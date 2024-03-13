Для чего в некоторых советских домах делали сквозные подъезды

1. Экономия времени

Делались такие не просто так. |Фото: e1.ru.

2. Разгрузка и загрузка

В остальном - такой же подъезд. |Фото: twitter.com.

3. Для дворника

В том числе для дворников. |Фото: photogorky.ru.

4. Для бомбоубежищ

На пути к бомбоубежищам. |Фото: 123ru.net.

5. Пожарная безопасность

А самое главное - для пожарных. ¦Фото: twitter.com.