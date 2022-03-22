14 утренних привычек, которые заряжают энергией на весь день

В течение всего дня современному человеку необходимо сохранять рабочий настрой и повышенную концентрацию для продуктивной работы.

Но мы не роботы и не можем постоянно выделять «топливо» в виде нескончаемого потока энергии: стрессы, усталость и недосыпание влияют на наш организм не лучшим образом и перегружают мозг, способствуя снижению уровня так необходимой нам концентрации.

Чтобы зарядиться энергией с самого утра на целый день просто следуйте этим советам, и будет вам счастье!

Сделайте растяжку

Она приведёт в тонус мышцы. Растяжка займёт не больше двух минут, но эффект от неё вас удивит.

Высыпайтесь как следует

Если вы не спали полночи, то утром вам придётся туго, как ни крути. Потребность во сне у всех людей разная: кому-то хватает пяти часов, а кому-то и восьми мало. Вы должны спать ровно столько, сколько это необходимо именно вашему организму. Оптимальная стратегия такова: 1. отправляйтесь спать, как только почувствуете усталость; 2. просыпайтесь каждое утро в одно и то же время.

Заведите будильник

Большинство людей заводит будильник для того, чтобы не проспать работу или учёбу. Однако будильник — очень важное средство, способное обеспечить вам продуктивное утро. Как мы уже говорили, крайне важно просыпаться в одно и то же время, а без будильника это сделать довольно сложно.

Некоторые считают, что нужно буквально выпрыгивать из постели прямо сразу, как только прозвенел будильник. Кто-то ставит будильник так, чтобы его нельзя было достать, лёжа в постели и волей-неволей приходилось выбираться из-под одеяла. Если вы выберете такой способ — прекрасно. Но мы хотим предложить ещё один: Помассируйте своё тело — лицо, руки, ноги, и только после этого не спеша вставайте.

Включите свет, если солнечно — раздвиньте шторы

Очень сложно полностью проснуться или сохранять бодрость в пещерном полумраке. Свет — прекрасное средство, чтобы заставить мозг заработать. Лучше всего, конечно, подойдут естественные солнечные лучи, но на крайний случай сойдёт и искусственный свет.

Некоторые люди склонны к депрессиям в зимнее время, когда не хватает солнечного света. То есть между солнечным светом и активностью мозга существует прямая связь. Когда мы лишаем наш мозг света, то пребываем в полусонном состоянии. Яркий свет рассеет туман в голове. Кроме того, солнечный свет способствует высвобождению определённых нейромедиаторов (серотонин, дофамин) — которые очень важны для правильного функционирования мозга.

Проветрите ваше жилище

Откройте окно и глотните свежего воздуха ещё в доме — это вас разбудит. Щебетание птиц, порывы ветра и другие утренние звуки поднимают настроение.

Выпейте воды

Это обязательное условие, ведь за ночь организм теряет запас жидкости, и его нужно восполнить. Утренний стакан воды запускает метаболизм и помогает телу проснуться.

Заправьте кровать

Пусть это будет первым достижением, с которого начнётся ваш день. Как говорит успешный американский писатель Тим Феррис, независимо от того, что вас ждёт сегодня, вы всегда можете заправить свою кровать.

Этот простой, но мощный ритуал подарит лёгкое чувство гордости и позволит сосредоточиться на более важных вещах.

Займитесь спортом

Это может быть что угодно: тренажёрный зал, йога, зумба, пешие прогулки, бег или прыжки на батуте. Вам просто необходимо подвигаться, ведь физическая активность: помогает контролировать вес, улучшает состояние здоровья и настроение, наполняет энергией и это весело, в конце концов.

Примите контрастный душ

Он не только подарит вам ощущение свежести и прилив сил, но и значительно улучшит физическое и психическое состояние. Особенно приятно это сделать после тренировки.

Включите музыку поэнергичней

Если вы всёрьёз решили начать новую, «энергичную» утреннюю жизнь, то запишите CD или создайте плей-лист ритмичной музыки, которая вам нравится. Вам захочется двигаться. Возможно, вы даже потанцуете подо что-нибудь оптимистичное — это только приветствуется.

Выпейте кофе или чай

Оба этих напитка несут пользу для организма и помогают сконцентрироваться. Кроме того, всегда приятно начать свой день с чашки чего-нибудь горячего.

Придерживайтесь здоровой диеты

Подумайте о своём теле, как о машине. Если вы хотите, чтобы оно прослужило как можно дольше, проявите заботу.

Начните принимать витамины

Витамины определённо не повредят, особенно если вы не уверены, что получаете необходимый набор полезных веществ с едой.

Представьте себе предстоящий день

Если вы попытаетесь представить себе предстоящий день визуально, это поможет вам правильно его распланировать. Закройте глаза и включите воображение. Представьте в отдельности каждую задачу, которую планируете выполнить в этот день. Воображайте жизнь такой, какой вам хотелось бы её видеть. Это упражнение подготовит вас ко всем событиям наступающего дня.