5 рецептов, которые гарантированно вызовут ностальгию по СССР

Какие котлеты вызывали эйфорию? Какие гренки хрустели по-особенному? Что было самым вкусным в детском саду? Какую именно шубу хотели все? Если хотите вызвать в себе ностальгию по СССР, то прочитайте этот гастрономический материал. И спешите на кухню!
1. Манник «детсадовский»
Специфические вкусы советского человека формировались едва ли не с младенчества. Кто ж из посещавших детский сад не помнит пресловутый манник на завтрак? Тёплый сладкий запах встречал малышей у входа в столовку, и многих не приходилось заставлять кушать, как в другие дни: свой кусочек со стандартной ложечкой сметаны и/или варенья съедало большинство. Конечно, когда мы повзрослели, а Советского Союза не стало, к нам пришёл жестокий ЗОЖ и постулировал: манка - зло (быстрые углеводы и прочие преступления). Но подсознание уже никогда не отпустит этот уютный образ из советского детства. И поэтому - ловите рецепт полузожного манника.
1 яйцо + 20 граммов сахара + 650 мл кефира смешать до однородности, туда же всыпать 200 граммов манной крупы - и в холодильник их всех на 2 часа. По истечении срока ложку кефира с 4 граммами погашенной соды добавить в настоявшуюся массу, размешать, вылить в стеклянный (мы же современные!) противень (подобрать такой, чтобы высота массы была 3-4 см.) и выпекать 1 час при температуре 170 °С. Проверено и одобрено спортивными личностями: и детские воспоминания активизирует, и не слишком злостно для фигуры.
2. Котлеты «школьные»
Школьные котлеты в СССР были убийственно вкусными и вызывали эйфорию. А помните, почему именно? Давайте-ка вспомним советский анекдот…
На слёте мясокомбинатов дали слово директору комбината, чьи полуфабрикатные котлеты заняли первое место по стране. «В наши котлеты мы добавляем 80 процентов мяса, и 20 процентов хлеба», - гордо сказал в микрофон директор. В зале послышался злобный шёпот: «Сволочи, они всё же мясо добавляют…»
Да, советские котлеты были такими эйфорическими, потому что в них добавлялся белый хлеб. Как приготовить такие котлеты сейчас, не потратив много времени? Потребуется блендер с чашей. Кладем в него мелко порезанное куриное филе (одно-полтора), два больших ломтя белого хлеба, вымоченного в воде, 1 порезанную луковицу, разбиваем 1 яйцо, добавляем соль и перец по вкусу. Включаем блендер. Через 12 секунд фарш готов. Зачёрпываем фарш ладонью или ложкой и жарим котлетки 16 минут (4 минуты на одном боку, затем три раза ещё перевернём).
3. Селёдочка под шубой
ШУБА: шовинизму, упадку - бой и анафема. / Фото: krasivoe-foto.ru
Есть два противоборствующих лагеря: «оливьевцы» и «сельдешубовцы». Шутка. Хотя... Пусть советский салат оливье стал притчей во языцах и объектом новогодней самоиронии, но и без сельди под шубой редко обходился любой советский праздник! Хозяйки заранее закупали сельдь атлантическую, сами её потрошили, терпеливо выбирали косточки, чтобы потом создать излюбленную закуску в овальном плоском блюде: слой селёдочки кубиком, кольца лучка, слой натёртой картошечки, загодя сваренной в мундире, тёртая отварная свёкла и наконец яичко... Да! Совсем забыли важный для советского гражданина нюанс (зожники аж присели): каждый слой смазывался майонезом! Наверное, из-за этого супостата и был постсоветский период игнора селёдки под шубой, когда новомодные хозяйки увлеклись «лёгкими закусочками». А потом верные поклонники культа – «сельдешубовцы» - не выдержали и вернулись к истокам. Правда, апдейтили рецепт, исключив из него вражеский майонез. «Сельдешубовцы»-старообрядцы, конечно, взбунтовались... Но, поверьте, без майонеза это не менее вкусно!
4. Отбивные по-бранденбургски (часто – «с картошечкой»)
Те самые... / Фото: my-eda.ru
«И какое отношение имеет к советской кухне этот очевидно заморский рецепт?» - такой вполне резонный вопрос может возникнуть у любого... Но только не у большинства выходцев из СССР. В конце 1970-х - 1980-е годы, когда железный занавес перестал быть слишком железным, советские хозяйки понемногу начали внедрять рецепты «оттуда». И наполняющий кухни аромат отбивных по-бранденбургски стал предвестником очередного советского праздника. Ингредиенты же - нынче тривиальные - были в тот период весьма дефицитными. Во-первых, кусок хорошей, в меру жирной свинины найти было сложнее, чем непьющего грузчика. Сыр - тем более. Майонез - чуть легче. А рецепт незамысловат. Отбитые куски Свинины укладывались на большой противень, сверху - лук кольцами, затем натёртый сыр. И непременно слой майонеза, который во время запекания должен был превратиться вместе с сыром в румяную субстанцию. Запах стоял убийственно прекрасный. Сложно сказать, в курсе ли жители немецкого городка, что они запекают мясо именно так...
5. Гренки со шпротами
Слюна бежит... / Фото: almode.ru
В СССР без гренок со шпротами не обходилось ни одно застолье. Их неповторимый хруст многие из нас помнят, истекая слюной. Сейчас найти в продаже шпроты с ТЕМ САМЫМ вкусом невозможно, но есть... уж какие есть. Попробуем повторить советский суперфуд. Рецепт таков.
Красиво нарежьте батон треугольниками. Поджарьте хлебные ломтики на сковороде, если хотите полную ностальгию по СССР, по найдите подсолнечное масло, которое максимально пахнет семечками. Каждый кусок хлеба чуть-чуть смажьте майонезом и посыпьте тёртым варёным яйцом. Сверху положите 1-2 шпротины. Гренка будет хрустеть, когда приготовлена сразу перед застольем, иначе просто размякнет.
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