Как оперативно отличить севшую батарейку от полной

Наверняка многие из вас также покупают батарейки с запасом. Нет ничего хуже, чем остаться наедине с пультом у которого закончились источники питания! Вот только тут может появиться новая проблема – как отличить уже севшие батарейки от еще пригодных, так чтобы лишний раз не морочиться? Без паники, существует один проверенный народный метод, который позволит делать это очень быстро.
Отличное решение. /Фото: zavarnik.biz.
Итак, представим ситуацию: дома имеется целая гора батареек в которой намешаны как новые, так и полностью израсходованные. Встает вопрос: как быстро определить пригодность элемента питания к работе? Самый простой способ – это, конечно же, использование мультиметра. Вот только данный инструмент есть далеко не в каждом доме. Впрочем, есть методика проверки без использования дополнительных устройств и аксессуаров.
Первый способ
Бросаем и смотрим. /Фото: yandex.ru.
Все, что нам понадобится – это проверяемые батарейки и любая идеально ровная поверхность, например, крышка стола. Берем нашу батарейку и удерживаем ее вертикально. Поднимаем ее на 10-15 см над поверхностью стола, а затем отпускаем. Батарейка падает. Если, приземлившись она сохранит вертикальное положение, то скорее всего она еще полная. Если же элемент питания повалится плашмя, то он скорее всего уже пуст.
Объяснение: внутри разряженной алкалиновой батарейки накапливается газ, который не позволяет ей в случае падения стать вертикально. Происходит это из-за снижения веса батарейки и образования полости.
Второй способ
Можно задействовать камеру. /Фото: ram.by
Для реализации данного метода понадобится цифровой фотоаппарат. Берем элемент питания и вставляем его в пазы цифровой камеры. Очень важно при этом правильно соблюдать полярность! Теперь смотрим, как отреагировал экран фотоаппарата. Если экран никак не изменился, то батарейки пусты. Если же экран включится, то батарейки имеют какое-то количество энергии.
Примечание: данный метод не слишком удобен, так как батарейки придется перебирать по парам и искать закончившиеся методом исключения, после нескольких проверок.
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