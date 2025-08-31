8 впечатляющих дорог планеты, по которым не каждый решится проехать

Нашу планету опоясывают миллионы дорог и путей, одни из которых обычные и непримечательные, а вот другие оставляют после себя незабываемые впечатления. Причём если некоторые могут поразить красивым видом вокруг или необычным транспортом, то есть и такие, испробовать которые в пути согласиться далеко не всякий.
1. Туннель Гуолян (Китай)
Радикальное решение отсутствию дороги. /Фото: magic-world.info
Жители одной китайской деревеньки много лет не имели нормальной дороги для сообщения с другими населёнными пунктами. И тогда в семидесятых годах прошлого века жители поселения собственными силами взялись решить эту проблему, попросту прорубив туннель прямо в горной породе, причём используя исключительно ручные инструменты. Впрочем, это не помешало им проделать там путь шириной около 4 метров и даже своеобразные окна для освещения и вентиляции. Правда, назвать туннель Гуолян лёгким для прохождения и безопасным трудно, поэтому водители соблюдают там предельную аккуратность.
2. Железнодорожный рынок Меклонг (Таиланд)
Не самое тривиальное место для торговли. /Фото: loveyouplanet.com
А вот в Таиланде есть рынок Меклонг, который только на первый взгляд подобен на сотни других местных рынков. Но на самом деле его додумались разместить прямо на железнодорожных путях, поэтому торговые ряды в буквальном смысле сметают с места, когда раздаётся гудок поезда, что вот-вот пройдёт прямиком через торговые ряды со скоростью около 15 км/час. Поэтому эта дорога потенциально небезопасна не только для пассажиров транспорта, но и для тех, кто просто пришёл на рынок пополнить запасы.
3. Юнгас-роуд (Боливия)
Во всех смыслах крутая дорога. /Фото: vokrugsveta.ua
Дорога Юнгас, объединяющая боливийские города Ла-Пас и Коройко, спускается с высоты 3 300 метров до 360 метров над уровнем моря, что само по себе делает её небезопасной. К тому уже, она узкая и имеет большое количество петель, в которые довольно трудно «вписаться». Впрочем, это не мешает местным автомобилистам спокойно по ней ездить, причём с настолько ювелирной точностью, что там способны разъехаться даже грузовики.
4. Шоссе Эйр Хайвей (Австралия)
Даже прямая дорога может быть опасной. /Фото: trinixy.ru
Казалось бы, одна из самых длинных и прямых дорог на планете не может быть опасной. Однако австралийская Эйр Хайвей опровергает это утверждение. Так, п данным редакции Novate.ru, на шоссе длиной в 1 660 километров очень часто, а всё потому, что поразительное однообразие окружающего пейзажа регулярно склоняет водителей засыпать за рулём.
5. Железная дорога «Нос дьявола» (Эквадор)
Живописная и впечатляющая дорога по скале. /Фото: bugaga.ru
За этим необычным названием скрывается железнодорожный путь, который проложен по одноименной скале. Высота её составляет 800 метров над уровнем моря. Уникальные по красоты виды и экстремальное прохождение пути подталкивало многих туристов даже ездить на крышах вагонов, которые курсируют там.
6. Железнодорожный мост Памбан (Индия)
Не самый безопасный железнодорожный мост. /Фото: travelask.ru
Железнодорожный мост Памбан, соединяющий материковую Индию и одноименный остров, подвергся разрушению в 1964 году мост из-за сильных ветров Полкского залива. И хотя сооружение восстановили, трудно сказать, не случиться ли это ещё раз. Поэтому сегодня, если скорость ветра составляет более 55 км/час, то все проходящие поезда предупреждаются об опасности с помощью специального сигнала.
7. Каракорумское шоссе (Пакистан–Китай)
Самое высокогорное шоссе. /Фото: antonivtours.com
Наиболее высокогорное на планете шоссе длиной в 1 300 километров под названием Каракорум раскинулось сразу на две страны. По информации Novate.ru, один из участков пути проложен на высоте более 4 600 метров, да ещё и погода прибавляет опасности: регулярные муссонные дожди, которые идут летом и нередко размывают дорогу, вызывая оползни. А на зиму шоссе и вовсе перекрывают для движения из-за неблагоприятных погодных условий и опасности схода лавин.
8. Пассаж дю Гуа (Франция)
Дорога, которая регулярно тонет. /Фото: tourmenu.net
Кажется, что это обычная дорога, которая объединяет остров Нуармутье и материковую часть Франции. Однако это только на первый взгляд, а на самом деле, в период приливов она полностью тонет, оказываясь под воду на глубину в 4 метра. Поэтому по ней можно проехать только два раза в сутки.
