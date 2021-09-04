«Порождение хаоса»: сюрреалистическая фантазия в проектах испанского архитектора

Испанский архитектор и дизайнер Дионисио Гонсалес прославился на весь мир фантастическими проектами, которые объединяют в себе элементы пляжного домика, бункера и даже космического корабля. В своих последних сериях проектов талантливый дизайнер предложил архитектуру в качестве «противоядия» от мировых проблем, которые все сильней захватывают человечество и приобретают устрашающий вид.
Архитектор, дизайнер и фотограф из Испании Дионисио Гонсалес визуализирует причудливо-фантастические архитектурные проекты. | Фото: cajondearquitecto.com/ Dionisio Gonzalez.
Последние годы талантливый и неординарный испанский архитектор, дизайнер и фотограф с мировым именем Дионисио Гонсалес (Dionisio Gonzalez) представил несколько уникальных серий проектов, которые ни кого не оставили равнодушными. Для простых обывателей рассматривать его работы – увлекательное занятие. Редко где можно встретить такой невероятный синтез, в котором мастер умудрился объединить необъединяемое – в его проектах явно просматриваются элементы пляжного домика, бункера и даже космического корабля.
Сюрреалистическая фантазия испанского архитектора гармонично взаимодействует с природой и способна противостоять ее капризам. | Фото: dionisiogonzalez.es/ Dionisio Gonzalez.
Несмотря на то, что автор нескольких фантастических проектов постоянно проживает в испанской Севилье, но его причудливые творения касаются побережья США, Мексики, Голландии, Кубы, Вьетнама и многих других стран. Этими работами Дионисио доказал свою способность предлагать архитектуру в качестве «противоядия» от мировых проблем. В них он стремится наглядно показать хаос, который привносит человечество в окружающий мир, тем самым пытается заставить людей осознать масштабы этой проблемы.
Фантастические проекты Дионисио Гонсалеса призваны разнообразить стандартную архитектуру населенных пунктов. | Фото: archilovers.com/ Dionisio Gonzalez.
1. Серия проектов «Dauphin Island» (2011)
Художник видит спасение от большинства мировых проблем в искусстве и преобразовании жизненного пространства. | Фото: pobetony.ru/ Dionisio Gonzalez.
Проникнувшись сложной жизнью людей на Дофин-Айленде, расположенном на островной косе штата Алабама, Дионисио Гонсалес создал удивительную визуализацию, которую назвал так же – Dauphin Island. В рамках этого концепта он разработал фантастические дома будущего, которые станут настоящей крепостью для жителей региона, выживающих в сложных климатических условиях, ведь эта зона славится своими разрушительными ураганами.
Жизнь островитян вдохновила художника на создание серии сюрреалистичных визуализаций жилья из металла и бетона. | Фото: mastersochi.ru/ Dionisio Gonzalez.
Интересно: Дофин-Айленд – является крупнейшим песчаным островом штата Алабама (площадь 16,1 км². Из-за ураганов и нерациональной деятельности человека часть побережья подвержена эрозии, что вызывает уменьшение площади суши. Особенно остро это ощущается в западной его части.
Сюрреалистичный концепт «Dauphin Island» был одним из первых проектов Дионисио Гонсалеса. | Фото: designboom.com/ Dionisio Gonzalez.
С помощью компьютерной программы он смоделировал невероятные дома, имеющие обтекаемую форму корпуса, созданного из стали и бетона с шероховатой поверхностью, которые смогут устоять перед мощным давлением ветра и напором воды.
2. Серия визуализаций «Inter-actions» (2014)
Фантастическая концепция на тему апокалипсиса «Inter-actions» стала вторым большим проектом Дионисио Гонсалеса. | Фото: dionisiogonzalez.es/ Dionisio Gonzalez.
Эта серия визуализаций, которые дизайнер выполнил в черно-белых цветах, сложно идентифицировать как архитектурный объект и определить, к какому же стилю или течению его шедевры относятся. Единственное что их объединяет, так это то, что они являют собой футуристическую фантазию на тему выживания в постапокалиптический период.
Дионисио Гонсалес создает проекты, которые дают возможность быстро и с минимальными затратами возвести подобные объекты, обеспечив людей доступным жильем (серия «Inter-actions»). | Фото: dionisiogonzalez.es/ Dionisio Gonzalez.
Причем глядя на фото нереальных домов, сложно даже определить, живут ли в них люди или постройки уже полностью поглощены дикой природой. Именно такого эффекта и добивался автор проекта, давая возможность зрителю определить и осмыслить ситуацию самому.
Серия черно-белых визуализаций больше похожа на иллюстрацию к фильму о космических пришельцах (серия «Inter-actions»). | Фото: dionisiogonzalez.es/ Dionisio Gonzalez.
3. Новая серия дизайнов «Trans-action» (2018)
Проект «Trans-Acciones» включает в себя 11 высококачественных сюрреалистичных визуализаций. | Фото: alternathistory.com/ Dionisio Gonzalez.
В прошлом году Дионисио представил новую сюрреалистическую фантазию, которая переносит зрителей в параллельную реальность. Как и в предыдущих работах, в этих концептах сложно уловить жилые ли это дома, общественное здание или промышленное предприятие. И все также нельзя определить есть ли в них обитатели или сооружения вычурной формы просто заброшены.
В своих проектах дизайнер наглядно демонстрирует, что создать можно практически все, если грамотно взаимодействовать с природой (серия дизайнов «Trans-action»). | Фото: alternathistory.com/ Dionisio Gonzalez.
По сведению авторов Novate.Ru, Дионисио Гонсалес для создания своих визуализаций тщательно изучает архитектурное наследие великих зодчих, а также интересные концепты домов будущего. Дизайнер анализирует все, что заслуживает его внимание и с помощью возможностей компьютерной графики, создает особенные проекты, совмещая их с подходящим природным фоном, создавая уникальные фотографии.
Такие фантастические дома смогут разнообразить унылую архитектуру современных городов и сел (серия дизайнов «Trans-action»). | Фото: samodelkino.info/ Dionisio Gonzalez.
Несмотря на то, что его проекты захватывают дух своим неординарным внешним видом, они еще и пугают «порождением хаоса», который является отражением того, что люди сами творят с окружающей природой или того, что творится внутри каждого из нас.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии