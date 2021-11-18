10 аномальных мест России

Быть может, Бермудский треугольник и является самой знаменитой аномальной зоной в мире, но и России есть, чем пощекотать нервы любителям необычных приключений.
Издревле эти места называли у нас гиблыми или проклятыми и предпочитали обходить стороной, чтобы не накликать беду. Сегодня экстремальный туризм по подобным местам только набирает обороты. Если вы тоже не против проверить себя на прочность, а может быть и собственноручно докопаться до истины, вот список мест, которые вы просто обязаны посетить.
1. Долина Смерти (Якутия).
«Елюю Черкечех», или Долина Смерти — так окрестили якуты странную местность в районе реки Вилюй, где, согласно легенде в земле скрыты странные металлические объекты, представляющие опасность для всего живого. Местные жители обходят стороной этот глухой район. Редкие очевидцы рассказывают, что там есть выступающая из земли приплюснутая арка, под которой находится множество металлических комнат, где даже в самые сильные морозы тепло, как летом. В давние времена находились среди местных жителей смельчаки, что ночевали в этих помещениях. Но они потом начинали сильно болеть, а тот, кто ночевал несколько раз даже умирал.
В 2002 году группа студентов из Якутска предприняла попытку отыскать котлы. В первый же день пребывания там они почувствовали легкое недомогание — кружилась голова, одолевала слабость. Решив, что так проявляется усталость, вызванная многочасовым переходом, студенты раскинули палатку и отправились к реке за водой, где, по их словам, было обнаружено торчащее из земли загадочное сооружение, действительно напоминающее металлический котел. Размер котла составлял около 10 метров в диаметре. Они пробовали его на прочность острой отверткой, топором, молотком, но на матовой, словно покрытой мелкой серебристой крошкой поверхности не оставалось ни царапины, ни вмятины. Подземного строения с множеством помещений, о котором говорили старые якуты, ребята не нашли. Однако они отметили, что вокруг «котлов» растут не характерные для тех краев огромные лопухи и странная трава, превышающая человеческий рост в два раза. От «котла», обнаруженного туристами, исходило манящее тепло, и ребята решили переночевать, поставив палатку рядом со странным сооружением. На протяжении всего времени пребывания в аномальной зоне парни пытались отколоть от края котла хотя бы кусочек, чтобы, вернувшись в Якутск, выяснить его состав. Но все их попытки не увенчались успехом: материал оказался на редкость твердым.
2. Лавозёрские тундры (Мурманская область).
Небольшой участок Хибин на Кольском полуострове. Помимо совершенно аномальной для севера растительности, здесь есть ещё одна достопримечательность — скала Ангвундасчорр (72 метра), на которой по преданию остался отпечаток тела великана Куйвы. Много премного лет назад он очень беспокоил местных аборигенов, за что и был испепелён их суровыми языческими богами. Но даже сейчас суеверный страх местных жителей перед Лавозёрской тундрой просто поражает - туда даже специалисты по массовоым психозам выезжают — изучать...
В конце 50-х здесь появились первые альпинистско-туристические группы, которых как магнитом притягивал пик Ангвундасчорр. Покорить его так и не удалось никому. Более того, в некоторых случаях восхождения закончились гибелью альпинистов, причём, опытных скалолазов. Летом 1965 г. в Лавозёрскую тундру ушла и не вернулась группа из четырёх человек. Найти смогли только остатки их тел. Как и почему они погибли — до сих пор загадка. Несколько лет спустя так же непонятно погибли ещё 11 человек. На всякий случай все альпинистско-туристические маршруты по Лавозёрской тундре были закрыты. Сейчас это место снова доступно и манит к себе безбашенных экстремалов... Не все из них возвращаются обратно.
Пещера Силикаты (Московская область).
Пещера в подмосковье около ж/д платформы «Силикатная». По слухам, в годы Великой Отечественной войны в пещере было оборудовано бомбоубежище. Во время очередной бомбёжки туда приехал солдат с фронта, в поисках своей семьи. Из полуразрушенного входа по одному выползали люди, вот наконец показалась и жена солдата, но в этот момент громадная каменная плита начала проседать... Солдат бросился под плиту и задержал её падение, позволив выйти оставшимся. На глазах десятков людей, немереной величины булыжник похоронил под собой храбреца. Однако, когда совместными усилиями народ разрыл вход и приподнял плиту, останков героя они не обнаружили! Родственники долго пытались отыскать солдата внутри пещер. Во время очередного поиска где-то под землёй исчезла и убитая горем мать. Легенда гласит, что призраки солдата (в виде Белого духа спелеолога) и матери (в виде Двуликой) до сих пор встречаются в дальних уголках пещер.
4. Гора мертвецов (Свердловская область).
