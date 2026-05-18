Как избавиться от кротов на дачном участке

Пока мы любуемся аккуратным, выверенным по линеечке, газоном и мечтаем о пионах и грядущем урожае корнеплодов, кроты смотрят на участок как на перспективный район для масштабного подземного строительства. И в один далеко не прекрасный день внезапно выясняется, что половина грядок проваливается, корни посадок повреждены, а газон напоминает поле после археологической экспедиции.

Некоторые растения кроты не любят

Чего делать точно не стоит

При этом важно понимать: крот не ест ваши помидоры и морковь, он охотится на личинок, червей и насекомых. Проблема в другом — в его тоннелях и бесконечной перекопке почвы. Поэтому главная задача — сделать участок максимально неудобным для жизни этого подземного жителя. Садовод со стажем Павел Пахомов рассказал, как это воплотить на практике.Почему кроты вообще приходят на участокКроты не селятся где попало — их привлекает рыхлая влажная почва и большое количество еды — дождевых червей, медведок, личинок и других почвенных жителей. Ирония в том, что идеальный ухоженный участок для человека часто оказывается очень привлекательным и для крота тоже. «Особенно любят они места с регулярным поливом, компостом и мягкой землей, которую легко рыть. А если рядом есть заброшенные участки или поля, вероятность подземных визитеров становится еще выше», — объясняет эксперт.Шум и вибрацииОдин из самых гуманных способов — отпугиватели, кроты плохо переносят постоянные вибрации и резкие звуки в почве. Именно поэтому на участках иногда ставят специальные ультразвуковые устройства, вертушки или даже простые металлические штыри с банками и бутылками. Но тут есть важный нюанс: дешевые отпугиватели часто работают ровно до первого серьезного дождя или просто раздражают соседей сильнее, чем самих кротов, а еще животные способны привыкать к однотипным сигналам.Лучше всего работают комбинации: периодические вибрации в разных местах участка плюс регулярное перемещение устройств — кроту важно дать понять, что спокойной жизни под землей тут не будет.Ловушки и барьерыЕсли проблема серьезная, используют специальные тоннельные ловушки. Их устанавливают прямо в активные ходы. Это требует терпения и аккуратности, зато работает намного лучше случайных экспериментов с керосином, карбидом и прочими способами сделать невыносимой не только жизнь животных, но и свою собственную. «Для клумб и грядок помогает подземная сетка с частыми ячейками. Ее укладывают на глубине около 40-50 см. Кроты физически не могут пробиться наверх в защищенной зоне. Да, звучит не романтично. Зато газон перестает выглядеть как поверхность Марса», — говорит специалист по садовым делам.Универсальных и 100% эффективных растений против кротов не существует, но есть культуры, запах и корневая система которых им неприятны. Чаще всего упоминают рябчик императорский, нарциссы, бархатцы, чеснок, лук и молочай. Конечно, один цветок не остановит разрастания подземной империи, но в сочетании с другими методами такие растения иногда помогают сделать отдельные зоны менее привлекательными.Самая плохая идея — заливать ходы бензином, ядами или агрессивной химией. Это опасно для почвы, домашних животных, грунтовых вод и иногда для самих хозяев участка — вы же вообще-то планировали потом есть что-то с этой грядки? Еще одна ошибка — начинать войну слишком поздно: если участок уже весь покрыт системой тоннелей, избавиться от кротов становится на порядок сложнее. Намного проще реагировать сразу и не ожидая, что все рассосется само, пока вы видите первые кучки раскопанной земли.