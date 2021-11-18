10 аномальных мест России

1. Долина Смерти (Якутия).

«Елюю Черкечех», или Долина Смерти — так окрестили якуты странную местность в районе реки Вилюй, где, согласно легенде в земле скрыты странные металлические объекты, представляющие опасность для всего живого. Местные жители обходят стороной этот глухой район. Редкие очевидцы рассказывают, что там есть выступающая из земли приплюснутая арка, под которой находится множество металлических комнат, где даже в самые сильные морозы тепло, как летом. В давние времена находились среди местных жителей смельчаки, что ночевали в этих помещениях. Но они потом начинали сильно болеть, а тот, кто ночевал несколько раз даже умирал.В 2002 году группа студентов из Якутска предприняла попытку отыскать котлы.В первый же день пребывания там они почувствовали легкое недомогание — кружилась голова, одолевала слабость. Решив, что так проявляется усталость, вызванная многочасовым переходом, студенты раскинули палатку и отправились к реке за водой, где, по их словам, было обнаружено торчащее из земли загадочное сооружение, действительно напоминающее металлический котел. Размер котла составлял около 10 метров в диаметре. Они пробовали его на прочность острой отверткой, топором, молотком, но на матовой, словно покрытой мелкой серебристой крошкой поверхности не оставалось ни царапины, ни вмятины. Подземного строения с множеством помещений, о котором говорили старые якуты, ребята не нашли. Однако они отметили, что вокруг «котлов» растут не характерные для тех краев огромные лопухи и странная трава, превышающая человеческий рост в два раза. От «котла», обнаруженного туристами, исходило манящее тепло, и ребята решили переночевать, поставив палатку рядом со странным сооружением. На протяжении всего времени пребывания в аномальной зоне парни пытались отколоть от края котла хотя бы кусочек, чтобы, вернувшись в Якутск, выяснить его состав. Но все их попытки не увенчались успехом: материал оказался на редкость твердым.