Пожалуй, самая известная аномальная зона России — Гора Мертвецов. Именно так переводится с языка манси Холат Сяхыл — название высоты 1079 на Северном Урале. На её склоне при загадочных обстоятельствах погибли подряд 2 группы туристов (в том числе и знаменитая группа Дятлова): явно в панике бежавшие люди были обнаружены мёртвыми рядом с лагерем. У погибших был странный красноватый оттенок кожи и множество внутренних повреждений и кровотечений. Криминалисты найти причину гибели так и не смогли. В суеверном страхе местные списывают эти и другие похожие смерти на древних духов, мистические обряды, часто появляющиеся здесь НЛО. Что произошло на самом деле — загадка.
5. Плещеево озеро (Ярославская область).
Плещеево озеро, на котором стоит город Переславль-Залесский, помимо всего остального, знаменито неведомо откуда появляющимися туманностями в виде молочно-слякотной мглы. Попав в «туманность», человек находит единственную «тропинку», по которой его будто кто-то ведёт. Передвигаясь вперёд, путешественник начинает видеть всякие фантастически-позитивные глюки. Через некоторое время «заблудившийся» приходит в себя и понимает, что оказался в 15-20 км от начала своего похода. Иногда человека, пропавшего в «молочном тумане», целые сутки ищет милиция с собаками, а он, некоторое время спустя, блаженно улыбаясь выходит с другой стороны леса.
6. Синь-камень (Ярославская область).
Легендарный валун, издревле находящийся неподалёку от села Городище, под Переславль-Залесским. Согласно древним преданиям, в этом камне живёт дух, исполняющий мечты и желания. В начале XVII века церковь решила уничтожить языческую реликвию — местный дьякон велел свалить Синь-камень в глубокую яму и закопать. Но через несколько лет валун загадочным образом выглянул из-под земли. Через 150 лет народ решил заложить «волшебный» камень в основу фундамента колокольни. Камень погрузили в сани и повезли по льду Плещеева озера. Лёд проломился и Синь-камень опустился на дно. Но вскоре рыбаки стали замечать, что валун неведомым образом меняет своё местоположение, медленно перемещаясь по дну. Через полвека он оказался на берегу у подножия Ярилиной горы, где и лежит до сих пор.
7. Попов мост (Калужская область).
Строение на реке Песочная на юго-западе Калужской области. По рассказам местных жителей, на мосту глохнут моторы у машин и мотоциклов, на него часто не хотят идти лошади и собаки, здесь же изредка появляются странные призраки и видения. Однажды на мосту в проходящую машину подсел странный старик, в котором водитель с ужасом узнал умершего земляка, причём сам полупрозрачный старик исчез из движущейся машины, не доезжая до деревни. Сообщение это трудно проверить, поскольку и сам очевидец умер через полгода. Местные жители из близлежащих деревень Улемль и Коренево считают, что происходящее связано с проклятием, наложенным когда-то местной ведьмой, или с находящимся поблизости кладбищем.
8. Никандровский монастырь (Псковская область).
Некогда разрушенный, а ныне восстановленный монастырь в Порховском районе Псковской области. Местные жители рассказывали, что время от времени видели на развалинах фигуры древних монахов-призраков (реальных монахов там не было долгое время). Кто-то однажды попытался запечатлеть на фотоплёнку местную экзотику, но вместо двух монахов на плёнке вышло лишь два светящихся пятна. Появлялись и монашки — странные тётки в чёрном, тающие в воздухе прямо на глазах.
9. Водяной из Ведлозера (Карелия).
В 1928 году над деревней Шукнаволок близ Ведлозера местные жители засекли полёт десятиметрового цилиндрического тела. Пробив лёд, загадочный объект ушёл под воду, после чего жители стали встречать на берегу странное головастое существо — чуть более метра ростом, с тоненькими ручками и ножками. При виде людей существо тут же ныряло в воду, за что и было прозвано водяным. В тех местах наблюдались и другие странные явления. Так в 1932 году на деревню «сошло» плотное чёрное облако. После его исчезновения на земле осталось желеобразное вещество, которое крестьяне собирали в бутылки и использовали как лекарство.
10. Мясной бор (Новгородская область).
Болотистый лес в Новгородской области, в котором во время Второй мировой войны погибла огромная толпа солдат. До сих пор в глухих местах лежат останки тысяч людей. Сама обстановка гиблого болота, напичканого трупами, создаёт не особо приятную обстановку. Многие поисковики неоднократно обращали внимаение на то, что в местах массового нахождения убитых не селятся и не появляются птицы и животные. Обстановка улучшается только после того, как трупы перезахораниваются надлежащим образом. Творится в лесу полный беспредел: стоит остаться одному, как начинают мерещиться голоса, шаги и даже крики «ура», словно неупокоенные души погибших до сих пор идут в атаку...
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