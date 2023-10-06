Из-за чего передумали номинировать на «Оскар» фильмы Чаплина, Копполы и других культовых режиссёров

Работа по отбору фильмов, которые могут претендовать на вручение самой престижной американской кинопремии «Оскар», ведётся фактически на протяжении целого года. К ним предъявляются особые требования, согласно которым регламентируется премьера фильма, его прокат и заполнение специальных форм. А иногда случается и так, что фильм по тем или иным причинам снимают с номинации. Какие фильмы и за что были лишены права на получение престижной премии?
«Цирк», 1928 год, режиссёр Чарли Чаплин
Постер к фильму «Цирк». / Фото: www.kinozon.tv
Изначально немой чёрно-белый фильм Чарли Чаплина был представлен сразу в четырёх номинациях. Картина могла бы получить премии за лучшую режиссуру комедийного фильма, лучшую мужскую роль, лучший литературный первоисточник и в целом, как лучший фильм. Однако киноакадемики сняли фильм со всех номинаций, а самому актёру и режиссёру вручили всего лишь «Почётный Оскар». При этом формулировка к награде была довольно странной, в ней присутствовало упоминание об универсальной и гениальной актёрской игре, сценарии, режиссуре и продюсировании. Бытует мнение, что «Цирк» был снят с основных номинаций «Оскара» только потому, что мог действительно оказаться лучшим во всех номинациях.
«Высшее общество», 1956 год, режиссёр Чарльз Уолтерс
Постер фильма «Высшее общество». / Фото: www.kinopoisk.ru
Фильм, претендовавший на получение награды за лучший литературный источник, как выяснилось позже, попал в список претендентов по ошибке. Однако Эдвард Берндс и Элвуд Уллман, которые и были представлены в качестве номинантов, вообще не имели к картине Чарльза Уолтерса никакого отношения, но выступали в качестве драматургов в фильме с таким же названием. Он вышел на экраны раньше и не имел права на вручение кинопремии «Оскар» за 1956-й год.
«Молодые американцы», 1967 год, режиссёр Александр Грассхофф
Постер фильма «Молодые американцы». / Фото: www.my-hit.org
Фильм Александра Грасса получил премию «Оскар» за 1968 год как лучший документальный фильм. Награда была вручена, однако вскоре её попросили вернуть. Выяснилось, что был нарушен регламент премии в части времени выхода картины на экраны. Его показ был начат в 1967 году, в то время как премия вручалась за 1968, а значит, фильм «Молодые американцы» уже никак не мог на неё претендовать.
«Крестный отец», 1972 год, режиссёр Фрэнсис Форд Коппола
Постер фильма «Крестный отец». / Фото: www.blogspot.com
В 1973 году фильму Фрэнсиса Копполы вручили награды сразу в трёх номинациях (номинировался на 11). Однако он вполне мог претендовать на победу ещё и в четвёртой номинации, за лучшую музыку, которую написал Нино Рота. Однако оказалось, что отрывки музыкального сопровождения ранее уже звучали в комедийной картине «Фортунелла». Согласно регламенту вручения кинопремии «Оскар», на вручение награды за лучшую музыку могли претендовать только те фильмы, музыка из которых никогда и нигде не была ранее использована.
Во время вручения кинопремий Марлон Брандо, исполнитель роли Дона Вито Корлеоне, на церемонии не появился. Вместо него на сцену вышла девушка в индейском костюме, назвавшаяся Сашин Легкое Перо. Она зачитала письмо актёра, который отказывался от «Оскара» в знак протеста против предвзятого отношения в американской киноиндустрии к коренным жителям - индейцам.
«Один еще не одинок», 2013 год, режиссёр Рэй Бенгстон
Постер фильма «Один ещё не одинок». / Фото: www.my-hit.org
Исторический фильм основан на реальных событиях, развернувшихся в штате Огайо в XVIII веке. Картина рассказывает о чудесном спасении Барбары и Регины Лейнингер благодаря христианской вере. Главную песню к фильму «Alone Yet Not Alone» написали Брюс Бротоном и Деннис Шпигель, которые и были выдвинуты на вручение награды за лучшую песню к фильму. Однако чрезмерная активность одного из авторов, Брюса Бротона, привела к тому, что картину дисквалифицировали.
Как выяснилось, Бротон пытался заручиться поддержкой членов музыкального отделения киноакадемии, рассылая им письма и лично обращаясь с просьбой голосовать именно за него. К сожалению, награда не была вручена, хотя могла бы стать настоящим воодушевляющим примером для многих людей. Дело в том, что песню исполнила Джони Эриксон Тада, у которой нормально работала лишь половина лёгких и парализованы руки и ноги.
«Землетрясение», 2016 год, режиссёр Сарик Андреасян
Постер фильма «Землетрясение». / Фото: www.placetrading.ru
Фильм армянского режиссёра претендовал на вручение престижной награды за 2016 год, как лучший фильм на иностранном языке. Причиной для дисквалификации послужил состав творческой группы, в которой было большинство представителей российского кинематографа. Для американских киноакадемиков это послужило поводом снять фильм с номинации.
«Горе-творец», 2017 год, режиссёр Джеймс Франко
Постер фильма «Горе-творец». / Фото: www.phys-kids.com
Режиссёра и актёра фильма считали фаворитом предстоящего вручения премии. Однако его фильм киноакадемики фактически сняли с участия в конкурсе. Поводом для этого послужило обвинение в насилии, выдвинутое против Джеймса Франко сразу несколькими актрисами. Вину свою режиссёр категорически отрицал, но получить «Оскар» ему всё равно не дали.
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