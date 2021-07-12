6 странных предметов, назначение которых подсказали пользователи Интернета

Чего только не придумало человечество за время своего существования. И сегодня в историю отошли миллионы когда-то необходимых вещей, которые мы можем даже никогда не увидеть. Но вот бывают моменты, когда человек натыкается на такой предмет из прошлого, а что это такое, понятия не имеет. И вот тут на помощь может прийти не столько Гугл, сколько реальные люди. Вашему вниманию 6 предметов, которые помогли узнать пользователи Интернета.
1. Неизвестный сувенир
Действительно странная штука. /Фото: ofigenno.com
Автор поста, который спрашивал происхождение этой вещицы, сказал, что она принадлежала его бабушке, которая много времени провела за путешествиями по миру.
Как подсказали пользователи, непонятная штука оказалась не просто сувениром вроде магнитика, а специальной церемониальной вилкой племени каннибалов с островов Фиджи.
2. Несъедобное яйцо
Это яйцо совершенно точно не покрошить в салат. /Фото: brightside.me
А этот небольшой предмет в форме яйца предположительно из мрамора нынешний хозяин годами наблюдал в доме своих бабушки и дедушки, но так и не спросил у них о его назначении.
Ответ оказался достаточно прост: мраморное яйцо оказалось пресс-папье — вещицей, которая раньше была обязательным атрибутом письменных наборов. Использовалось для того чтобы не дать бумагам на столе двигаться или улететь.
3. Сокровище, но не пиратов
Настоящий подводный клад. /Фото: pholder.com
Автор этой же фотографии поведал интересную историю, как у него оказался столь занятный предмет. По его словам, он нашел его на месте кораблекрушения, но вот происхождение выяснить не смог.
А вот пользователи Интернета помогли с этим вопросом. По их мнению вещица является испанской торговой монетой XVIII века, которая под воздействием воды утратила свой рельефный рисунок от чеканки.
4. Подарок-квест
Подарок, который непонятно для чего. /Фото: greenreadings.com
А вот историю появления в доме автора поста этой штуки можно назвать забавной. Оказывается, этот странный предмет был подарком для его бабушки, но вот что это, они так и не поняли.
Почему они не выяснили назначение подарка у дарителя, остается загадкой, но вот пользователи сети все же подсказали ответ. Как выяснилось, бабушке презентовали традиционную японскую трубку для курения мелко нарезанного табака под названием kiseru.
5. Не то сувенир, не то игра
Вещица как будто из кабинета психолога. /Фото: reddit.com
По словам автора поста, этот занятный предмет был отдан его жене, причем как раз потому что не знали, что это и для чего оно. А вот супруги оказались достаточно бережливыми, чтобы выбрасывать эту вещицу, и достаточно любопытными, чтобы попытаться выяснить ее назначение.
Как подсказали пользователи Интернета, неизвестна штука оказалась не просто предметом интерьера, а древним гималайским календарем. Как выяснилось, дуги обозначают части даты - первая обозначает месяц, вторая и третья — день и последние четыре — год.
6. Плод-аромосвечка
Странная вещица с необычной историей. /Фото: ofigenno.com
Этот необычный предмет - еще один подарок, который получил на День рождения друг автора поста. Но вот назначение вещицы осталось неизвестным.
Пользователи Интернета опознали в этой интересной штуке шишку банксии — растения семейства протейных. Зачастую они высушиваются и применяются в качестве дозатора для аромамасел.
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