Для чего в некоторых советских домах делали сквозные подъезды

В некоторых советских многоэтажных домов можно увидеть подъезды со сквозным проходом. Чаще всего такие встречаются в сериях II-49 и П-46, а также некоторых других, менее распространенных. Большая часть таких зданий была возведена с 1965 по 1985 годы. Для чего же в принципе был нужен в советском доме сквозной подъезд. Лет сто назад такие вещи в домах делались для прислуги, вот только никакой прислуги у советских граждан не было.
1. Экономия времени
Делались такие не просто так. |Фото: e1.ru.
Первая причина созданиях подобных подъездов – логистическая. Очень часто сквозные подъезды делали в очень длинных домах, обход которых по кругу занял бы очень много времени. Благодаря подъезду с двумя проходами пешеходы получали эксклюзивную возможность быстро перебраться на ту сторону. Для эти же целей во многих домах делались арки.
2. Разгрузка и загрузка
В остальном - такой же подъезд. |Фото: twitter.com.
Второй выход из подъезда часто предназначался также для загрузки разгрузки крупногабаритных вещей. Особенно удобно это было при переезде жильцов. Наличие двух выходов позволяло не создавать заторов на входе, которые неизбежно осложняли жизнь остальных жильцов.
3. Для дворника
В том числе для дворников. |Фото: photogorky.ru.
Дворник – важнейший человек в спальном районе, ведь именно он поддерживает улицы в порядке и чистоте. Подъезды со сквозными проходами почти всегда имели в каком-нибудь укромном уголке «дворницкую» - место, где уборщик мог хранить свою форму, а также инвентарь для работы во дворе.
4. Для бомбоубежищ
На пути к бомбоубежищам. |Фото: 123ru.net.
Дома со сквозными подъездами строились в том числе рядом с бомбоубежищами и должны были способствовать быстрейшему течению человеческой массы в безопасные места. Не стоит забывать о том, что вторая половина XX века проходила под знаком холодной войны, которая не раз могла перерасти в Третью мировую войну с использованием ядерного оружия.
5. Пожарная безопасность
А самое главное - для пожарных. ¦Фото: twitter.com.
Наконец, самая главная причина организации сквозных подъездов – это повышение пожарной безопасности. Делались они еще и для того, чтобы пожарные бригады могли без проблем протягивать через дома шланги с водой, которые были жизненно необходимо при тушении огня. Сделать подобное (в крайнем случае) можно и через квартиру, однако через подъезд со сквозным проходом – быстрее и легче.
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