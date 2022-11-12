Воспоминания из СССР: что собирали дети

Да, именно речь пойдет о том, что мы копили. Не коллекционировали, а именно копили. Потому как, всегда так и говорили – “а дай мне эту марку – я их коплю”.



Думаю, эта часть будет не менее трогательная, ведь то, что мы копили, было для нас на втором месте по святости. После мамы, естественно. Итак, начнём.









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