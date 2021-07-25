Как защититься от комаров в лесу, когда забыл спецсредство: методика отечественных егерей

Способ первый

Понадобится муравейник. ¦Фото: nurgush.org.

Понадобится еще мокрое полотенце или платок. ¦ Фото: recipepes.com.

Кладем на муравейник. ¦Фото: youtube.com.

Перед обтиранием убедитесь, что у вас нет аллергии. / chemistry-chemists.com.

Способ второй

Режем гриб дольками. ¦Фото: wikigrib.ru.

Дольки поджигаем. ¦ Фото: youtube.com.