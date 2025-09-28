6 блюд ресторанного уровня из «Доширака», которые можно приготовить за 15 минут

1. Лапша терияки

Лапша с курицей и соевым соусом. / Фото: cookpad.com

2. Десерт из «Доширака»

Запеканка из лапши быстрого приготовления./ Фото: bestlj.ru

3. Лазанья

В лазанье будет слой лапши, слой фарша и слой сыра. / Фото: wall.alphacoders.com

4. Салат из «Доширака»

Салат из «Доширака» с помидорами черри, перцем и огурцами. / Фото: fishki.net

5. Омлет с курицей и лапшой

Толщина омлета зависит от диаметра сковороды. / Фото: m.123ru.net

6. Дип-соус из «Доширака» с грибами

Для соуса готовую лапшу нужно измельчить в блендере. / Фото: koolinar.ru