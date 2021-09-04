«Порождение хаоса»: сюрреалистическая фантазия в проектах испанского архитектора

Архитектор, дизайнер и фотограф из Испании Дионисио Гонсалес визуализирует причудливо-фантастические архитектурные проекты. | Фото: cajondearquitecto.com/ Dionisio Gonzalez.

es/ Dionisio Gonzalez. Сюрреалистическая фантазия испанского архитектора гармонично взаимодействует с природой и способна противостоять ее капризам. | Фото: dionisiogonzalez.es/ Dionisio Gonzalez.

Фантастические проекты Дионисио Гонсалеса призваны разнообразить стандартную архитектуру населенных пунктов. | Фото: archilovers.com/ Dionisio Gonzalez.

1. Серия проектов «Dauphin Island» (2011)

Художник видит спасение от большинства мировых проблем в искусстве и преобразовании жизненного пространства. | Фото: pobetony.ru/ Dionisio Gonzalez.

Жизнь островитян вдохновила художника на создание серии сюрреалистичных визуализаций жилья из металла и бетона. | Фото: mastersochi.ru/ Dionisio Gonzalez.

Сюрреалистичный концепт «Dauphin Island» был одним из первых проектов Дионисио Гонсалеса. | Фото: designboom.com/ Dionisio Gonzalez.

2. Серия визуализаций «Inter-actions» (2014)

Фантастическая концепция на тему апокалипсиса «Inter-actions» стала вторым большим проектом Дионисио Гонсалеса. | Фото: dionisiogonzalez.es/ Dionisio Gonzalez.

Дионисио Гонсалес создает проекты, которые дают возможность быстро и с минимальными затратами возвести подобные объекты, обеспечив людей доступным жильем (серия «Inter-actions»). | Фото: dionisiogonzalez.es/ Dionisio Gonzalez.

Серия черно-белых визуализаций больше похожа на иллюстрацию к фильму о космических пришельцах (серия «Inter-actions»). | Фото: dionisiogonzalez.es/ Dionisio Gonzalez.

3. Новая серия дизайнов «Trans-action» (2018)

Проект «Trans-Acciones» включает в себя 11 высококачественных сюрреалистичных визуализаций. | Фото: alternathistory.com/ Dionisio Gonzalez.

В своих проектах дизайнер наглядно демонстрирует, что создать можно практически все, если грамотно взаимодействовать с природой (серия дизайнов «Trans-action»). | Фото: alternathistory.com/ Dionisio Gonzalez.

Такие фантастические дома смогут разнообразить унылую архитектуру современных городов и сел (серия дизайнов «Trans-action»). | Фото: samodelkino.info/ Dionisio Gonzalez.