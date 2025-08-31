С нами не соску...
8 впечатляющих дорог планеты, по которым не каждый решится проехать




Нашу планету опоясывают миллионы дорог и путей, одни из которых обычные и непримечательные, а вот другие оставляют после себя незабываемые впечатления. Причём если некоторые могут поразить красивым видом вокруг или необычным транспортом, то есть и такие, испробовать которые в пути согласиться далеко не всякий.
А всё потому, что их трудно или весьма условно можно назвать безопасными. Вашему вниманию 8 впечатляющих дорог планеты, по которым не каждый решится проехать.

1. Туннель Гуолян (Китай)


Радикальное решение отсутствию дороги. /Фото: magic-world.info

Радикальное решение отсутствию дороги. /Фото: magic-world.info

 

Жители одной китайской деревеньки много лет не имели нормальной дороги для сообщения с другими населёнными пунктами. И тогда в семидесятых годах прошлого века жители поселения собственными силами взялись решить эту проблему, попросту прорубив туннель прямо в горной породе, причём используя исключительно ручные инструменты. Впрочем, это не помешало им проделать там путь шириной около 4 метров и даже своеобразные окна для освещения и вентиляции. Правда, назвать туннель Гуолян лёгким для прохождения и безопасным трудно, поэтому водители соблюдают там предельную аккуратность.

2. Железнодорожный рынок Меклонг (Таиланд)


Не самое тривиальное место для торговли. /Фото: loveyouplanet.com

Не самое тривиальное место для торговли. /Фото: loveyouplanet.com


 

А вот в Таиланде есть рынок Меклонг, который только на первый взгляд подобен на сотни других местных рынков. Но на самом деле его додумались разместить прямо на железнодорожных путях, поэтому торговые ряды в буквальном смысле сметают с места, когда раздаётся гудок поезда, что вот-вот пройдёт прямиком через торговые ряды со скоростью около 15 км/час. Поэтому эта дорога потенциально небезопасна не только для пассажиров транспорта, но и для тех, кто просто пришёл на рынок пополнить запасы.

3. Юнгас-роуд (Боливия)


Во всех смыслах крутая дорога. /Фото: vokrugsveta.ua

Во всех смыслах крутая дорога. /Фото: vokrugsveta.ua

 

Дорога Юнгас, объединяющая боливийские города Ла-Пас и Коройко, спускается с высоты 3 300 метров до 360 метров над уровнем моря, что само по себе делает её небезопасной. К тому уже, она узкая и имеет большое количество петель, в которые довольно трудно «вписаться». Впрочем, это не мешает местным автомобилистам спокойно по ней ездить, причём с настолько ювелирной точностью, что там способны разъехаться даже грузовики.

4. Шоссе Эйр Хайвей (Австралия)


Даже прямая дорога может быть опасной. /Фото: trinixy.ru

Даже прямая дорога может быть опасной. /Фото: trinixy.ru


 

Казалось бы, одна из самых длинных и прямых дорог на планете не может быть опасной. Однако австралийская Эйр Хайвей опровергает это утверждение. Так, п данным редакции Novate.ru, на шоссе длиной в 1 660 километров очень часто, а всё потому, что поразительное однообразие окружающего пейзажа регулярно склоняет водителей засыпать за рулём.

5. Железная дорога «Нос дьявола» (Эквадор)


Живописная и впечатляющая дорога по скале. /Фото: bugaga.ru

Живописная и впечатляющая дорога по скале. /Фото: bugaga.ru

 

За этим необычным названием скрывается железнодорожный путь, который проложен по одноименной скале. Высота её составляет 800 метров над уровнем моря. Уникальные по красоты виды и экстремальное прохождение пути подталкивало многих туристов даже ездить на крышах вагонов, которые курсируют там.
Однако такое путешествие признали слишком опасным, поэтому сегодня это запретили.

6. Железнодорожный мост Памбан (Индия)


Не самый безопасный железнодорожный мост. /Фото: travelask.ru

Не самый безопасный железнодорожный мост. /Фото: travelask.ru

 

Железнодорожный мост Памбан, соединяющий материковую Индию и одноименный остров, подвергся разрушению в 1964 году мост из-за сильных ветров Полкского залива. И хотя сооружение восстановили, трудно сказать, не случиться ли это ещё раз. Поэтому сегодня, если скорость ветра составляет более 55 км/час, то все проходящие поезда предупреждаются об опасности с помощью специального сигнала.

7. Каракорумское шоссе (Пакистан–Китай)


Самое высокогорное шоссе. /Фото: antonivtours.com

Самое высокогорное шоссе. /Фото: antonivtours.com

 

Наиболее высокогорное на планете шоссе длиной в 1 300 километров под названием Каракорум раскинулось сразу на две страны. По информации Novate.ru, один из участков пути проложен на высоте более 4 600 метров, да ещё и погода прибавляет опасности: регулярные муссонные дожди, которые идут летом и нередко размывают дорогу, вызывая оползни. А на зиму шоссе и вовсе перекрывают для движения из-за неблагоприятных погодных условий и опасности схода лавин.

8. Пассаж дю Гуа (Франция)


Дорога, которая регулярно тонет. /Фото: tourmenu.net

Дорога, которая регулярно тонет. /Фото: tourmenu.net

 

Кажется, что это обычная дорога, которая объединяет остров Нуармутье и материковую часть Франции. Однако это только на первый взгляд, а на самом деле, в период приливов она полностью тонет, оказываясь под воду на глубину в 4 метра. Поэтому по ней можно проехать только два раза в сутки.

