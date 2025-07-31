Что объединяет всех людей нашей планеты

Из этого выпуска вы узнаете о десяти моментах, которые объединяют абсолютно всех людей на нашей планете. Все мы либо хоть раз когда-то делали действия, перечисленные в этом списке, либо продолжаем этим регулярно заниматься.











Первый пункт присущ каждому представителю человечества без исключения. Это ложь. Любой человек хоть раз в жизни даже не серьезно, но обманывал. А если кто-то уверяет вас, что ни разу в своей жизни не обманывал, он врет вам в лицо.

Почётное второе место занимает… мастурбация. Каждый первый человек от 20 лет хотя-бы раз в жизни, но мастурбировал. И опять таки любой, кто скажет вам, что ни разу не мастурбировал автоматически попадет под первый пункт нашего списка.Третье место достается фантазиям о сексе с представителем своего же пола. Возможно у некоторых такие мысли могут вызвать отрицание и отвращение, но тем не менее, хотя бы мимолетные, они так или иначе появлялись во сне или наяву . И опять каждый, кто будет отнекиваться, попадет под первый пункт.Четвертое место отдаем ногтям. Каждый первый человек теперь уже от 10 лет хотя-бы один раз, но грыз ногти.Пятое место уходит сигаретам. Статистика показывает, что в 21 веке уже почти каждый первый человек хотя-бы раз пробовал эти «палочки смерти» . Шестое место занимает мат. Каждый из нас за жизнь произносит как минимум 200 матерных слов. А у некоторых личностей такое количество мата произносится только за одни сутки Седьмое место получает жвачка. Жвачка с нами уже целых 142 года. В сутки наша планета жует почти 100 тонн жвачки. Каждый человек начиная от 15 лет хотя-бы раз но пробовал вкус сладкой резинки. Для справки, в 100% крупных городов нашей планеты на земле лежит как минимум 50 тысяч жвачек.Восьмое место занимает чай. По статистике ещё с 19 века каждый первый человек на земле за свою жизнь выпил хотя бы 1 чашку этого напитка . Девятое место занимает танец. Любой человек, даже самый черствый, хотя бы раз придавался магии танца.Это не менее почётное место занимают деньги . Любой человек подвластен деньгам. В данный момент по мировой статистике практически у 100% населения планеты есть под рукой деньги. Не важно 5000 рублей или 1 копейка. Главное, что любой человек на нашей планете хотя бы раз, но вступал в мировой денежный оборот, вкладывая туда свои деньги.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)