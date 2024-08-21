«Потаенное судно» Петра I: Как в России построили первую в мире военную подводную лодку

«Потаенное судно» - изобретение русского изобретателя Никонова, появившееся под протекцией Петра I.

Первая в мире подводная лодка в Лондоне, 1620 год. | Фото: ru.wikipedia.org.

Петр I на голландской верфи. | Фото: falyosa.livejournal.com.

Точная копия подводной лодки Ефима Никонова, стоящая в Сестрорецке, недалеко от Санкт-Петербурга, на набережной Невы. | Фото: commons.wikimedia.org

Пётр I в Стрелецкой слободе. | Фото: liveinternet.ru.

Рисунок «потаенного судна» Никонова. | Фото: amusingplanet.com.

Петр Первый со свитой. | Фото: falyosa.livejournal.com.

Памятник потаённому судну в Сестрорецке. | Фото: panoramio.com.

Полноразмерный макет «Черепахи» Бушнелла в Музее подводных сил ВМС США. | Фото: en.wikipedia.org.

Американская подводная лодка «Черепаха» атакует британский линейный корабль HMS Eagle. | Фото: facta-nautica.graptolite.net.