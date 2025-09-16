Пирамида Аустерлица – память о блистательной победе Наполеона, хотя и возводили ее совсем по другим причинам (Утрехт, Нидерланды). | Фото: dag.com.ua.

Генерал французской армии Auguste de Marmont – идейный вдохновитель, отдавший приказ о строительстве пирамиды Mont Marmont (Оригинал из коллекции музея Флехите). | Фото: canonvannederland.nl.

Гравюра Луи-Пьера Балтара с изображением Пирамиды Аустерлица 1805 года. | Фото: wikiwand.com.

Особенно восхитительно европейская пирамида выглядит в весенне-летний период, когда ступенчатые склоны покрыты зеленой травой и цветами (Pyramid of Austerlitz, Нидерланды). | Фото: barneveldsekrant.nl.

Пирамида Аустерлица с высоты полета (Утрехт, Нидерланды). | Фото: © Marc Den.

Поскольку Pyramid of Austerlitz ассоциировалась с тиранией Французской империи за объектом никто не следил, и он очень быстро приходил в упадок (Утрехт, Нидерланды). | Фото: justmejustjane.blogspot.com.

Лестница упирается в монумент, установленный на обзорной площадке откуда открывается захватывающий вид на окрестности (Pyramid of Austerlitz, Утрехт).

Так выглядели пирамида и лестница до полной реставрации, приуроченной 200-летию ее строительства (Pyramid of Austerlitz, Нидерланды). | Фото: canonvannederland.nl.

Каменный обелиск на вершине пирамиды появился в 1894 г. и сохранился по сей день (Pyramid of Austerlitz, Нидерланды). | Фото: landgoedzonheuvel.nl.

Историко-культурный комплекс Pyramid of Austerlitz превратился в туристическую достопримечательность, где частенько проходят различные массовые мероприятия (Утрехт, Нидерланды).

У подножия земляной Pyramid of Austerlitz открыт Парк развлечений (Утрехт, Нидерланды). | Фото: justmejustjane.blogspot.com.