Средство от скуки, или Как наполеоновское войско почти египетскую пирамиду соорудило

Возле голландской деревушки на одном из самых высоких точек Утрехтских холмов есть уникальное сооружение, которое отчетливо напоминает форму всемирно известных египетских пирамид. Как оказалось, так расстарался бригадный генерал наполеоновской армии Огюст де Мармон, который отдал приказ о ее строительстве.
Пирамида Аустерлица – память о блистательной победе Наполеона, хотя и возводили ее совсем по другим причинам (Утрехт, Нидерланды). | Фото: dag.com.ua.
Собственной пирамидой может похвастаться не только Египет, а и одна небольшая деревушка в муниципалитете Вуденберг (Нидерланды). Правда, она не является грандиозным монументальным памятником архитектуры, тем не менее история ее появления заслуживает внимания со стороны потомков.
Генерал французской армии Auguste de Marmont – идейный вдохновитель, отдавший приказ о строительстве пирамиды Mont Marmont (Оригинал из коллекции музея Флехите). | Фото: canonvannederland.nl.
Интересный факт: А началось все с появлением в этих местах бригадного генерала французских войск Огюста Фредерика Луи Вьес де Мармон, который приказал разбить армейский лагерь (le Camp d'Utrecht) в тогда еще Батавской республике. Там, в течение нескольких месяцев он объединял подходившие батальоны в большую армию, способную противостоять англичанам и коалиции, а офицеры активно обучали пополнение, превращая новобранцев и бывалых солдат в хорошо обученных воинов.
Гравюра Луи-Пьера Балтара с изображением Пирамиды Аустерлица 1805 года. | Фото: wikiwand.com.
Для строительства грандиозного сооружения была выбрана самая высокая точка Утрехтских холмов, где и закипела работа. По сведениям редакции Novate.ru, бригадный генерал самолично бросил горсть земли во время закладки пирамиды. Также стоит отметить, что для солдат такое времяпровождение стало не повинностью исполнения «дикого» приказа, а увлекательным занятием, к которому подключились и офицеры, и военные инженеры, сделавших расчеты.
Особенно восхитительно европейская пирамида выглядит в весенне-летний период, когда ступенчатые склоны покрыты зеленой травой и цветами (Pyramid of Austerlitz, Нидерланды). | Фото: barneveldsekrant.nl.
Поскольку вырезать глыбы из гранита никто не собирался, использовали лишь землю, глину, вереск и дерн, то и строительство продвигалось быстрыми темпами. Буквально за 27 дней 36-метровая пирамида со ступенчатой поверхностью возвышалась над холмом. Для пущего величия на вершине водрузили еще и 13-метровый деревянный обелиск. Всю эту композицию назвали Mont Marmont или Marmontberg («Монт-Мармон» или «Мармонберг») в честь идейного вдохновителя стройки.
Пирамида Аустерлица с высоты полета (Утрехт, Нидерланды). | Фото: © Marc Den.
Летом 1805 г. генерал вместе со своей армией покинул военный лагерь и отправился в южную Германию, чтобы противостоять Третьей антифранцузской коалиции. Одна из битв, состоявшаяся в Аустерлице (ныне Славков-у-Брна, Чехия), принесла грандиозную победу и славу наполеоновским войскам, ведь они одержали громкую победу над русской и австрийской армиями.
Стоит упомянуть, что перед походом Огюст де Мармон оставил казармы и саму пирамиду на попечение трех солдат – Луи Фивра, Жана Батиста Ла Руша и Баренда Филпса, которые должны были поддерживать и строение в Хеншотене, и своеобразный памятник в надлежащем виде.
Поскольку Pyramid of Austerlitz ассоциировалась с тиранией Французской империи за объектом никто не следил, и он очень быстро приходил в упадок (Утрехт, Нидерланды). | Фото: justmejustjane.blogspot.com.
Неприятности для голландской пирамиды начались буквально через год. В 1806 году, Луи Бонапарт, новый король Голландии, видимо не захотел, чтобы имя бригадного генерала звучало каждый раз, когда упоминали о пирамиде, приказал поменять ей название. Как не протестовал Мармон, двоюродный брат Наполеона переименовал ее в Pyramid of Austerlitz (Пирамиду Аустерлица) и присвоил такое же название торговому посту в соседнем городке Буа-ан-Виль.
Лестница упирается в монумент, установленный на обзорной площадке откуда открывается захватывающий вид на окрестности (Pyramid of Austerlitz, Утрехт).
Так выглядели пирамида и лестница до полной реставрации, приуроченной 200-летию ее строительства (Pyramid of Austerlitz, Нидерланды). | Фото: canonvannederland.nl.
Учитывая то, что пирамида была построена из земли и глины, которые фактически ничем не закрепляли, не удивительно, что она начала разрушаться под воздействием осадков. Обелиск очень быстро начал крениться и сползать поэтому в 1808 г. было принято решение его демонтировать.
В 1812 году после разгрома русской армией Наполеона местные жители тотчас убрали все памятные надписи и мемориальные камни, ведь Французская империя потеряла свое влияние и захваченные земли. А в 1816 году земли, где был разбит военный лагерь и находилась пирамида, были и вовсе проданы мэру Утрехта – Хьюберту ван Вейку, который никакого интереса к пирамиде совсем не проявлял.
Каменный обелиск на вершине пирамиды появился в 1894 г. и сохранился по сей день (Pyramid of Austerlitz, Нидерланды). | Фото: landgoedzonheuvel.nl.
Такое бездействие привело к практически полному разрушению, пока в 1894 году к власти не пришел Йоханнес Бернардус де Бофор, который выкупил поместье Хеншотен. Благодаря его стараниям пирамида обрела не только узнаваемые очертания, но и новый обелиск, только уже каменный.
Историко-культурный комплекс Pyramid of Austerlitz превратился в туристическую достопримечательность, где частенько проходят различные массовые мероприятия (Утрехт, Нидерланды).
Правда, потомки вспомнили о необычном памятнике лишь спустя сотню лет, когда возник вопрос о праздновании 200-летия битвы под Аустерлицем. В рамках этой программы в 2001-2004 г. был учрежден Фонд пирамиды Аустерлица, который и занимался организацией масштабных работ по восстановлению земляной пирамиды. Чтобы избежать очередных фатальных последствий, укрепить объект и стабилизировать насыпь в почву были внедрены сваи, которые смогут удержать землю, глину и траву на месте.
У подножия земляной Pyramid of Austerlitz открыт Парк развлечений (Утрехт, Нидерланды). | Фото: justmejustjane.blogspot.com.
Примечательно: К юбилею строительства пирамида Mont Marmont имела узнаваемые черты, а в 2008 г. на территории бывшего военного лагеря был открыт Центр, где можно ознакомиться с историей периода французского правления в Нидерландах. Там же организовали Луна-парк и детскую площадку для самых маленьких посетителей уникальной достопримечательности. Вход в исторический комплекс платный, правда стоимость более чем символическая – 2,5 евро.
