Что выгоднее, ездить на своем авто или на такси?

Приобретение автомобиля – важный и ответственный шаг. Эксплуатация машины связана с большим числом всевозможных финансовых затрат. Особенно много их в первый год, сразу после «счастливого приобретения». Иногда складывается впечатление, что ездить на такси было бы действительно выгоднее. Но как знать, быть может это действительно так?
1. Начальная потеря стоимости
Очень важный момент, который следует учитывать при покупке нового автомобиля – это первоначальная потеря стоимости. Привести конкретные цифры здесь крайне сложно, так как они индивидуальны в зависимости от класса авто и его начальной стоимости. В целом, логика очень проста – чем дороже автомобиль, тем сильнее он теряет в стоимости на рынке в первый год эксплуатации. Большинство авто теряет 13-15% от своей цены. Машины подороже теряют 20-25% от начальной цены в салоне. Так, например, Lada Vesta в комплектации Classic обойдется в 359 116 рублей, а значит уже в первый год 35 911 рублей своей стоимости.
2. Подготовка к эксплуатации
Порошковый огнетушитель – 415 рублей. Аптечка первой помощи – 211 рублей. Знак аварийной остановки – 182 рубля. Хороший видеорегистратор 2500 рублей. Хорошая карта памяти – 1800 рублей. Компьютерные услуги – 35 рублей. Наклейка – 37 рублей. Коврики (комплект для Lada) – 2990 рублей. Охранная система – 7750 рублей. Установка охранной системы – не менее 4 тысяч рублей. ОСАГО – около 9488 рублей. Итого 29 408 рублей.
3. Техническое обслуживание
В первый год нужно будет пройти два технических обслуживания у дилера (во всяком случае, так задумано). Речь идет про ТО-1 и ТО-2.
4. Зимняя резина
Отдельной статьей стоит приобретение зимней резины. Услуга не из дешевых. Например, Lada Vesta комплектуется покрышками размерности R15 или R16. Так, какие-нибудь Nokian Hakka Green 2 XL 185/65 R15 92H обойдутся в 3270 рублей за штуку, Toyo Proxes T1R * 195/55 R16 91V – 4970 рублей, Continental EcoContact 6 195/55 R16 87T – 5820 рублей. В общем порядок цифр на зимнюю нешипованную резину колеблется от 2560 до 7710 рублей. Для примера возьмем что-то «выше среднего», например Toyo Observe G3-Ice 195/55 R16 87T и отдадим только за саму резину 4850 рублей за штуку. Стоимость шиномонтажа – от 550 рублей за колесо. Таким образом за комплект резины придется отдать 19400 рублей и еще 2200 на шиномонтаж. В общей сложности 21600 за переобувание.
5. Расходы на горючее
Предположим, что ездить будем преимущественно по городу, где расход автомобиля будет выше всего. Для условной Lada Vesta расход на 100 км в населенном пункте составляет 8.1 литра. За один год в среднем удается наездить до 32 тысяч километров. Это означает, что скормить автомобилю придется 2592 литра. Питается машинка 92 и 95 бензином. В Москве АИ-95 стоит (в данный момент) 46.7 рублей за литр. А это значит придется потратить 121 046 рублей и 4 копейки за год. Само собой, ценник несколько увеличится, так как бензин постоянно дорожает.
6. Итог
Наиболее скромный тариф на такси за километр по Москве, без посещения аэропортов и езды за городом составит около 9-10 рублей. При этом эксплуатация Lada Vesta обойдется 7.8 рублей за 1 километр. Само собой, если взять более дорогой автомобиль, а также добавить некоторые «непредвиденные расходы», то данная цифра гарантированно увеличится. Также не стоит забывать о том, что цены на такси в других городах страны будут ниже. А значит, разница между купить такси и купить автомобиль – размывается все сильнее, до тех пор, пока в дело не включается два «но». Первое касается того, что уже на второй год эксплуатации автомобиля, расходы станут меньше, хотя бы с учетом отсутствия фактора «начальной потери стоимости». Второе «но» касается того, что собственный автомобиль обладает целым рядом преимуществ, которые сложно недооценить. В первую очередь это удобство. Собственную машину не нужно ждать, она всегда под рукой и делать в ней и с ней можно все, что захочется. В рамках закона, конечно. А значит, приобретение собственной машины, все-таки имеет огромный практический смысл и экономическую выгоду.
