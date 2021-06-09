Почему в старину было важно, хорош ли твой друг в постели: Кровать как место общего пользования

Кровати существуют не для всех

Святой Николай в спальне у спящих девочек. Рядом сидя спит их отец.

В одну кровать складывали и больных.

Гостей оценивали по тому, насколько с ними хорошо в постели

Героиня Даниэля Дефо знакомится с одним из своих мужей, случайно оказавшись с ним в номере с одной кроватью на двоих. И тот сначала галантно занимает кресло.

Всё могут короли

Картина Валерия Якоби.