Как почистить золотые украшения дома

Очистите золотые украшения до блеска с помощью простых компонентов, которые, скорее всего, уже есть у вас дома. Такая чистка абсолютно безопасна для золота, совершенно ему не вредит, а лишь удаляет загрязнения.







В 250 мл горячей воды налейте 10 мл аммиака.







И столько же любого жидкого средства для мытья посуды. Перемешайте.







Опустите в раствор золотые украшения, оставьте на 30 минут (если золото сильно потемнело, можно оставить на час).







Затем промойте под проточной водой, высушите. Золото будет блестеть, как новое!





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