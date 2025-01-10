Места, поражающие грандиозной природой

Захватывающие пейзажи, удивительные скальные образования, большие пустыни и величественные ледники — во всех этих местах человек может почувствовать себя очень-очень маленьким. Здесь можно забыть о суете, сосредоточиться на контакте с окружающей красотой и прислушаться к себе. Посмотрите десять уникальных мест, где вы почувствуете грандиозность природы и вам покажется, что время остановилось.

Национальный парк Арки, США. (Фото: Norm Erikson / flickr.com)

Солончак Уюни, Боливия. (Фото: Auré from Paris / flickr.com)

Южная Моравия, Чехия. (Фото: Pawel Uchorczak)

Пик-Дистрикт, Великобритания. (Фото: Ken Hircock / flickr.com)

Пустыня Намиб, Намибия. (Фото: Kovac´s / flickr.com)

Доломиты, Италия. (Фото: Remigiusz Agatowski / flickr.com)

Ландманналойгар, Исландия. (Фото: euskadi 69 / flickr.com)

Ватнайёкюдль, Исландия. (Фото: Larry / flickr.com)

Остров Скай, Великобритания. (Фото: Douglas Griffin / flickr.com)

Бещады, Польша. (Фото: Agnieszka Ignaszak / flickr.com)