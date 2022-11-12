Воспоминания из СССР: что собирали дети

Да, именно речь пойдет о том, что мы копили. Не коллекционировали, а именно копили. Потому как, всегда так и говорили – “а дай мне эту марку – я их коплю”.
Думаю, эта часть будет не менее трогательная, ведь то, что мы копили, было для нас на втором месте по святости. После мамы, естественно. Итак, начнём.
Марки
По-моему, не собирал марки только ленивый. Уж хотя бы марки от конвертов, отклеенные на пару, но они были у всех. У меня тоже был заветный альбомчик. Часть марок досталась от старшего брата, часть я выменял или купил сам на карманные деньги. Я просто обожал свои марки: самолёты, корабли, машины, живопись средневековых мастеров, по которым я познавал строение женского тела, ягоды, птицы, люди, лица, города – это был целый мир в одном альбоме.
Советские, польские, кубинские…
Причем, CUBA всегда и непременно читалась как “СИВА” и я не имел ни малейшего представления, что оно есть.
Вот такой альбомчик был и у меня
Но самые ценные – это треугольные и негашёные, т.е. без штампа.
Одной из моих любимых серий была вот эта
А самой-самой – вот эта
Значки
Не сказать, что я страстно копил значки, но всё же у нас их было полно – в шкатулке с пуговицами, на ковре, на вымпелах, на груди, под диваном, в игрушках…
Среди моих друзей значки особо не ценились, поэтому понравившийся значок запросто можно было выпросить в подарок.
В СССР любили значки. Любили их делать, любили вручать по любому поводу, любили покупать. Родители на работе постоянно получали какие-то значки. То почётные дружинники, то за соц.соревнование, то за участие в выставке… Система мотивации была крайне примитивной и дешёвой. Отличился – получи значок и гордись. И гордились. Работали не за деньги, а за идею. И значок. Поэтому значков было не сказать чтобы много – их было очень много. Разных. И даже смешных
И даже такие….
С приходом девяностых советские алюминиевые штампованные значки потеряли свою актуальность. К нам пришли новые мультяшки, которые сменили Волка, Ежика, Зайца и других героев. Наши груди и портфели облепили герои Диснея
Мы росли, а вместе с нами “росли и взрослели” значки. “Я купил себе значок…”. Какая глубокая мысль…
Монеты
Как и марки, иностранные или старинные монетки были у каждого. Не поверю, если вы скажете, что у вас не было ГДРовских пфеннигов, болгарских стотинок или польских грошей. Монет стран соцлагеря в народе ходило очень много – кто-то служил, кто-то отдыхал, кто-то просто был. И все везли монеты, которые быстро расходились по рукам.
А кто, найдя среди данных мамой на хлеб монет дореформенного “трояка” или “пятака” не откладывал его в свою заветную копилку? Эти монетки 30-50х годов как-то отличались от постреформенных. Завитушки, другое количество лент на гербе, другие буквы, шрифт… Помните легендарный фильм “Менялы” – он как раз об этих монетках :)
Монетки менялись на марки, значки и обратно. А еще монетками играли в “чик”, но уже ходовыми, зарабатывая себе на мороженное, сигареты, жвачки и сосачки. Свою коллекцию монет я зачем-то закопал в землю, начитавшись пиратских романов… А сейчас жалею – там были такие классные…
Сувенирки
Что вы испытываете от вида этих машинок? :) Тоже, что и я?
А вот так?
Слюни потекли? Дааа, это знатные коллекции. У меня не было и половины этого. Но они были самым драгоценным, что у меня было. В прямом и переносном смысле слова. Стоили они немало. К примеру, “Волга ГАЗ-2402 Аэрофлот” была мне куплена за 10 рублей
И “Нива” тоже была не дешева
Открытки
А вот теперь девочки могут опять к нам вернуться – вспоминаем свои несметные сокровища :)
Не знаю, отправляете ли вы сейчас своим родным и друзьям открытки по обычной почте? По-моему, современная молодежь уже может и не понять, как это и зачем, если есть сервисы Яндекс, Mail и другие :) А ведь мы ценили каждую открытку, которую обнаруживали у себя в почтовом ящике перед 8 марта, 23 февраля, 1 мая, днём рождения и Новым годом. Каждая открытка была по-своему уникальна. Теплые слова, “Здравствуйте, мои дорогие” в начале, “целую” в конце… Кусочек тепла, души и сердца… Они были красивые.
Добрые.
Весёлые.
Смешные.
Серьёзные.
И вообще, их было много. Так много, что мы их копили.
Календарики
У нас не было календарей в iPhone, компе и телефоне. Поэтому дни рождения мамы, папы, сестры, брата, друга, подружки, куклы и свой, наконец, мы отмечали ручкой в бумажных календариках. Их тоже было достаточно много, чтобы начать их собирать.
