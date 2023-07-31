С нами не соскучишься!

8 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    России запад не указка! То что жрут там, это по большей части от нищеты. Можно подумать диетологи в СССР были тупее з...Отголоски советск...
  • ММ
    Заметьте, КРОКОДИЛА, а не женщину. Не увлекайтесь крокодилами!«Красота не требу...
  • Леонид Попивняк
    к своему счастью даже понятия не имею кто это чмо...))))))Как знаменитый шо...

Как почистить золотые украшения дома

Очистите золотые украшения до блеска с помощью простых компонентов, которые, скорее всего, уже есть у вас дома. Такая чистка абсолютно безопасна для золота, совершенно ему не вредит, а лишь удаляет загрязнения.

Как почистить золотые украшения дома

В 250 мл горячей воды налейте 10 мл аммиака.

Как почистить золотые украшения дома

И столько же любого жидкого средства для мытья посуды. Перемешайте.

Как почистить золотые украшения дома

Опустите в раствор золотые украшения, оставьте на 30 минут (если золото сильно потемнело, можно оставить на час).

Как почистить золотые украшения дома

Затем промойте под проточной водой, высушите. Золото будет блестеть, как новое!

Как почистить золотые украшения дома
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Украшениячистка

Картина дня

наверх