

Как варят шумерское финиковое пиво

Вот так выглядит затор

Как варят шумерское финиковое пиво

После того, как пройдены все температурные паузы, сливаю кипяток из парогенератора в отдельную емкость, она мне понадобится позже.

Как варят шумерское финиковое пиво

Затем начинаю фильтрацию сусла: через слой дробины (остатков солода) и фальшдно сусло стекает в варочный котел по силиконовой трубке, по которой до этого шел пар.

Как варят шумерское финиковое пиво

По мере того, как сусло переливается в варочник, добавляю в заторный чан горячую воду, слитую с парогенератора. Таким образом, из дробины вымываются все сахара.

Как варят шумерское финиковое пиво

После того, как все сусло слито, кладу в него хмель и финики в специальных сетчатых мешочках, чтоб хмель и финики не забили потом сливной кран. Затем закрываю колпак варочника и включаю программу кипячения – 60 минут.

Как варят шумерское финиковое пиво

Финики

Как варят шумерское финиковое пиво

Кипит

Как варят шумерское финиковое пиво

В это время выгребаю из заторника всю дробину, ее потом с удовольствием едят утки и куры моего приятеля. Мою заторник и снова подключаю его к варочнику. Сейчас он играет роль конденсатора пара, который выделяется при кипении сусла. Так же во время кипячения стерилизую раствором йода бродильный бак и прочие вещи, которые будут соприкасаться с суслом после охлаждения.

Как варят шумерское финиковое пиво

Кипячение окончено и я начинаю сливать сусло в стерильный бродильный бак. Сусло в варочнике горячее, а в бродильнике должно быть комнатной температуры иначе дрожжи погибнут. Я охлаждаю сусло проточным пластинчатым чиллером, который подключен к холодной воде водопровода. Вода охлаждает пластины, а они охлаждают сусло.

Как варят шумерское финиковое пиво

Ближе

Как варят шумерское финиковое пиво

Все сусло слито в бродильник, а в варочнике остались вываренные финики, остатки хмеля и белка, они пойдут на корм унитазу)))

Как варят шумерское финиковое пиво

Ареометром замеряю плотность получившегося сусла – 17,5%, а это значит что пиво будет крепким, как и планировалось.

Как варят шумерское финиковое пиво

Закрываю бродильник герметичной крышкой и ставлю гидрозатвор.

Как варят шумерское финиковое пиво

Это пиво бродило 21 день, затем разлил его по бутылкам и в них оно зрело еще 2 месяца. В это время разработал дизайн этикетки и напечатал ее на лазерном принтере. И вот пришло время снимать пробу: в аромате явные финики, во вкусе тоже финики, но не приторно сладкие, а легкие чуть сладковатые, пиво хорошо пьется, 8,4% алкоголя на вкус практически не ощущаются.

Кстати, о названии: Sag-gig-ga в переводе с шумерского языка – черноголовые, именно так шумеры называли себя.

Как варят шумерское финиковое пиво

Ссылка на первоисточник
