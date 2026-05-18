Как избавиться от кротов на дачном участке

Пока мы любуемся аккуратным, выверенным по линеечке, газоном и мечтаем о пионах и грядущем урожае корнеплодов, кроты смотрят на участок как на перспективный район для масштабного подземного строительства. И в один далеко не прекрасный день внезапно выясняется, что половина грядок проваливается, корни посадок повреждены, а газон напоминает поле после археологической экспедиции.
При этом важно понимать: крот не ест ваши помидоры и морковь, он охотится на личинок, червей и насекомых. Проблема в другом — в его тоннелях и бесконечной перекопке почвы. Поэтому главная задача — сделать участок максимально неудобным для жизни этого подземного жителя. Садовод со стажем Павел Пахомов рассказал, как это воплотить на практике.
Почему кроты вообще приходят на участок
Кроты не селятся где попало — их привлекает рыхлая влажная почва и большое количество еды — дождевых червей, медведок, личинок и других почвенных жителей. Ирония в том, что идеальный ухоженный участок для человека часто оказывается очень привлекательным и для крота тоже. «Особенно любят они места с регулярным поливом, компостом и мягкой землей, которую легко рыть. А если рядом есть заброшенные участки или поля, вероятность подземных визитеров становится еще выше», — объясняет эксперт.
Шум и вибрации
Один из самых гуманных способов — отпугиватели, кроты плохо переносят постоянные вибрации и резкие звуки в почве. Именно поэтому на участках иногда ставят специальные ультразвуковые устройства, вертушки или даже простые металлические штыри с банками и бутылками. Но тут есть важный нюанс: дешевые отпугиватели часто работают ровно до первого серьезного дождя или просто раздражают соседей сильнее, чем самих кротов, а еще животные способны привыкать к однотипным сигналам.
Ловушки и барьеры
Если проблема серьезная, используют специальные тоннельные ловушки. Их устанавливают прямо в активные ходы. Это требует терпения и аккуратности, зато работает намного лучше случайных экспериментов с керосином, карбидом и прочими способами сделать невыносимой не только жизнь животных, но и свою собственную. «Для клумб и грядок помогает подземная сетка с частыми ячейками. Ее укладывают на глубине около 40-50 см. Кроты физически не могут пробиться наверх в защищенной зоне. Да, звучит не романтично. Зато газон перестает выглядеть как поверхность Марса», — говорит специалист по садовым делам.
