6 странных предметов, назначение которых подсказали пользователи Интернета

1. Неизвестный сувенир

Действительно странная штука. /Фото: ofigenno.com

2. Несъедобное яйцо

Это яйцо совершенно точно не покрошить в салат. /Фото: brightside.me

3. Сокровище, но не пиратов

Настоящий подводный клад. /Фото: pholder.com

4. Подарок-квест

Подарок, который непонятно для чего. /Фото: greenreadings.com

5. Не то сувенир, не то игра

Вещица как будто из кабинета психолога. /Фото: reddit.com

6. Плод-аромосвечка

Странная вещица с необычной историей. /Фото: ofigenno.com