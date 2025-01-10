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Места, поражающие грандиозной природой

Захватывающие пейзажи, удивительные скальные образования, большие пустыни и величественные ледники — во всех этих местах человек может почувствовать себя очень-очень маленьким. Здесь можно забыть о суете, сосредоточиться на контакте с окружающей красотой и прислушаться к себе. Посмотрите десять уникальных мест, где вы почувствуете грандиозность природы и вам покажется, что время остановилось.



Места, поражающие грандиозной природой

Места, поражающие грандиозной природой

Национальный парк Арки, США. (Фото: Norm Erikson / flickr.com)


Американский Национальный парк Арки расположен в восточной части штата Юта и занимает площадь 309 квадратных километров. Красивейшие природные скальные арки образовались в результате процессов эрозии и выветривания, которые продолжаются здесь вот уже 150 миллионов лет. Эти арки стали настоящим символом штата Юта — даже на регистрационных номерах автомобилей изображены скальные арки.

Места, поражающие грандиозной природой
Арки на первый взгляд выглядят хрупкими, но на самом деле они отлично противостоят воздействию различных атмосферных явлений. Самые известные скальные образования — это Изящная арка, Башенная арка, Двойная арка, Северное окно и Южное окно. (Фото: Stephen Oachs / flickr.com)
Места, поражающие грандиозной природой

Солончак Уюни, Боливия. (Фото: Auré from Paris / flickr.com)


На плато Альтиплано в Андах, на высоте 3653 метров над уровнем моря, можно увидеть необычный белоснежный пейзаж — это солончак Уюни. Когда-то здесь было соленое озеро, теперь это просто соляная пустыня. Уюни вместе с озерами Титикака и Поопо — это то, что осталось от озера Балливиан из времен плейстоцена. Это место в Боливии площадью в 10 582 квадратных километра является одним из самых плоских мест на Земле.
Места, поражающие грандиозной природой
Особенно ослепителен солончак Уюни во время сезона дождей — с ноября по март — тогда его поверхность напоминает гигантское зеркало. (Фото: Patrick Nouhailler / flickr.com)
Места, поражающие грандиозной природой

Южная Моравия, Чехия. (Фото: Pawel Uchorczak)


Это место все чаще и чаще называют Славянской Тасканией. Южная Моравия является, вероятно, одним из самых живописных регионов в Центральной Европе. Здесь вы найдете фантастические пейзажи, великолепные замки, богатый местный фольклор и знаменитые холмы, покрытые густыми лесами и многочисленными виноградниками.
Места, поражающие грандиозной природой
Бесконечные красочные поля Моравии. Удивительно, но этот пейзаж напоминает сотканную ковровую дорожку, а не дело матушки-природы. Наша планета не устает нас удивлять. (Фото: Pawel Uchorczak)
Места, поражающие грандиозной природой

Пик-Дистрикт, Великобритания. (Фото: Ken Hircock / flickr.com)


Пик-Дистрикт — гористая местность в южной части Пеннинских гор в центральной и северной Англии. Пик-Дистрик частично расположен в графстве Дербишир. Это очень красивое место с холмами, перевалами и бесконечными торфяниками.
Места, поражающие грандиозной природой
Идеальное место для любителей пеших прогулок или езды на горных велосипедах. Здесь находится самый длинный туристический маршрут, протяженность которого составляет 431 километр. (Фото: Andi Campbell-Jones / flickr.com)
Места, поражающие грандиозной природой

Пустыня Намиб, Намибия. (Фото: Kovac´s / flickr.com)


В дружеской, безопасной и чрезвычайно живописной Намибии туристов ждет старейшая в мире пустыня Намиб. Расположенная на побережье Атлантического океана пустыня, без сомнения, является одним из самых уникальных уголков нашей планеты.
Места, поражающие грандиозной природой
Нигде в мире вы не найдете таких высоких дюн — до 300 метров в высоту и такого цвета песков — от абрикосового до кроваво-красного. Пустыня выглядит сказочно, и кажется, что она простирается до бесконечности (более чем на 30 километров). Площадь пустыни Намиб сопоставима с площадью Чехии — 81 000 квадратных километров. (Фото: jordicerda52 / flickr.com)
Места, поражающие грандиозной природой

Доломиты, Италия. (Фото: Remigiusz Agatowski / flickr.com)


Доломиты состоят из скалистых групп — известняка и доломита, разделенных глубокими долинами и высокими перевалами. Острые скалистые образования, которые, кажется, вот-вот проткнут небо, являются результатом эрозии — процесса, который формировал местный ландшафт в течение нескольких тысяч лет.
Места, поражающие грандиозной природой
Отличительной особенностью Доломитов является то, что они не представляют собой четкую, ярко выраженную горную цепь, а состоят из скалистых групп. (Фото: Remigiusz Agatowski / flickr.com)
Места, поражающие грандиозной природой

Ландманналойгар, Исландия. (Фото: euskadi 69 / flickr.com)


В Исландии, недалеко от вулкана Гекла, есть удивительное место — Ландманналойгар. Именно здесь находятся горячие источники, которые булькают, как вода в кастрюле. Красивая местность радует глаз, а порой кажется, что природа не могла создать такими красочными камни и земли.
Места, поражающие грандиозной природой
Одна из местных гор с интересным названием Бреннистейнсалда, что в переводе означает «волна серы», считается самой красивой и красочной во всей Исландии. (Фото: Jón Óskar / flickr.com)
Места, поражающие грандиозной природой

Ватнайёкюдль, Исландия. (Фото: Larry / flickr.com)


Еще одно уникальное место в Исландии, Ватнайёкюдль, — самый большой национальный парк в Европе и второй по величине ледник на континенте. Его главная достопримечательность — необычные ледяные пещеры.
Места, поражающие грандиозной природой
Лучшее время, чтобы увидеть эти невероятные образования, покрытые тысячелетним ледяным покровом, — это период с декабря по март. (Фото: Larry / flickr.com)
Места, поражающие грандиозной природой

Остров Скай, Великобритания. (Фото: Douglas Griffin / flickr.com)


Остров Скай еще называют островом туманов. Это самая северная точка Внутренних Гибридов. Все побережье усеяно заливами, уютными пляжами и полуостровами. Здесь можно также увидеть скалу Сторр — высотой более 1000 метров над уровнем моря, а также живописные водопады и старинные замки.
Места, поражающие грандиозной природой
Скала Сторр на острове Скай. (Фото: Douglas Griffin / flickr.com)
Места, поражающие грандиозной природой

Бещады, Польша. (Фото: Agnieszka Ignaszak / flickr.com)


Бещады — это самые красивые и дикие горы в Польше, которые являются частью «большого лука» Восточных Карпат. В западной части Восточных Бескидов есть гора Тарница — 1346 метров высотой, которая стала излюбленным местом туристов. В Бещадах можно найти уголки девственной природы. Красивые леса, дикие животные, птицы и практически не населенная местность делают это место идеальным для одиноких прогулок и «подглядывания» за дикой природой.
Места, поражающие грандиозной природой
В Бещады лучше всего приезжать в начале осени — это идеальное время для отдыха в этой части Карпат. (Фото: Mariusz Petelicki / flickr.com)

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