Последствия пожаров в Австралии

До недавнего времени всем казалось, что в Австралии ничего не случается. Но этой зимой уникальная местная экосистема подверглась сильнейшему удару. Страшнейшее из стихийный бедствий, лесной пожар, охватило практически всю страну. Огонь не щадил ни деревья, ни дома. Сильный ветер и засуха только ухудшили ситуацию.

Животные, которые уцелели от огня, погибали, задохнувшись смогом . Но в то же время Австралия показала, какие мощные силы природы кроются совсем рядом с нами. Стоило пожарам отступить, как материк стал восстанавливаться, давая надежду на благополучный исход. На растениях сохранились почки , которые начали прорастать еще до того, как с них смыло копоть Прошло совсем немного времени, а растения уже вовсю зеленели среди обгоревшей почвы