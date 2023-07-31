Очистите золотые украшения до блеска с помощью простых компонентов, которые, скорее всего, уже есть у вас дома. Такая чистка абсолютно безопасна для золота, совершенно ему не вредит, а лишь удаляет загрязнения.
В 250 мл горячей воды налейте 10 мл аммиака.
И столько же любого жидкого средства для мытья посуды. Перемешайте.
Опустите в раствор золотые украшения, оставьте на 30 минут (если золото сильно потемнело, можно оставить на час).
Затем промойте под проточной водой, высушите. Золото будет блестеть, как новое!
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Как почистить золотые украшения дома
Очистите золотые украшения до блеска с помощью простых компонентов, которые, скорее всего, уже есть у вас дома. Такая чистка абсолютно безопасна для золота, совершенно ему не вредит, а лишь удаляет загрязнения.
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