Календарики, как и значки, выпускались по любому поводу. На них были и герои мультфильмов
И няшные котики-собачки, и социальная реклама, вроде “Спички детям – не игрушка”. Или “При пожаре – звони 01″.
Были виды городов
И другая всячина…
Но самые крутые – это стерео… Мы их называли “переливающиеся”. Повернешь под одним углом – одна сцена, под другим – вторая. Как мини-комиксы.
Наклейки-переводилки
Еще одним модным увлечением было собирание и наклеивание, куда только можно картинок, которые назывались “переводилки”. Технология их наклеивания была непроста и требовала сноровки
Я частенько “запарывал” часть картинки, т.к. плёнка была чрезвычайно тонкой и нежной. Но это ничуть не омрачало радости от лицезрения новой картинки…
…на стенке кухни…
…на тумбочке в прихожке….
… на кафеле в ванной…
..на хлебнице…
Очень популярны были переводилки с ликами разных тётенек. Девчонки клеили их себе на обложки своих дневников
А мне нравились герои мультиков. Сначала советских
Потом диснеевских
Спичечные этикетки и цветные спички
А еще я копил этикетки со спичечных коробков. И их даже совсем не нужно было отрывать – коллекционирование этих маленьких картинок в СССР было вполне “легальным” – в “Союзпечати” запросто можно было купить наборчик этикеток.
Конечно, наборы быстро надоедали и это было “не спортивно”, поэтому обдирание этикеток с коробков было более интересным способом накопления.
А еще мне нравилось собирать цветные спички. Они были большой редкостью, ведь кроме коричневых мы практически других не видели.
Бутылочные пробки
Они были всегда стандартные – грязно-золотистые. Будь-то пиво или лимонад – жестянка, а под ней белая резиночка, их которой делали фотографию, плотно прижимая к изображению в газете. Посему крайне редко попадающиеся на улице цветные пробки были на вес золота.
Сигаретные пачки
Чувствуете, приближаемся к главному? :) Поговорим о пачках.
Екнуло в груди? Названия 90х: “ПэллМэлл”, “Магна”, “Соверейн”, “Файн 120″, “Лаки Страйк”, “Море” :)
Кто во сколько начал покуривать, признавайтесь :) Я – в 13. В том же году и бросил. Навсегда. Первыми моими купленными сигаретами были “Родопи” (“курите, девочки, Родопи, чтоб титьки не росли на ж.пе”, “курите, мальчики, ПалМал, чтоб что-то там не отпал”). А до этого, стыдно признаться, собирали бычки, крошили остатки в газетку и смолили под балконом. За счастье было найти с ментолом… Блин, давайте колитесь – вы так делали? Или мы одни такие нищеброды были? 8-0 Стыдно вспоминать даже…
А вот тут есть довольно крутые пачечки – такие мало у кого были
Кстати, где-то среди коллекции заныкано полпачки Camel. я специально ее законсервировал: положил силикагель внутрь и запаял полиэтиленом. Почему-то была уверенность, что от времени сигареты только крепче и ценнее… Проверить что ли?…
БАНОЧКИ!
Баночки! Баночки!
Такой “стене” можно было искренне завидовать!
Но среди моих друзей ни у кого столько не было. Было примерно так
Баночкам всегда отводилось самое почётное место в комнате. Эдакий, красный угол. Чтобы все приходящие друзья сразу видели коллекцию.
Много баночек подбирали на улице. Брали даже сильно помятые и сплющенные – все легко выпрямлялось, дай только время и карандаш. На мятую редкую баночку не жалко было потратить и вечер – выпрямленная она ценилась не меньше. Баночки разделялись по форме: “домиком”, “прямая”, “длинная” (0,5). “Домиком” – это самая распространенная и обычная форма. “Прямые” были редкостью – у них не было сужения в верхней и нижней части (ровный цилиндр).
Фантики и обёртки
Девчонки часто собирали фантики от конфет. Сначала такие
Из разноцветных золотинок делали “секретики” в земле, которые мы, мальчишки, с гордостью уничтожали как мины. И даже девчоночьи слёзы нас не трогали…
Друзья, а кто помнит знаменитые шоколадные батончики “Каникулы Бонифация”??? Я давно ищу любую информацию об этих батончиках. Выпускают ли их сейчас. Может есть у кого их фото? Они были райским наслаждением! Возили их только из Москвы, выдавали дома строго порционно :) Как сейчас помню: внутри белая, нежная нуга, тоненькая фруктовая пастилка и толстый-толстый слой шоколада. И красивейший фантик с разными сценами из мультика
В 90-х, когда началось нашествие Марс-сникерс-Стиморол, я и сам стал собирать яркие, полимерные упаковки от шоколадок и печенья. Вспоминаем, чем лакомились
Ну и волшебный сундучок “Милки-Вэй” с элементами “LEGO”. Помните?
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