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Что объединяет всех людей нашей планеты

Из этого выпуска вы узнаете о десяти моментах, которые объединяют абсолютно всех людей на нашей планете. Все мы либо хоть раз когда-то делали действия, перечисленные в этом списке, либо продолжаем этим регулярно заниматься.

Что объединяет всех людей нашей планеты

Что объединяет всех людей нашей планеты

Первый пункт присущ каждому представителю человечества без исключения. Это ложь. Любой человек хоть раз в жизни даже не серьезно, но обманывал. А если кто-то уверяет вас, что ни разу в своей жизни не обманывал, он врет вам в лицо.



Что объединяет всех людей нашей планеты

Почётное второе место занимает… мастурбация. Каждый первый человек от 20 лет хотя-бы раз в жизни, но мастурбировал. И опять таки любой, кто скажет вам, что ни разу не мастурбировал автоматически попадет под первый пункт нашего списка.

Что объединяет всех людей нашей планеты

Третье место достается фантазиям о сексе с представителем своего же пола. Возможно у некоторых такие мысли могут вызвать отрицание и отвращение, но тем не менее, хотя бы мимолетные, они так или иначе появлялись во сне или наяву. И опять каждый, кто будет отнекиваться, попадет под первый пункт.

Что объединяет всех людей нашей планеты

Четвертое место отдаем ногтям. Каждый первый человек теперь уже от 10 лет хотя-бы один раз, но грыз ногти.

Что объединяет всех людей нашей планеты

Пятое место уходит сигаретам. Статистика показывает, что в 21 веке уже почти каждый первый человек хотя-бы раз пробовал эти «палочки смерти».

Что объединяет всех людей нашей планеты

Шестое место занимает мат. Каждый из нас за жизнь произносит как минимум 200 матерных слов. А у некоторых личностей такое количество мата произносится только за одни сутки!

Что объединяет всех людей нашей планеты

Седьмое место получает жвачка. Жвачка с нами уже целых 142 года. В сутки наша планета жует почти 100 тонн жвачки. Каждый человек начиная от 15 лет хотя-бы раз но пробовал вкус сладкой резинки. Для справки, в 100% крупных городов нашей планеты на земле лежит как минимум 50 тысяч жвачек.


Что объединяет всех людей нашей планеты

Восьмое место занимает чай. По статистике ещё с 19 века каждый первый человек на земле за свою жизнь выпил хотя бы 1 чашку этого напитка.

Что объединяет всех людей нашей планеты

Девятое место занимает танец. Любой человек, даже самый черствый, хотя бы раз придавался магии танца.

Что объединяет всех людей нашей планеты

Это не менее почётное место занимают деньги. Любой человек подвластен деньгам. В данный момент по мировой статистике практически у 100% населения планеты есть под рукой деньги. Не важно 5000 рублей или 1 копейка. Главное, что любой человек на нашей планете хотя бы раз, но вступал в мировой денежный оборот, вкладывая туда свои деньги.

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