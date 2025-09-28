6 блюд ресторанного уровня из «Доширака», которые можно приготовить за 15 минут

Лапша быстрого приготовления – один из самых любимых вариантов перекуса у холостяков (после пельменей, конечно). Novate.ru предлагает не смотреть на «Доширак» свысока, а использовать его в качестве основного ингредиента для необычных и невероятно вкусных блюд. Да-да, вы не ослышались – если подать лапшу «под правильным соусом», она сможет затмить собой многие позиции ресторанного меню.
1. Лапша терияки
Лапша с курицей и соевым соусом. / Фото: cookpad.com
Как насчет того, чтобы приготовить традиционное японское блюдо, но с «народным» ингредиентом в главной роли? Вам понадобятся две упаковки «Доширака», 300 граммов куриного филе, 100 мл соевого соуса и белого столового вина, одна столовая ложка сахара и 3-процентного уксуса (рисового или яблочного), одна головка сушеного чеснока, одна чайная ложка сушеного имбиря, небольшое количество белого кунжута для украшения готового блюда.
Когда все ингредиенты будут подготовлены, сделайте маринад из мелко нарезанного чеснока, соевого соуса, имбиря, уксуса, сахара и вина. Перемешивайте компоненты до тех пор, пока сахар не растворится, а затем залейте готовым маринадом куриное филе, предварительно нарезанное кубиками размером 1,5 см. Оставьте мясо на 30 минут. По истечении времени разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом и обжарьте курицу до золотистого цвета. Лапшу нужно залить кипятком и оставить на три-пять минут. Затем слейте воду, добавьте «Доширак» к курице и влейте в сковороду оставшийся маринад. Тушите пару минут без крышки и пять минут под крышкой.
2. Десерт из «Доширака»
Неожиданный, но от этого не менее вкусный вариант лакомства. Среди ингредиентов: одна упаковка «Доширака», 200 мл сливок (10%), три яблока, одна груша, один банан, три столовые ложки сахара и немного корицы.
Лапшу нужно мелко перемолоть в блендере, а затем подогреть ее вместе со сливками и сахаром на небольшом огне. Снимите кастрюлю с огня и оставьте смесь томиться под крышкой три-пять минут. Фрукты нужно нарезать на небольшие кусочки, а затем протушить на сковороде без масла пару минут.
Далее возьмите форму для запекания, смажьте дно сливочным маслом, выложите фрукты, приправленные корицей, и сверху – «Доширак». Обратите внимание, что слой должен быть ровным и плотным. Присыпьте аналог пирога сахаром и поставьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать нужно 10-12 минут. Чтобы десерт полностью раскрыл свой вкус, его необходимо подавать с мороженым или поливать растопленным шоколадом. Во втором случае можете брать как черный, так и молочный, это не принципиально.
3. Лазанья
В лазанье будет слой лапши, слой фарша и слой сыра. / Фото: wall.alphacoders.com
Традиционное итальянское блюдо состоит из нескольких слоев отборного теста и разнообразной начинки, выложенной друг за другом. В этом рецепте вместо теста будет выступать лапша быстрого приготовления. Для приготовления оригинальной лазаньи вам понадобится две упаковки «Доширака», 300 граммов твердого сыра, 500 граммов фарша, одно яйцо, небольшое количество зелени, четыре-пять столовых ложек томатной пасты, сливочное масло, соль и перец по вкусу.
Залейте лапшу кипятком и оставьте на три минуты. Пока она будет настаиваться, переложите фарш в глубокую миску, вбейте яйцо, добавьте соль и перец, хорошо перемешайте и оставьте на некоторое время. На следующем этапе нужно измельчить зелень и перемешать ее с томатной пастой. Если масса получится чересчур густой, разбавьте ее небольшим количеством воды.
Смажьте форму для запекания сливочным маслом и выкладывайте лазанью: сначала слой лапши, затем фарш, томатный соус и предварительно натертый на крупной терке сыр. И так до тех пор, пока не закончатся ингредиенты (верхний ряд должен быть из сыра). Поставьте блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 20 минут.
4. Салат из «Доширака»
Салат из «Доширака» с помидорами черри, перцем и огурцами. / Фото: fishki.net
Пожалуй, самым простым и быстрым блюдом будет салат с лапшой и овощами. Кроме «Доширака», в его состав входят всего четыре ингредиента, не считая зелени: два средних малосольных огурца, один сладкий болгарский перец, шесть помидоров черри и сливочное масло.
Процесс приготовления очень легкий: в лапшу нужно высыпать приправы из пакета, залить ее кипятком и оставить на три минуты. По истечении времени слейте воду и охладите главный ингредиент. Огурцы и перед необходимо нарезать небольшими кубиками, и помидоры разделить на две половины. Далее сделайте заправку для салата: растопите сливочное масло и добавьте в него измельченную зелень. Смешайте остывшую вермишель с овощами и заправкой, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Вуаля – салат, идеально подходящий для перекуса, готов!
5. Омлет с курицей и лапшой
Толщина омлета зависит от диаметра сковороды. / Фото: m.123ru.net
Если вы давно искали вариант быстрого завтрака, этот рецепт станет настоящим спасением. Возьмите три яйца, три столовые ложки сметаны, одну упаковку «Доширака», две столовые ложки молока, 100 граммов отварной курицы, сушеные овощи, зелень, соль и специи.
Как обычно заливаем лапшу кипятком, добавляем специи и даем настоятся. По истечении пяти минут сливаем воду и даем вермишели остыть. Взбиваем яйца с молоком, солим и перчим по вкусу. Далее обжариваем на сковороде отварную курицу, предварительно нарезанную кубиками, добавляем туда лапшу, сушеные овощи, заливаем яичной смесью и в конце посыпаем зеленью.
Обратите внимание: Консистенция готового блюда будет непосредственно зависеть от размера сковороды. Если у посуды будет небольшой диаметр, омлет получится толстым, а если вы возьмете широкую сковороду – тонким и хрустящим.
6. Дип-соус из «Доширака» с грибами
Для соуса готовую лапшу нужно измельчить в блендере. / Фото: koolinar.ru
Кроме полноценных блюд, из «Доширака» можно приготовить соус, который отлично подходит к овощным блюдам. В его сосав входят две упаковки лапши быстрого приготовления, одна луковица, один стакан 10-процентных сливок, 150 граммов свежих шампиньонов, соль и перец по вкусу.
«Доширак» нужно смешать со специями, которые шли в комплекте, залить кипятком и оставить на пять минут. В это время мелко порежьте лук и грибы, и протушите их на разогретой со сливочным маслом сковороде примерно три минуты. Слейте воду с лапши, положите ее в блендер и измельчите до однородной консистенции. В готовую массу добавьте грибы с луком, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Если соус получился густым, разбавьте его небольшим количеством воды. Готовую заправку перелейте в подходящую посуду и подавайте к различным блюдам из овощей.
Конечно, лапша быстрого приготовления – не самый полезный продукт, однако пару раз в месяц, когда нет сил готовить полноценный обед или ужин, ее можно использовать в качестве основного ингредиента для блюд. Тем более, иногда так хочется именно «Доширака» – вредного, но очень вкусного, поэтому не стоит себе отказывать.
