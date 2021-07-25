Как защититься от комаров в лесу, когда забыл спецсредство: методика отечественных егерей

Никто не хочет остаться посреди леса один на один с комарами. Особенно, если позабыл где-нибудь специально приобретенное средство для защиты от этих жужжащих бестий. По счастью, существуют «народные» способы защиты от комаров. Лучшие, а вместе с тем и самые действенные из них практикуют те, кто каждый день по долгу службы оказывается на природе, в том числе посреди леса.
Способ первый
Понадобится муравейник. ¦Фото: nurgush.org.
Для того, чтобы защититься от комаров в лесу без помощи специальных средств, опытные путешественники и егеря используют муравьиную кислоту. Дело в том, что помимо многочисленных полезных свойств, данная субстанция имеет еще и достаточно специфический, резкий запах. Именно он и станет нашим главным оружием в неравном бою с жужжащей угрозой.
ВНИМАНИЕ: муравьиная кислота может вызвать аллергическую реакцию. Перед натиранием кожи убедитесь, что у вас нет такой аллергии! Для этого аккуратно протрите небольшой участок кожи кислотой с тряпки. Если появится покраснение, использовать данный способ нельзя.
Понадобится еще мокрое полотенце или платок. ¦ Фото: recipepes.com.
Это интересно: муравьиная кислота широко применяется в медицине. Данная субстанция обладает высокими антибактериальными свойствами. Ее также применяют в сельском хозяйстве в качестве консерванта при заготовке кормов. Муравьиная кислота существенно замедляет процессы гниения и распада.
Кладем на муравейник. ¦Фото: youtube.com.
Для того, чтобы получить муравьиную кислоту из муравейника, понадобится небольшой кусок ткани. Можно использовать полотенце или носовой платок. Подготовленная ткань вымачивается в воде, после чего основательно выжимается. После этого материал кладется сверху на муравейник и оставляется на 5 минут. По прошествии данного срока ткань нужно перевернуть.
Перед обтиранием убедитесь, что у вас нет аллергии. / chemistry-chemists.com.
Совет: лучше всего выбивать большой муравейник. С таким ткань пропитается быстрее. К сожалению, малышей придется потревожить. Однако серьезного ущерба процедура колонии насекомых не нанесет.
Через 10 минут ткань снимается с муравейника, а все насекомые аккуратно стряхиваются. Теперь полотенцем стоит протереть все открытые участки тела. Если сильно не потеть, такой защиты хватит на целый день.
Способ второй
Режем гриб дольками. ¦Фото: wikigrib.ru.
Помимо муравьиной кислоты в лесу от комаров может помочь гриб-трутовик (не спутайте его с чагой!). Найти трутовик несложно, чаще всего они растут на березах. Итак, нужно взять нож и не снимая гриб с дерева, нарезать его дольками. Когда это будет сделано, нужно взять трутовик и поджечь его. Гореть гриб не станет, вместо этого растение будет тлеть. В итоге получается аналог покупной спирали от насекомых.
Дольки поджигаем. ¦ Фото: youtube.com.
Примечание: дым от трутовика безвреден в отличие от покупной спирали. Данный метод можно использовать во время пикника, в лагере или на рыбалке.
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